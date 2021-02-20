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228連假遊「梅花湖」，五大賣點一次看！超夯露營車與協力車環湖必去

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
228三天連假即將到臨，梅花湖五大賣點適合親朋好友揪團旅遊。 圖／天ㄟ露營車臉書粉專與旅遊美食特約作者萊點特別攝
228三天連假即將到臨，梅花湖五大賣點適合親朋好友揪團旅遊。 圖／天ㄟ露營車臉書粉專與旅遊美食特約作者萊點特別攝

台灣有很多很棒的景點與風景，這回228三天連假即將到臨，已經有規劃出遊行程了嗎？若沒有也沒關係，UDN小編帶你推薦宜蘭必去的「梅花湖」，是一座擁有天然蓄水池的風景區，且「五大賣點」吃、喝、玩、樂、住一次滿足，快一起來看看吧！

圖／天ㄟ露營車臉書粉專
圖／天ㄟ露營車臉書粉專

坐船遊湖半價僅35元，家庭多人包船還有導覽介紹

來到梅花湖一定要玩的就是「游湖」活動了，湖面大小約20公頃，且三面環山，富含滿滿生態系，像是各種鴨、雁、夜鷺與鴛鴦等，幸運的話還可以看到烏龜悠閒地在湖面中「游行」，游湖活動會繞完一整圈需花費15至20分鐘，一圈約2.5公里，目前全票75元，半價35元（僅限年滿65歲以上、身高110公分以下與身心障礙者與陪同人適用），快揪團一起遊湖囉！

圖／旅遊美食特約作者萊點特別攝
圖／旅遊美食特約作者萊點特別攝

圖／旅遊美食特約作者萊點特別攝
圖／旅遊美食特約作者萊點特別攝

協力車環湖大考驗，培養默契馳騁好威風

協力車環湖也是梅花湖風景區的一大賣點，許多家庭或親朋好友來訪都會在這裡租協力車（亦有提供電動車）環湖一圈，若是走馬看花型，協力車環湖一圈約需花費40分鐘，而協力車租賃可分為2、4、6人，單次租賃可使用一小時，一人需付費100元（各店家計價方式不一，以實際價格為主）。

圖／旅遊美食特約作者萊點特別攝
圖／旅遊美食特約作者萊點特別攝

圖／旅遊美食特約作者萊點特別攝
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東岸湖吊橋超吸睛，「湖心島」適合美拍打卡

不論是坐船遊湖還是協力車環湖，都會被這座吊橋所吸引，若是選擇協力車環湖的遊客，不妨在中途接近東岸時，可以停靠並走訪這座吊橋，可以連到所謂的「湖心島」，吊橋風格灰白配上木質的地面，很多遊客會在這裡打卡美拍，再走一小段就可到抵達湖心島，其設計非常接近湖面，幸運的話，可以近距離觀賞鴨與其他鳥禽類「游泳」的畫面，非常逗趣可愛。

圖／旅遊美食特約作者萊點特別攝
圖／旅遊美食特約作者萊點特別攝

圖／旅遊美食特約作者萊點特別攝
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「天ㄟ露營車」每車可睡四人，還有寵物車可選擇

來到宜蘭，除了想得到獨木舟、立槳或漁港觀光等，還能選擇最近超夯的「露營車」體驗活動。而梅花湖附近就有露營車住宿服務囉，目前還開放20人包場住宿，更狂的是住宿贈送豐盛早餐、環湖車兌換券及吧檯現做飲料無限暢飲。詳情訂購與更多資訊搜尋臉書粉專「天ㄟ露營車」。

圖／天ㄟ露營車臉書粉專
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圖／天ㄟ露營車臉書粉專
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餓了「夜市小吃」與咖啡廳隨便選，花生捲冰淇淋必吃

除了多處的大自然景觀，周便也有陳列的美食小吃攤，像是古早味花生捲冰淇淋、香腸與夜市必喝的珍珠奶茶；若是想啜飲一杯咖啡，還有天ㄟ咖啡、Duck Dock飛行碼頭與小熊書房等三家咖啡廳供選擇。

圖／旅遊美食特約作者萊點特別攝
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梅花湖地址：宜蘭縣冬山鄉得安村環湖路

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