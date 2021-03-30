台北爆夯泡芙店「貪吃狗甜點」插旗宜蘭！開幕限時買一送一，現烤現灌餡超欠吃

台北中山超夯泡芙店「貪吃狗甜點」憑藉「現烤現灌入餡料」的烘培甜點，虜獲許多忠實粉絲，在YouTuber千千進食中推薦下人氣更為火爆，如今老闆特別返鄉開設二店，即日起在宜蘭也能吃得到啦！為歡慶宜蘭羅東店開幕，官方也祭出4大優惠，3/31至4/2到台北雙連門市可享全產品「買五送一」；宜蘭店活動截至4/1，4/2至4/3則有「買一盒送一盒」的限定好康，若加入LINE好友則有買一送一券，可不限門市兌換，甜點控走起！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

「貪吃狗甜點」全新分店鄰近羅東夜市，主打「卡滋棒棒」、「日式泡芙」、「丹麥菠蘿麵包」、「蜂蜜可頌」，亦提供巴斯克乳酪蛋糕、生乳酪塔甜點。其中長條形「卡滋棒棒」為宜蘭ㄚ欣的美食日誌激推品項，外皮極為酥脆，內餡則嚴選法國金牌獎生乳卡士達，限定口味「草莓生乳卡士達」為嘗鮮必吃，手工熬煮的大湖草莓醬搭配生乳卡士達，綿密的酸甜口味十分療癒。

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而入門者也可考慮招牌「日式泡芙」，外脆內濕潤但口感不同，甜度相對高，螞蟻人會愛。若選擇甜口味的「蜂蜜可頌」，也可吃到與泡芙一致的內餡，外皮則有千層酥皮的口感。此外，「丹麥菠蘿麵包」店鋪限定的黑糖珍珠口味，混入了手炒黑糖珍珠及生乳，打造國民滋味的甜點，外帶的笑臉袋為狗狗的貪吃舔嘴唇的圖案，可愛指數爆棚。提醒大家每款品項皆為現烤、現點現灌入餡料，需要耐心等候，建議於3個小時內食用，才有最佳酥脆感風味哦！

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「貪吃狗甜點」店面走純白簡約的裝潢，戶外有空曠的網美打卡墻「我是一隻貪吃狗」，店內亦十分質感，來杯冷萃咖啡或有機金萱茶配甜點，美好下午茶就此誕生。而本次「買五送一」優惠截至4/1，4/2至4/3則享「全品項買一盒送一盒」，同一盒僅限同種口味，每日限量100組。

不僅如此，台北的民眾也有好康，3/31至4/2同享「買五送一」，且只要加入LINE官方帳號，綁定會員即贈「全品項買一送一」券，隔日即可兌換，使用期限為領取後10天內，把握時間就近出發最重要！

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Greedy Beagle 貪吃狗甜點-宜蘭羅東店

地址︰宜蘭縣羅東鎮中山路三段235號營業時間︰12:30-15:00、17:00-19:30（每週三公休，4/2開幕當日：12:30-19:30）注意事項：台北雙連店買五送一活動為3/31至4/2；宜蘭店3/30臨時公休，故試營運活動延至4/1；所有買一送一活動如選購不同品項，將以最低價產品為贈送禮。

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