比臉還大的「地瓜餅」！宜蘭漁港20元銅板美食，還有鋪滿蝦子的蝦餅必吃
初六開工大吉！許多人也會利用這段時間賞櫻、走春或安排一日遊迎接新年新氣象，也期許自己新的目標能早日達成。這回特別介紹位於南方澳觀光漁港內的一家路邊攤小吃，有賣得嚇嚇叫的龍鳳腿，還有必吃的地瓜餅與蝦餅，尤其大小比臉還大，又只要銅板價20至30元，每到假日大排長龍，快利用假日衝一波嚐鮮囉！
南方澳漁港位於宜蘭，是台灣三大漁港之一，是目前東北部重要的遠洋漁港，也是許多觀光客大啖海鮮料理的地方，而漁港內還有一座「南天宮金媽祖廟」，非常適合走春出遊。
這回推薦的銅板美食就位在媽祖廟斜對面的小吃攤，除了蝦餅外，龍鳳腿、白帶魚、春捲與地瓜餅都只要價2個10元，推薦必吃的地瓜餅，將地瓜削皮切成絲，再裹地瓜粉與麵粉下去油炸，炸成金黃色即可起鍋，外酥內軟再加上地瓜淡淡的香甜味，份量堪比臉大，非常好吃。
另外，30元的蝦餅也是人氣美食，做法和地瓜餅類似，不過在外皮還會放上滿滿的蝦子，口感融合外皮的酥脆與內層的鬆軟，簡直人間美味。值得注意的是營業時間可能不固定，賣完就沒了，提醒想嚐鮮的遊客，務必及早前往，以免向隅喔！
「龍鳳腿」小吃攤
地點：南天宮金媽祖斜對面靠近南天宮前停車場
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