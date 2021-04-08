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宜蘭山林秘境！到「亞洲最大檜木保育林」來場森呼吸　這裡神木都是古人名

聯合新聞網 / 行遍天下
力麗馬告園區神木區裡最有人氣的是長者歐陽修，站在身邊感受出自己的渺小。
力麗馬告園區神木區裡最有人氣的是長者歐陽修，站在身邊感受出自己的渺小。

【圖／文：行遍天下】

疫情讓人與人保持距離，但卻與大自然更親近，山林成為最佳的休閒場域，每當走入森林，就是一趟療癒身心的開始。

感受春日森林的旺盛生命力

我們順著蜿蜒台7線(北橫公路)上行，四周的林相漸漸隨著高度而有了變化，本來茂密的闊葉林變成了高聳入天的針葉林。在75公里處，車子轉入了神木園管制區，搖搖晃晃的林道，司機特意放慢速度，也讓人能夠細細欣賞窗外的風景。途中車子突然停下，司機大喊:「快看！有藍腹鷴。」路邊一對鳥羽樸素的雌鳥和羽色豔麗的雄鳥正與我們驚喜對望著。

林道間遇見藍腹鷴超驚喜。
林道間遇見藍腹鷴超驚喜。

就在欣賞窗外美景意猶未盡時，我們已抵達「力麗馬告生態園區」。馬告俗名山胡椒，而馬告兩字是源自泰雅族語，有充滿生機生生不息之意，正如春日的棲蘭神木園。跟著導覽員一起走進這座堪稱最有智慧的森林，擁有近百棵千年以上紅檜與扁柏的森林，由於水氣旺盛，四處都爬滿了青苔、松蘿、山蘇與各種蕨類，這座亞洲最大的檜木保育林處處都充滿了大自然蓬勃的生命力！

雲霧帶的繚繞常常一個轉身就身處迷霧中。
雲霧帶的繚繞常常一個轉身就身處迷霧中。

和神木爺爺一起大口深呼吸

園區內的神木，皆以古聖先賢之名命名，與歷史人物的朝代對照，就可曉得神木的樹齡。大樹前有著巨型藤蔓的是被形容成拿著拐杖的孔子神木，這是一棵2千多年的紅檜，是園區內樹齡最年長的，還有寬廣高聳的司馬遷、曹操、成吉思汗等，透過解說員生動的介紹讓我們上了一堂現地的歷史課。

拖著好長好長的樹藤是「孔子」神木最獨一無二的樣貌。
拖著好長好長的樹藤是「孔子」神木最獨一無二的樣貌。

導覽員仔細帶著我們欣賞，表示神木區裡常見的神木有台灣特有種「扁柏」(黃檜)與「紅檜」，香氣甚至超越世界其他種類的檜木。扁柏又稱厚殼，樹皮呈長條狀，比紅檜厚，樹皮間的溝裂也比紅檜深，扁柏的樹葉的前端較紅檜尖銳，而且樹葉生長的方向是向外展開，通常生長在山坡的上半部，相對於紅檜，會分佈在較接近稜線的地方。而紅檜又稱薄皮，樹皮比扁柏薄，樹皮間的溝裂也比扁柏淺；由於紅檜易感染藕腐菌，造成樹幹腐蝕中空，而降低木材利用價值，才讓許多巨大檜木能躲過被砍伐的厄運。

導覽老師拿出事先準備好的毬果仔細解說。
導覽老師拿出事先準備好的毬果仔細解說。

跟隨老師的腳步，可以聽到許多林間知識。
跟隨老師的腳步，可以聽到許多林間知識。

全球疫情尚未退去，無法出國、無法好好與人交際，就乾脆來一場森呼吸，探訪神木爺爺們，聽聽他們的故事。

扁柏就是大家口中的檜木，壯碩巨大讓人震驚。
扁柏就是大家口中的檜木，壯碩巨大讓人震驚。

　

景點推薦

力麗馬告生態園區-神木園

地址：宜蘭縣大同鄉台7線

電話：02-2515-2128（台北預定專線）

網址：力麗馬告生態園區-神木園

營時：09:00 ∼ 17:00

價位：全票570元；非住客770元（含棲蘭山莊或明池山莊至神木園交通接駁、導覽解說）

　

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神木 美景 公路

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