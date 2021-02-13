過年走春景點！宜蘭冬山公園「親子放電＋限時賞櫻」　月亮鞦韆、應景燈飾也好拍

" target="_blank">宜蘭ㄚ欣的美食日誌分享，原種植於安農溪附近的枝垂櫻，今年移植了70棵到「冬山鄉政公園」，沿著步道、路道一字排開，順勢點綴了園區，增添粉色活力。想賞櫻但不想跑遠的人，記得把握這段春節期間，一睹市區內的唯美花況。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

而位於冬山鄉公所後方的冬山鄉政公園，最大亮點為以水泥廠採礦為設計理念的「礦山地景」，現場共規劃了小朋友的大型沙坑區，及適合大朋友的攀爬遊戲區，遊具皆有安全防護，家長可以安心放風。

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這回公園加碼設置了純白的月亮鞦韆、可愛的應景裝置藝術，紅彤彤Q版動物貼上福、春等字喜氣升級，每晚17:00至23:00亮燈，讓大家在夜幕低垂的傍晚也能在公園散散步、欣賞燦爛造景。活動展出至3/1，且位置鄰近冬山火車站，適合趁著年假列入出遊清單拍一波。

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冬山鄉政公園

地址：宜蘭縣冬山鄉冬山路98號

活動：即日起至冬山火車站或舊河港燈飾拍照打卡，即可至冬山鄉公所二樓觀光所領取冬山百周年活動發送的「定安宮平安符」，每人限領1份，送完為止。

注意事項：安全為上，19:00至07:00夜間時段避免使用「攀爬冒險區」

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