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來碗無敵拉麵！宜蘭礁溪「山友拉麵」隱身山形閣溫泉飯店　軟嫩叉燒必吃

涼子是也 / 文、圖／涼子

udn走跳美食／涼子是也

這次在入住宜蘭礁溪山形閣溫泉飯店之前，搜尋網路資料時發現有很多人推薦山形閣1樓的山友拉麵好吃，而且山友拉麵在 Google 上也有高達4.3的評價，非常吸引我呀！所以泡完溫泉的夜晚，我們不再外出，直接來到山友拉麵享用晚餐好悠閒～

山友拉麵位於山形閣飯店一樓，走過來就可以看到招牌很顯眼，開車的話可以先將車子停放在地景廣場公有停車場。

L形店面有吧檯、二人、四人方桌座椅與和室榻榻米座位。我們是平日晚上用餐，大約是7成滿，如果假日用餐人應該很多，記得事先訂位，以免久候~

桌面備有白芝麻、胡椒、七味粉與辣油，不夠辣可以自己加～

招待熱麥茶，可無限續用，淡淡茶香蠻解膩的～

山友拉麵菜單我放到文末，有需要自己往下滑嘿(菜單價位需加一成服務費，若為山形閣房客可免一成服務費。)

無敵拉麵，一份290元。

第一次看到加洋芋片的拉麵很特別，不過紅豆薏仁這2個小孩一看到餅乾就吵著要吃，一下子就被她們兩個完食了，實際有跟湯麵一起入口大約就一口，嗯……其實泡進湯裡的洋芋片口感較軟爛，覺得…有點妙～

湯頭非常濃郁不會死鹹，豚骨蠻香的，但喝多了會稍稍有點油膩感～

怕小孩吃不慣，所以這碗的麵條軟硬我們選擇偏軟，果然！真的很軟……想吃有嚼勁彈性麵條千萬要選偏硬的。

叉燒燉到很軟嫩，不用太費力就在嘴裡化開，還蠻好吃的。

赤丸拉麵，一份250元。

本來看到菜單上的3根辣椒，覺得應該會很辣，但實際吃起來大約是小辣的程度，對有在吃辣的人來說，湯頭完全可以順順喝不怕嗆到。如果不夠辣可以自己再添加辣油～

這碗麵條我選擇偏硬，果然比較有口感，但我個人喜歡麵心感再明顯一點會更有嚼勁～

同樣軟嫩富含油脂的好吃叉燒。

這次在山友拉麵吃到的兩碗拉麵，濃郁湯頭跟軟嫩叉燒表現都算不錯，只是湯頭喝到最後會稍稍有點油膩感，還有麵條我覺得稍軟了點，再有嚼勁一些會更好。以上供參囉～

山友拉麵菜單

【消費資訊】

消費時間：2021年1月

此次平均每人消費約：270元

山友拉麵

電話：03-988-3251

地址：宜蘭縣礁溪鄉中山路二段187號1樓

營業時間：中午11:30-晚上21:00

山友拉麵FB粉絲頁

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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