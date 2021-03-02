12個台東景點大集合！ 超夯打卡秘境景點，沿著海線一路從北玩到南

編輯/Shelly@ReadyGo

台東靠山面海，擁有豐富的自然生態及多元的文化風貌，或許你去過許多台東熱門旅遊景點，但少了私房秘境景點；或許你去過台東三仙台，但你玩錯了方式，這一篇ReadyGo教大家台東海線怎麼玩，包含時下正夯打卡景點及秘境景點，下個假期就用台東沿海景點作為開端吧！

※ReadyGo提醒您，出門記得配戴口罩，保持安全社交距離※

#宜灣卡片教堂(長老教會)

宜灣卡片教堂從正面看就像是迷你版的哥德式建築，但是繞到側面就會發現原來教堂正面的結構只有薄薄一片，宜灣卡片教堂較建造時因為參考了聖誕卡片上的教堂圖騰，因此被稱為卡片教堂，也是東部最有童趣的教堂。

圖/IG@xuyuz0522

地址｜台東縣成功鎮宜灣路11號

#台東石雨傘

與其說是雨傘，我個人覺得還比較像香菇。台東石雨傘介於八仙洞與三仙台之間，由上下兩塊岩石堆疊而成，上面是較堅硬的珊瑚礁岩，下方則是較軟的礫岩，經過長時間侵蝕形成像雨傘的樣子，因而被稱為石雨傘。夏日也很多人在這邊玩SUP立槳等水上活動，更能近距離欣賞石雨傘。

圖/IG@biggg_diary

地址｜臺東縣成功鎮台11線106公里路旁

#比西里岸幾米園區

這是羊，不是鹿。位於台東三仙台附近的比西里部落以阿美族為主，過去部落裡山羊遍部，因而攜手藝術家手工打造巨大的漂流木羊等裝置藝術，希望能讓舊時牧羊之地蛻變重生，不但可以遠眺三仙台，優美的海景更成為現在IG上熱門的打卡景點。

圖/IG@vivivivi_cheng

地址｜台東縣成功鎮白蓮路141號

#台東三仙台

說到台東三仙台大家應該都不陌生，一定會想到這個八拱橋，三仙台是看日出的好地方，也是賞星空的好去處，不過你可曾走過八拱橋到對岸登島？若有時間，建議大家可以步行到對岸登島，爬山三仙台燈塔、走訪合歡洞，會有意想不到的美景喔~

圖/IG@karenfaith_chiang

圖/IG@sky09190

地址｜台東縣成功鎮基翬路74號

#金樽陸連島、貓洞

金樽陸連島是臺灣唯一正在形成的陸連島，，兩側都是彎月形海灘，因看似酒杯，而取名為「金樽」，島上神似貓咪頭的海蝕洞秘境為貓洞，可從金樽遊憩區的觀景台遠眺，雖然下去金樽沙灘步道已封閉整修，但金樽漁港旁有小路能抵達海灘秘境，不過漲潮時連結小島的路會被淹沒，除了注意潮汐時間外也要留意自身安全。

圖/IG@green.jyun

圖/IG@sam.blackbear

地址｜臺東縣東河鄉金樽港口以南

#我在玩-玩冰箱

如果我有一座冰箱…我也要把裡面所有食材拿出來做成餐盤！

我在玩-玩冰箱號稱是最美路邊攤，提供全天候的超豐盛早午餐，採預約制，需先在臉書上預約。主打無菜單料理，因此每天的菜色都有些許不一樣，長條型盤子上鋪滿超過十種蔬菜、水果等食材，搭配現打果汁，吸睛度十足。

圖/IG@yating526

圖/IG@han_1999_

地址｜台東縣東河鄉隆昌188號

營業時間｜08:30-16:00

#都蘭觀海平台

原本是廢土棄置場，因為所在位置的海景實在太美而慢慢規劃成遊憩區，都蘭觀海平台上有許多漂流木裝置藝術，盪鞦韆、搖搖馬、邱比特愛心等等，都是非常好拍的打卡景點，不過這地方沒什麼遮蔽物，要注意防曬跟小心中暑喔~

圖/IG@jean_153.14159

地址｜台東縣東河鄉台11線(都蘭派出所對面巷子彎進去)

#都蘭咖啡車廂

美式復古風裝潢的紅色火車車廂佇立在海邊，不提供載客但希望旅客停留駐足，哪怕只是一杯咖啡的時間也好，都蘭咖啡車廂車頂的海景座位面海被山，寬廣的景緻令人心曠神怡，一旁的鐵路平交道及郵筒裝置更是來到這必拍的網美打卡景點。

圖/IG@yyc_teresa

地址｜台東縣東河鄉鉛橋產業道路1號

營業時間｜13:00-18:00 (星期一公休)

#台東奇觀水往上流

在我們的認知中，水往低處流，但在台東這裡水卻往上流？其實水往上流是因為地形傾斜角度而造成視覺錯覺，灌溉溝渠的動線大致和下坡的公路平行，傾斜度大於一般人站立的地面，才讓人誤以為水是往上流的。此外，水往上流距離綠島僅22公里，人的肉眼可直視44公里，所以在這邊可以直接遠眺綠島，成為到台東旅遊的必去景點。

圖/IG@angel_kaibi

圖/IG@ning.728

地址｜臺東縣東河鄉台11 線約148公里處

#台東美術館

東台灣唯一以「美術」為主題的展覽空間，除參觀美術展覽外，戶外空間的大草坪、木棧道更是熱門的景點，不管是小孩跑跳玩耍還是坐著歇息納涼都很適合，爬上樹屋還能從居高臨下的角度俯瞰整個台東美術館，不只是小朋友，連我都待在上面不想下來了啦！

圖/IG@angela_love0808

地址｜臺東縣臺東市浙江路350號

營業時間｜週二至週日 09:00-17:00 (週一休館)

#台東波浪屋-TTSTYLE原創館

位於鐵花村徒步區，台東極具特色的曲線型建築，因為外觀看似波浪而被稱為波浪屋，象徵著海與山。台東波浪屋整體結構以50個貨櫃、鋼筋打造而成，有許多原住民手作原創商品店、特色餐飲及咖啡小店，成為台東原創新聚落。

圖/IG@chenghsiang0906

圖/IG@germmo__0219

地址｜台東縣台東市新生路105號

營業時間｜週一至週五10:00-22:00、週六日10:00-23:00

#櫻木平交道(太麻里平交道)

台版灌籃高手場景就在台東太麻里，因相似度超高而爆紅，彷彿看到了櫻木的身影出現在眼前！在台東太麻里車站附近的秘境鐵道，位於山坡上，拍照除了要注意安全也需排隊等待火車時機，不過能拍上一張經典灌籃高手照，一切都值得！

圖/IG@cara_oh

地址｜台東縣太麻里鄉東63鄉道

延伸閱讀>>一秒來到峇厘島？2021台東一日遊、二日遊行程推薦

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」