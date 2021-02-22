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美暈！礁溪溫泉飯店「了了」試營運就爆紅，集結洞穴、山景、獨立戲水池的理想住宿

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@clairechiu131授權、IG@cchles授權
圖／IG@clairechiu131授權IG@cchles授權

作為台灣溫泉聖地之一的宜蘭礁溪，除了坐擁許多美人湯景點，當地飯店的經典特色自然少不了房內泡湯選項。日前礁溪就有家溫泉旅宿「了了」，未正式開幕就已躍升人氣民宿，憑藉精緻的竹罩設計建築、絕美環境與優雅的服務，讓人難掩好奇想要一窺理想生活住宅的最新模板。

溪流房。圖／IG@cchles授權
溪流房。圖／IG@cchles授權

1月底才開放試營運就爆紅的「了了礁溪」，名稱發想自禪學境界中的「了了分明，如如不動」，期盼以此作為美學風格的嘗試，提供旅客生活漫旅體驗。了了共有31間客房、含7款特殊房型，「溪流」、「大地」、「森林」、「平原」、「山丘」、「微風」、「日出」建築空間完美融入自然意象，讓旅人在房內也能盡享靜謐仙境。

森林房。圖／IG@clairechiu131授權
森林房。圖／IG@clairechiu131授權

每間房內都備有迷你自助吧，但特別的是飲料皆藏身於獨特的圓形櫃子內，讓人彷彿化身電影主角，有專屬密室機關，成為許多人的打卡熱點之一。而每款房型除了有獨立浴池和各自的限定設備，也能賞見不一樣的風景。

大地房。圖／IG@cchles授權
大地房。圖／IG@cchles授權

像是大地房設置了獨立的洞室，可以更為安靜、集中地閱讀或休憩；森林房直接面對溫泉公園，可以看見整片樹林發呆；喜歡簡約風的則會選擇溪流房。而唯一一間「日出房」則有戶外戲水池，好天氣還能遠眺龜山島，整體風景讓粉絲直呼秒飛峇里島。

日出房。圖／IG@cchles授權
日出房。圖／IG@cchles授權

主打一泊二食的了了，晚餐每道料理皆採用宜蘭在地食材，搭配竹林視野的用餐環境，被網友讚譽味道和服務皆媲美五星級飯店。了了在地下一樓也設有藝廊，每季推出展覽活動，另也提供主題遊憩路線，強調吃喝玩樂及文化熏陶全包辦，目前官方還也在臉書預告試營運優惠可持續關注臉書專頁，未來想要度假不必跑遠，在宜蘭就能搞定啦！

圖／IG@cchles授權、IG@clairechiu131授權
圖／IG@cchles授權IG@clairechiu131授權

圖／IG@cchles授權
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了了礁溪

地址：宜蘭縣礁溪鄉公園路70巷30號

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