2021宜蘭最新景點！「007特務主題體驗館」　射擊遊戲、搏擊、開鎖一票玩到底

2021年宜蘭最新景點，以『特務』為主的博物館，室內場館規劃特務的遊戲與訓練，少有的槍法訓練，設計成可以老少咸宜的遊戲。特別是短槍，槍的重量和聲響比擬真槍，射擊真的會令人上癮。下午場人特多，建議宜蘭第一站就可以安排喔！

2021年宜蘭最新景點

宜蘭金特務 007 Kingspy

場館就在親河路大條路上(我初次去導航到巷子內)，一旁就有免費停車場，滿方便的。場館滿顯目的，如果多人排隊，可以先拍照一波。

門票說明在這

一般票：原價 250 元，開幕優惠 200 元 ( 國定假日/連續假期 220 元 )

縣民票：180 元 ( 宜蘭縣民憑身分證件，平日入場享優惠 )

愛心票：125 元。滿 65 歲以上長者 ( 請出示證件 )

持身心障礙手冊之國民與陪伴者一人，可購買愛心票同時入場。若同時具免票及愛心票資格，請選擇一種票種購買。

免票：0 元。身高 90 公分以下

憑票根可折抵館內商品消費 100 元( 不可合併折抵、折現或找零 )

本館採單次入場，如要重複入場，請再次購票

優惠方案：「宜蘭金特務007」和「畫框博物館」聯票只要 350 元唷！

如果多人同時進場，為求品質會管制每批進場人數。服務人員會進行簡單的導覽後，再進行遊戲。一開始可以看到櫥櫃內，擺設全都是歷代的007電影封面啊，這如果是50~60歲的007迷應該會很有回憶啊！

說到特務，不得不說各個國家不同時代都有衍生出知名的特務或情報頭子，不過看上去我只有對川島芳子有印象。

館內設施是沒有特別限時玩樂時間，不過槍類遊戲(例如：短槍和狙擊槍)只能限玩一次。

【心肺耐力】

這不是一件簡單的測試，服務人員會先幫遊客熱個身，先來個原地跑步、開合跳、深蹲增加心肺速率。過了一陣子之後，正在喘息時，立馬利用吹氣把紅燈吹至黃燈，可以分組比賽，也可以挑戰自己最快速率。

【解鎖技能】

這關好像來到密室逃脫的關卡，有著炸彈和時間壓力，限時2分鐘內，你能開幾道鎖?!

使用獨特的萬能鎖開鎖工具，有一些眉角角度就可以輕鬆開啟鎖頭，這只是遊戲還是不提倡犯罪喔~哈哈！千萬不要動萬能鎖的歪腦筋！

不過開鎖開啟了太后的開關，開上癮了，就可以挑戰一區的鎖頭全部打開需要多久時間。

【電報室】

以前在戰爭片中，很常看到摩斯密碼的發報器，現在這裡可以讓你過過乾癮。每一個裝置都有不同的術語，遊客可以兩兩一組， 一個發報，一個可以猜猜發報內容，挺有趣的。

【軍火庫】

軍火庫內展示著各式各樣的模型槍，牆上的展式槍不能碰以外，一旁有提供可以拍照的模型槍，可以做做樣子，過過乾癮。

【射擊訓練(短槍)】

剛拿起短槍，我驚訝的是跟真槍一樣的鐵製質感以及重量。試射的時候，發出的聲響更是比擬真槍一樣大聲，子彈是採取類似橡膠吸盤的，比較安全。所以有提供耳罩和護目鏡，為求安全建議都要全程穿戴喔！(未帶護具僅為了示意拍照)

每個人有五次發射機會，可以兩兩分組，捉對廝殺一下，看誰可以在五發內擊中多少靶，就算是小朋友在大人的指導下去執行擊發，也都很安全。

可以用蹲姿發射，增加困難度喔！

【搏擊區】

特務身手矯健，搏擊技能是必須的！哈！這裡有假人可以讓你訓練近身搏擊以及鎖關節技，平常生活上班有什麼擾人的情緒，趁現在來發洩吧！

也可以拿一旁的手套跟朋友練打喔！

電子木人樁

按下按鈕用最少的秒數，把所有的活動靶給推倒，這可以訓練敏捷度，聽說最快的是打完一輪是4點多秒。

【狙擊區】

這一關是太后最愛玩也是成就感最高的一關，雖然狙擊槍對女生來說好像過於笨重，不過這邊請你放心，這裡有槍架，所以女生都可以輕鬆射擊。

狙擊槍屬於單發射擊，所以每發射一發就必須重新上膛一次，怪逼真的，也滿過癮的！太后居然可以五發五中，整個超得意的！男生困難度要稍微更高一些，必須以立射的方式，就是不用槍架直接扛一波射一波，不過槍身是塑膠材質，所以沒這麼重，搭配電子準心，很好玩的。

【拷問室】

這關是比較特殊趣味的關卡，就字義來說，當然就是把某人銬在椅子上，拷問問題囉！這邊有另外一個選擇就是可以銬在床上！哈！

另一個人就可以手持軟棒拷問問題，只要問題不合你意(?!)，就可以開扁！哈！其實根本就是趁機有仇報仇、有冤報冤！問題不是這麼重要了！哈哈哈哈！

【拍照區】

所有關卡都玩得盡興以後，最後就會到一區拍照區，這裡有背板、帽子、墨鏡還有模型槍，可以讓你盡情的Cosplay，讓你一秒變成詹姆士女郎！

牆上有介紹一些古今特務或刺客的特殊槍枝和兵器的秘辛，其實都滿有趣的。

【商品區】

最後是商品區，可以使用門票折抵100元，主要是賣BB槍以及週邊商品，還有造型鑰匙圈等等，如果有興趣的朋友可以參考看看。

不過用門票倒是可以剛好折抵一個子彈造型的原子筆，滿特別的。

以上就是宜蘭2021年最新的景點，提供了可以躲太陽躲風雨的新興室內場館，相信不管對於大人或小孩都可以玩的很盡興，推薦給大家喔！

宜蘭金特務 007 Kingspy

粉絲專頁：https://www.facebook.com/007Kingspy

營業時間：09:00~17:00(週三公休)

地址：宜蘭縣五結鄉親河路二段57號

電話：(03)960-5070

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

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