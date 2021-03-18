最chill的田園風光！宜蘭4家「稻田中央的民宿」超放鬆，玻璃屋浴室太夢幻

說到宜蘭，好山好水好風光總令人嚮往，大片綠油油的稻田景致喚醒人心最純樸的感動，望向稻穗隨風搖曳的景象，心胸也跟著開朗而寬大。小編今年盤點宜蘭四家位處稻田中央的絕美民宿，窗外一望無際的大片稻田隨著不同時節入住總能帶給旅人不同的風情，一年四季都能從中找到最單純的悸動。

光旅暖稻

圖／光旅暖稻官網

位於宜蘭蘇澳的「光旅暖稻」去年甫開幕就引起不少討論，民宿坐落在一片綠油油的稻田中央絕美又忘憂。館內三種截然不同的房型滿是濃濃異國風情，室內大片落地窗引入戶外光線與自然美景，戶外懸空的木棧露台提供旅人一處賞景與日光浴的好場域，每個環節都能感受到闆娘的品味與講究。不只住宿體驗絕佳，早餐更是闆娘親手料理，食材的挑選與烹調完全不馬虎，給旅人從外到內都能感受到驚艷與感動。（註：為提供高品質住宿體驗，民宿不接待12歲以下的兒童入住、寵物無法入內。）

圖／光旅暖稻官網

圖／光旅暖稻官網

地址：宜蘭縣蘇澳鎮隆恩路70-68號

自然而然

圖／自然而然官網

宜蘭五結鄉的「自然而然」開業不到一年就深受旅人喜愛，坐擁大片金黃稻田的美景讓遊客回歸最單純的美好。自然而然的外觀以清水模質感為主調，室內輔以木質色調點綴增添溫暖氛圍，築在水池上的木棧露台適合曬曬太陽，或是發呆享受寧靜般的美好。「自然而然」共有7間房，各有各的特色與個性，房間寬敞舒適，鄉間田野景致推開窗就能欣賞，遇見美好就是這麼簡單。

圖／自然而然官網

圖／自然而然官網

圖／自然而然官網

地址：宜蘭縣五結鄉協福路150號

甯夏印象

圖／甯夏印象官網

「甯夏印象」位於冬山鄉，離冬山火車站不遠，地理位置絕佳。民宿老闆希望遊客在此能親身體驗大自然新鮮田園的空氣，聆聽蟲鳴鳥叫聲，完完全全放鬆自己的身心靈。甯夏印象建築體以大量玻璃建構而成，室內不只寬敞舒適，宜蘭的鄉間美景也能盡收眼底。戶外有大片草皮與水池，提供遊客席地而坐感受宜蘭輕鬆自在的氛圍。甯夏印象共有6種房型，房內皆有對外窗可感受與大自然的互動，部分房型有配置戶外陽台可以乘涼吹風，還有玻璃屋浴室讓旅人沉浸在田園中的美好世界。

圖／甯夏印象官網

圖／甯夏印象官網

地址：宜蘭縣冬山鄉吉祥路617號

大地眺望

圖／ 大地眺望臉書粉專

位於宜蘭三星鄉的「大地眺望」去年開幕就在網路受到廣泛討論，跳脫一般民眾對於建築結構的想像，大地眺望的外觀新潮有個性，宛如一間座落在稻田中央的美術館。大地眺望建築物本體就是一座巨大眺望台，加上周邊環境寧靜清幽，入住的遊客每刻都能享受輕鬆的度假氛圍。大地眺望共有5種房型，房名注入對於大自然的情感所打造的特色客房，高級的寢具與設備增添質感，無論吃住都是媲美星級飯店的高質感享受。

圖／ 大地眺望臉書粉專

圖／ 大地眺望臉書粉專

圖／ 大地眺望臉書粉專

地址：宜蘭縣三星鄉大德路二段202號

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