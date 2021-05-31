湖景、稻田美景、甜點令人想念！「宜蘭冬山」充滿綠意的發呆小旅行

作者：Funliday-CJ夫人愛度假 跟著 CJ夫人愛度假 於 2020-10-30 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 11 個景點，其中包含 冬山車站、IBU廚房x冬瓜山書店、冬山老街。 人類，時而複雜、時而單純，但大部分的時候，我們都想要簡單就好；想要逃離都市，來冬山繞繞吧！

第 1 天

冬山車站 | 15 分鐘

「月亮什麼冬冬。」這是2020年中秋節，由冬山鄉公所於冬山火車站前的大型裝置藝術，對於有太空夢的孩子來說，與眼前這顆三層樓高的月球合影像在作夢。 活動只到2020年10月底，不過可以來關注&期待一下冬山鄉公所下次的活動唷！

IBU廚房x冬瓜山書店 | 2 小時

「IBU。」在印尼語的意思是媽媽，顧名思義這間餐廳幾乎就是東南亞移工於心力交瘁時，最想吃到的家鄉家常料理；台灣與東南亞地區交流極深，許多曾是新住民，早已都在台灣落地生根、成家立業，IBU廚房兼二手書店，套餐包含白飯配菜主菜和飲料，價格約150-220元不等，每天菜色都不太一樣，因此可以吃到有點熟悉又道地的印式、菲式、泰式家常料理和點心，或只是翻翻書，跟老闆出借台灣或冬南亞書籍，與大夥聚在一起聊聊天喔！ 對了，來這邊一定要推薦大家點我吃的芭蕉起司捲，真的跟我在東南亞吃到的味道一樣，熱油與焦脆面皮，配上微甜芭蕉，完全是人間美味！IBU，我也被療癒了呀！！

冬山老街 | 1 小時

沒想到冬山老街小歸小，社區營造很用心，特別是牆面塗鴉，幾幅農民在田裡插秧的塗鴉及當地居民民宅在側，真的有種時光倒流的感覺，很值得餐後運動散散步。 不過記得此區多為民宅，遊憩時記得不要大聲喧嘩！

Zozowater Cafe / 佐佐清水 | 2 小時

往冬山河生態綠舟入口方向走，會發現冬山路對側一間低調、質感的手沖咖啡/手工甜點店，硯黑牆面配上各張大小不一的木頭椅子與綠色植栽，整個空間還飄著咖啡香，讓人好像走進未知的雨林，等會遇上一位追求自由的創作家，只要跟在他身後就能撞見世界精采的另一面。 除了手工烘焙咖啡，用料實在的手工甜點/鹹派，也是必點的，甜點櫃每款都好可愛，最後還是心繫獲得宜蘭十大好食的金棗乳酪蛋糕，無論是手沖咖啡或一壺熱茶，都很搭。 午後，就該這樣過。

呆宅 Just stay （宜蘭民宿） | 8 小時

喜愛大自然的人，總是追求更加貼近窗外的美，甚至直接住進大自然之中。 呆宅。住所靠近冬山火車站，沿著冬山河畔的溪南環線單車道騎單車約8分鐘，就算慢慢散步過來也只要20分鐘，也能田徑小道開車過來；她與藍天、田野、綠樹、魚群比鄰，地域優勢極佳，身為建築師的民宿男主人構築巧思，保留大量自然光影，落地窗、側層、景觀窗、天窗，無一不具巧思去創造內外對談的媒介，讓大自然景緻成為內部公共空間與客房牆上的布幔，同時當你站在任一個位置，亦能感受一股人文藝術風格強烈的陳列調性，讓建築空間營造明亮、溫暖又優雅的交疊氛圍，實在難以只用一種風格去定義呆宅，暫且說是一間相當舒適的家吧！

呆宅 Just stay （宜蘭民宿） | 1 小時

除了自然光影的繪聲繪影之外，呆宅的清水模、木頭元素、老件傢俱和各式燈具的點綴，對於情趣好感度十足提升，色彩似在與我說話，灰黑色地毯、唇紅展示櫃、寶石藍單人椅或皮件躺椅，當一角一物同時是背景、是機能、或只是傢飾品時，萬物可以傳遞的聲音就好多。 入住呆宅的夜晚太慵懶，我也不打算出門了，幸好外送平台發展到宜蘭，想吃什麼都能直接送到樓下，呆宅也有提供各式各樣的碗盤餐具讓各位房客使用，記得處理回收、清洗乾淨就好。

第 2 天

冬山河生態綠舟 | 1 小時

冬山河生態綠舟又叫作冬山河森林公園，跟親水公園不一樣，搭船探索生態、賞候鳥、觀察原生植被、學習友善耕作，是大小朋友都能更深度認識食農、食安教育的生態園區，愛拍照的人，這裡也有幾座的大型公共藝術和內行人才知道的神秘河道洞窟喔！ 大人門票30元、搭船門票75元。

穀倉咖啡 La grange aux cafés | 2 小時

騎去宜蘭冬山伯朗大道（現在叫做三奇村稻間美徑）途中，發現一間很有意思的咖啡廳兼餐廳，充滿藝術品、收藏品氣息，真像來到一間小型博物館，而且有標價的餐具、蔬果都是可以現場販售的，喜歡法式雜貨的人一定會逛到走不出來 拍了菜單，套餐供應的是法式家鄉料理，500-700元，鱘龍魚排佐法式雜菜煲、洛曼地海鹽牛肉、普羅旺斯香料雞肉、法式煎悶豬肉或今日特餐是法式煎鴨胸肉等，真的是直呼不可思議，好像一秒飛到法國了。

宜蘭冬山伯朗大道 | 1 小時

宜蘭冬山伯朗大道，正式名稱為三奇村稻間美徑，意思是指當六月金黃稻米準備收割前，三奇村田梗與田梗四周圍毫無電線桿、過多房屋建築等人為物體干擾，稻穗隨風搖曳如畫般的景致。 稻間美徑長約2公里、寬僅一個人身長，往返旅人都可以步行或騎單車駛過，即便只不過9個彎道，都足以讓人心生喜悅，畢竟台灣現下還能保持原貌的田梗，已屈指可數了。 上半年是綠油油的稻田生長期、5月底-6月底呈現金黃色稻田、下半年休耕，但仍可時不時找到幾處綠油油稻田或水鳥覓食的畫面。 每年土地耕種狀況不一，最佳觀賞時機請關注網路動態，並記得，此區請勿開車進入。 金黃色稻穗照片是幾年前拍的，這次去是休耕期，正好可以做個比較。

梅花湖 | 2 小時

早上逛了冬山河、下午就來梅花湖，一整天都讓好山好水滋養著。 說到梅花湖，環湖步道全長約4公里，環湖步行走一圈約1.5小時，單車約30分鐘，或是搭船遊湖（約15分鐘），而我自己最喜歡的是湖中央的鳳凰島，走過吊橋，島上迎來許多小巧野薑花，遇上微雨，更有股踏入桃花仙境感覺。

紅樓夢創意鐵板燒羅東店 | 1 小時

這不是CP值，誰還能說是CP值？！ 炒青菜份量跟熱炒店一樣多，牛肉也至少15片以上，飲料白飯湯喝到飽，180元，就在羅東火車站前。 必須吃飽再回家啊！

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