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228連假有煙火賞！宜蘭冬山「720秒花火秀」配2021舊河港燈節，還有稻草卷免費拍
春節走春不過癮？為迎接即將來臨的228連假，今天為大家推薦宜蘭冬山限定玩法，白天不僅能夠拍一系列可愛裝置、全新稻草卷，晚上還能賞璀璨燈節，最重要的是2/27當晚，在冬山車站旁農地還能欣賞長達720秒的煙火秀，不論親子、情侶還是三五好友的一日遊統統輕鬆搞定！
去年12月底登場的「2021冬山舊河港燈節」為當地人散步郊遊好去處，冬山火車站至冬山老街附近的「冬山舊河道」沿路設有超萌造景，1月也首度新增了稻草卷打卡亮點，置身彩繪小屋前的「巨型捲心酥」不論大小朋友都超好拍。而配合牛年，現場規劃了巨大金牛藝術、喜氣的燈籠展區，春節裝置夜晚亮燈顯得更為鮮艷吸睛，展出至3/1止。
值得一提的是，因應元宵，冬山鄉公所宣佈即將於2/27當晚8點再次舉辦煙火秀，於冬山車站旁農地施放10至12分鐘的煙火，讓民眾除了能夠逛燈節美拍，還有720秒的閃耀花火表演能夠點綴連假夜晚，感受浪漫氛圍。
2021冬山舊河道港燈節
地點：宜蘭縣冬山鄉冬山路272-274號
展出日期：即日起至3/1、1700-2300亮燈
煙火施放地點：冬山車站旁農地
施放時間：2/27 20:00（約10-12分鐘）
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