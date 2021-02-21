228連假有煙火賞！宜蘭冬山「720秒花火秀」配2021舊河港燈節，還有稻草卷免費拍

春節走春不過癮？為迎接即將來臨的228連假，今天為大家推薦宜蘭冬山限定玩法，白天不僅能夠拍一系列可愛裝置、全新稻草卷，晚上還能賞璀璨燈節，最重要的是2/27當晚，在冬山車站旁農地還能欣賞長達720秒的煙火秀，不論親子、情侶還是三五好友的一日遊統統輕鬆搞定！

圖／幸福冬山臉書專頁

去年12月底登場的「2021冬山舊河港燈節」為當地人散步郊遊好去處，冬山火車站至冬山老街附近的「冬山舊河道」沿路設有超萌造景，1月也首度新增了稻草卷打卡亮點，置身彩繪小屋前的「巨型捲心酥」不論大小朋友都超好拍。而配合牛年，現場規劃了巨大金牛藝術、喜氣的燈籠展區，春節裝置夜晚亮燈顯得更為鮮艷吸睛，展出至3/1止。

圖／幸福冬山臉書專頁 圖／幸福冬山臉書專頁

值得一提的是，因應元宵，冬山鄉公所宣佈即將於2/27當晚8點再次舉辦煙火秀，於冬山車站旁農地施放10至12分鐘的煙火，讓民眾除了能夠逛燈節美拍，還有720秒的閃耀花火表演能夠點綴連假夜晚，感受浪漫氛圍。

圖／幸福冬山臉書專頁

2021冬山舊河道港燈節

地點：宜蘭縣冬山鄉冬山路272-274號

展出日期：即日起至3/1、1700-2300亮燈

煙火施放地點：冬山車站旁農地

施放時間：2/27 20:00（約10-12分鐘）

延伸閱讀：

．專題主打：2021櫻花最前線！udn旅遊「追櫻地圖+花況即時報」

．台中最大櫻花林！新社2大「粉紅秘境」美瘋了，還有櫻花髮夾彎排排花樹盛放

．訊號滿格！隱身嘉義的「巨型Wi-Fi」秘境，田馥甄MV場景限定玉米田