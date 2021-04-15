夜市必吃、CP值生魚片、當地咖啡！「花蓮深度耍廢」就從山線吃到海線

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

作者：Funliday-Elena

於 2021/03/03 出發，總共為期 2 天，一共去了 13 個景點，其中包含 耕壽司、昭和58、東大門夜市。 兩日縱走山線花蓮

第 1 天

耕壽司 | 1 小時

花蓮市區CP值很高的壽司店 生魚片新鮮又大塊 讓你大飽口福！ 厚切鮭魚有分三貫/六貫 真的很厚又很大片 務必謹慎點餐！

📍耕壽司 營業時間：1100-2200

耕壽司。圖／Elena

耕壽司。圖／Elena

耕壽司。圖／Elena

昭和58 | 1 小時

【洋果子喫茶店】 主打洋果子與日系冰品甜點 本來很期待吃抹茶聖代 但因為在耕壽司沒有謹慎進食 滿滿鮭魚在胃裡 只容得下熱茶 期許夏天再來一次 品嚐日系刨冰～

📍昭和58 營業時間：1300-1900 週五休

昭和58。圖／Elena

昭和58。圖／Elena

昭和58。圖／Elena

東大門夜市 | 2 小時

東大門夜市由「福町夜市、原住民一條街、各省一條街、自強夜市」組成。

今晚強力推薦清單：福町夜市【正當冰福】 不同口味有自己的價格，三球裝在同一個容器購買折10元，於是立刻選了三種～ 「芋頭、蜂蜜奇異果、小米酒」 芋頭口味在此必須強推給芋頭控！每一口都超濃郁之外、有小芋頭塊在裡面，芋頭控必吃！ 蜂蜜奇異果入口完全就是新鮮奇異果，吃完夜市美食之後必須來一球！ 小米酒這個特殊口味也是必須來一球，店家特別強調是真的小米酒所以是含有酒精成分的！

自強夜市【北港春捲】 傳說中每日限量的潤餅，有些地方的潤餅是餅皮薄的那種，這家的餅皮是屬於有嚼勁的類型，加上老闆是用兩片餅皮包餡料，麵粉/餅皮控會愛上！

福町夜市【福町本舖檸檬汁】 $50/杯 $100/瓶 新鮮的檸檬喝得到，夜市解渴/解膩必備涼飲！

自強夜市【開運屋地瓜球】 小$20 中$30 大$50 各大夜市都有的地瓜球，這家可不一樣，外酥內Q，咬下去香濃蕃薯味會在口中溢出，最特別的是除了原味，可以加梅粉、海苔粉、巧克力粉，讓你重新感受地瓜球的美味！（很推薦加梅粉）

原住民一條街【不一樣的瘋味蔥捲餅】 現煎餅皮，把滿滿的蒜苗鹹豬肉捲進去，大口咬下內心只想把整間店所有口味都吃一輪！

東大門夜市。圖／Elena

東大門夜市。圖／Elena

東大門夜市。圖／Elena

夜底拾花 | 1 小時

神秘的小店只在假日營業，店面更是隱藏在起司店裡面的空間，推開隱藏在起司店牆面的門，馬上可以感受老闆在空間佈置上營造的氣氛，非常舒適、放鬆，適合小酌！ Google map可以搜尋🔍chuchumomo （因為是同一地址的店面）

📍夜底拾花 地址：花蓮縣花蓮市福建街370號（白天是Chuchumomo起司店） 營業時間：週六日2000-2500（確切時間FB會在前一天公告） FB🔍夜底拾花 https://m.facebook.com/Flavorofthenight

夜底拾花。圖／Elena ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

夜底拾花。圖／Elena ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

夜底拾花。圖／Elena ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

福屋 | 1 小時

特別想介紹這次花蓮的住宿 【第一夜】福屋 Airbnb上找到的民宿，是昭和六年的日式木造老宅，維護得非常好，懷舊有氣氛、整個房子就是很舒適的氣氛，床鋪是在主臥室的榻榻米上鋪床塾，雖然不是彈簧床，但舒服彷彿身處日本的感覺。 民宿老闆在入住前都有詳細解說關於入住的資訊，包含停車資訊，都非常清楚！ 民宿地理位置很棒，廟口紅茶、東大門夜市、昭和58等等花蓮市區大多美食跟小店都能在步行20分鐘內到達，推薦給喜歡老宅的人來入住體驗！ PS 隔壁鄰居有養狗和幾隻浪貓，都無攻擊性的，怕貓怕狗的朋友可能要自己考量一下！晚上回家的時候，有遇到隔壁的狗會吠叫但是他們都只在自家門前、不會靠近。

福屋。圖／Elena

福屋。圖／Elena

福屋。圖／Elena

第 2 天

森山舎 morning mountain（森山舍） | 1 小時

林務局日式老宿舍改建的早午餐店，強調食材都是當地嚴選，空間乾淨舒適又漂亮！ 店內空間寬敞，座位很多，除了四人桌，設計了一些座位是面窗的一人座，森山舍的後面是一個公園，坐在這邊面窗的座位搭配早午餐非常享受。 不過這家店很受歡迎，假日來訪的朋友可能會比較辛苦，人潮眾多，等待入座以及等待餐點的時間會很久。 餐點種類非常多，有歐式麵包組、熱壓吐司、法式吐司、咖喱飯、米食料理，店內採半自助式，櫃檯點餐先結帳，有設餐具、杯水區自行取用。

📍森山舍 營業時間：平日1000-1800 週四休 假日0900-1800

森山舎 morning mountain（森山舍）。圖／Elena

森山舎 morning mountain（森山舍）。圖／Elena

森山舎 morning mountain（森山舍）。圖／Elena

黎明紅茶 | 1 小時

可以喝得出茶葉味的傳統紅茶 不會太甜，喜歡傳統紅茶一定要來一杯！ 📍黎明紅茶 營業時間：0600-1800

黎明紅茶。圖／Elena

黎明紅茶。圖／Elena

廟口紅茶 | 1 小時

不是一般的傳統紅茶，喝起來有個特殊香氣 不會太甜，紅茶控必須收集！ 📍廟口紅茶 營業時間：0600-2300 週三休

廟口紅茶。圖／Elena

廟口紅茶。圖／Elena

瑞穗牧場 | 2 小時

瑞穗牧場不用門票費，大家可以來牧場餵牛、踏踏青，喝新鮮的牛奶、吃瑞穗自製的牛奶冰淇淋，也有香濃玉米濃湯。 📍瑞穗牧場 營業時間：平日0900-1800 假日 0800-1700

瑞穗牧場。圖／Elena

瑞穗牧場。圖／Elena

瑞穗牧場。圖／Elena

舞鶴茶園公主咖啡 | 1 小時

花蓮瑞穗鄉的舞鶴台地，原地名掃叭頂，因日治時期日本人國田正二先生來台種植管理咖啡，因此將家鄉地名「舞鶴」帶來台灣，將台灣舞鶴種出來的咖啡送回日本進貢給天皇飲用，故可說舞鶴咖啡是天皇的御用咖啡。 茶園除了可以喝有名的蜜香紅茶及舞鶴咖啡，也有茶園導覽及體驗活動1-1.5小時，不過有報名人數40人以上之限制，人數少的朋友可以來這邊喝杯咖啡或紅茶欣賞眼前的紅茶、咖啡、柚子園，也可以眺望遠方的花東縱谷。

📍舞鶴茶園 營業時間：0800-1700 週四休

舞鶴茶園公主咖啡。圖／Elena

Ba-Han-Han-Non 好茶咖啡工作室 | 2 小時

有非常多種類的茶品，咖啡則是當地有名的迦納納咖啡！ 在店內亂晃發現很有趣的東西「酸柑茶」想特別介紹給大家： 台灣獨有的【壓緊茶-酸柑茶】 客家勤儉惜福美德下的產物，尤其製茶世家對客家傳統酸柑茶的濃厚情感。傳統的酸柑茶是用新鮮的虎頭柑，透過不斷重複的烘、蒸、壓、曬等步驟，做成古早味的酸柑茶，喝起來帶有茶香與柑香，有特殊的微酸口感。但製作過程相當繁瑣耗時，時間長達三個多月。 關於【虎頭柑】 每逢農曆春節，家家戶戶都會在供桌擺上橙紅的柑橘，象徵大吉大利。其中虎頭柑更因為有著體型碩大、色澤橙紅的討喜外型，而成為供桌上的寵兒！可惜虎頭柑的味道酸澀難以入口，經常在春節過後便遭棄置。 - 老闆說其實酸柑茶是西半部台灣客家人的傳統特色茶品，有機會到苗栗一帶可以參觀體驗！ 店內販賣的酸柑茶除了最經典的虎頭柑，也有用帝王柚、文旦、橘子、百香果等等不同水果製作，各有各的特殊香氣，非常推薦給大家，可以帶回家自己泡來喝，也非常適合作為伴手禮。

📍Ba-Han-Han-Non 好茶咖啡工作室 營業時間：1000-1800週二三休

Ba-Han-Han-Non 好茶咖啡工作室。圖／Elena

Ba-Han-Han-Non 好茶咖啡工作室。圖／Elena

Ba-Han-Han-Non 好茶咖啡工作室。圖／Elena

老家後山菜 | 1 小時

蠻好吃的，但是出菜速度真的慢，非常慢，兩人用餐點了五道菜，前四道菜用了一個小時才全部上齊，第五道菜遲遲等不到而主動問店家，才發現不知道是不是被遺漏了。 我們是平日晚上六點半造訪，用餐時間果然生意很好，店內全滿，不只有一桌是大概8-10人的大桌，不過人數多的大桌菜倒是上得非常快。 在Google map的review上有看見同樣用餐人數比較少的客人有相同上菜速度很慢的經驗，附近也有很多間熱炒店，提供給大家參考。

📍老家後山菜 營業時間：1100-1345/1700-2000

老家後山菜。圖／Elena

東岡秀川湯之館 | 1 小時

特別想介紹這次花蓮的住宿 【第二夜】東岡秀川 大家都知道造訪東台灣有名的知本溫泉，花蓮在瑞穗這邊也有許多湯屋，不用到台東就可以享受林間溫泉。 瑞穗地區溫泉水色屬於氯化物碳酸氫鈉泉，富含鐵質，遇空氣氧化後形成淡黃濁色，亦稱黃金湯泉。 享受泡湯除了雙人/四人住宿型湯屋，也有露天的大眾溫泉（需著泳衣泳帽入池） 園區除了湯屋可以入住，如果是露營愛好者，園區內有營地可以紮營，享受悠閒露營還能泡溫泉，加倍放鬆！

📍東岡秀川 http://m.higashi.com.tw/

東岡秀川湯之館。圖／Elena

東岡秀川湯之館。圖／Elena

延伸閱讀：花蓮｜深度耍廢【上篇】山線到海線/野菜到海鮮

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