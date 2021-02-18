3小時就完售！頭城必吃美食 「龍記牛肉麵」　宜蘭百大名店小吃第一名

說到宜蘭頭城的人氣美食，就不能不提到「龍記牛肉麵」！曾榮獲宜蘭百大小吃名店第一名、頭城美食節小吃名店、龍記牛肉麵在Google 二千多則的評論也有4.3的好口碑，一直是我的必吃口袋名單。可惜每次宜蘭旅遊都直接往羅東、五結跑，很少機會繞到頭城來。這次趁冬天來礁溪山形閣泡湯，順便帶小孩到蘭陽博物館體驗最新的「兒童考古探索廳」，終於讓我吃到每天營業不到3小時就完售的龍記牛肉麵！

龍記牛肉麵曾搬家，最新地址在頭城鎮吉祥路13號，開車過來可以先把車停在頭城鎮公所停車場，再步行過平交道就到了~

龍記牛肉麵 2021 年最新的菜單如下。我們在週二平日中午 11:30 到達，開店不到半小時的時間，限量牛三寶就已經賣完了超熱門，想吃牛三寶果然得在開店前排隊才有得吃。

用餐需先排隊點餐，再由店員協助安排座位，剛到達時還有空座位，不到 12 點就已經滿座排起隊來，假日人潮一定更可怕~

下圖是自助取用的餐具衛生紙。

喜歡吃辣的桌面有提供兩種辣椒：分別是牛油辣椒醬與紅油辣椒。我很喜歡「牛油辣椒醬」，加在湯裡拌勻後香辣夠味，愛辣一族可以試試~

筋肉麵，一份230元。吃不到牛三寶，有整整2大塊牛筋、與2大塊牛肉的筋肉麵也很滿足。

以大骨、新鮮蔬果與中藥熬煮的湯頭，喝起來香醇順口，雖然沒有想像中紅燒湯頭那麼重口味，但這樣的清爽不油膩也很討喜~

牛肉塊燉得軟嫩入味、牛筋Q彈，口感都很好，而且份量大塊豪氣，是我的菜。

湯麵很容易麵條會太軟，它們家保有口感、不會太爛，搭配湯頭蘇蘇蘇的很快就可以完食。

「龍記牛肉麵」的牛肉、牛筋跟湯頭我都蠻愛的，是我的菜，會想再訪喔！下次一定要挑戰開店前來排隊，看看大家說的必吃牛三寶是不是真的這麼厲害。

【消費資訊】

消費時間：2021年1月

此次平均每人消費約： 元

龍記牛肉麵

電話：03-977-7377

地址：宜蘭縣頭城鎮吉祥路13號

營業時間：中午11:10-14:00

公休日：週日

龍記牛肉麵官方網站

龍記牛肉麵FB粉絲頁

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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