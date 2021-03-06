好想快轉到夏天！2021「台東熱氣球嘉年華」7月登場，長達37天引爆期待

台灣年度盛事「國際熱氣球嘉年華」2021活動日期及最新資訊曝光啦！每年吸引大批遊客朝聖的「台東熱氣球嘉年華」，繼去年成功歡慶十週年，今夏再度重磅回歸。官方宣佈將於7/3正式於鹿野高台開幕，為期37天讓大家暑期不無聊，時間先空下來就對啦！

圖／台東縣政府提供

「2021台東熱氣球嘉年華」本次將於7/3起開跑，一路展至8/8父親節，讓全台旅客都有機會彈性規劃台東之旅。雖然今年度主視覺尚未定案，但官方表示歷年最精彩的「熱氣球光雕音樂會」、超可愛的「巨大造型球」一樣都不會少，詳細場次也將陸續公佈，亦會確保維持防疫最高標準。消息一出，立馬引爆民眾熱烈迴響，紛紛表示已做好準備要出發。

圖／台東縣政府提供

鹿野高台不僅四周由大自然圍繞，旅人若搭上熱氣球，還能將花東縱谷的美景盡收眼簾，夜晚則可沉浸在星空下賞夢幻光雕秀，療癒景致令人難忘。在靜候7月到來之前，台中麗寶樂園渡假區將於4月搶先舉行為期10天的「熱氣球夢想節」，大家不僅可在人氣落羽松大草原上欣賞熱氣球景觀，也可實際參與繫留升空體驗，坐在熱氣球吊籃中俯瞰園區遼闊視野。

圖／麗寶樂園渡假區提供

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