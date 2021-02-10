9個夢幻系「東部走春」景點：翡翠谷、東河日出、海岸美景！出發尋找馬嘎吧的所在
出走是為了找到再次前進的力量！利用過年連假出走一下，來東部找回生活的動力，跟著小編一探東部9個夢幻系走春景點，一起尋找花東最馬嘎吧的所在。
＊馬嘎吧-阿美族語中makapah表示美麗漂亮之意
東部過年走春景點一覽
東部過年走春景點＃1
花蓮錐麓古道
腳下的大理石、穿越深谷的立霧溪、雲霧繚繞的山徑，這條美麗的古道叫錐麓古道，但這個美好景緻乘載著一段傷痛歷史。這條古道是日治時期總督佐久間左馬太為實施「五年理番計畫」，控制原住民並獲取山林資源所開鑿。
來錐麓古道走春站在陡峭岩壁眺望大自然的你，可以感受自然的美好，也思考歷史時代的意義和悲歌，用腳走過用心感受。
東部過年走春景點＃2
花蓮萬榮野溪溫泉
旅遊可以給乏味的生活添色，泡溫泉可以給疲憊的身體舒緩，想來個戶外旅遊、泡溫泉二合一的體驗嗎？花蓮萬榮野溪溫泉，在溪裡體驗下溯漂流，在泉湧處享受溫熱天然泉水和養顏溫泉泥，到秘境放鬆一下遠離3C感受不被打擾的假期。
東部過年走春景點＃3
花蓮翡翠谷
穿過深長漆黑的山洞，完全無照明的環境搭配不平坦的地面給人有種要到秘境探險的感覺。走出隧道後一側是溪谷，另一側則是垂直山壁，一路沿著步道走映入眼簾的便是水質清澈、水聲震撼的水濂式瀑布。避開暑假的消暑玩水潮，利用春節期間到翡翠谷走春，享受一下投入自然懷抱的療癒美好。
東部過年走春景點＃4
花蓮山姆先生咖啡館
不能出國的國旅要怎麼玩呢？除了探訪偽出國景點，走到電影裡也是不錯的選擇。位在花蓮壽豐鄉的山姆先生咖啡館，外型魔幻的建築就像電影«魔戒»中的「夏爾村」一樣，形狀不規則的可愛矮房真的超級吸眼球，在咖啡館吃飽喝足後還可以到附近的雲山水夢幻湖和鯉魚潭走走。
東部過年走春景點＃5
台東東河賞日出
東河鄉以都蘭部落、水往上流、金樽陸連島聞名，被海岸公路貫穿的東河鄉，海天一線的美景、緩慢的部落情調，都讓在東河的生活更加慵懶幸福。
東河在台東聖山—都蘭山的擁護之下，保留了完好的原住民文化和生活風情。除了部落之美，在日出前上板一路划向海平線的立槳活動也非常令人享受，耳中好似環繞著最靠近太平洋的歌手－Suming舒米恩的歌聲，讓我用最浪漫的、最感動的、最沸騰的情緒迎向暖陽、盡享海洋。
東部過年走春景點＃6
台東太麻里車站
不知道在看文章的你有沒有看過«灌籃高手»，這座太麻里車站的碧海藍天和亮眼的火車平交道，就像劇中的櫻木花道一樣，因此吸引了許多漫畫迷和網美們來取景拍照。
想回到那純樸美好的小時候？想再回憶熱血沸騰的青春？走吧！我們來去太麻里車站享受陽光和大海，還念一下晴子揮手的場景吧！
東部過年走春景點＃7
台東栗松溫泉
想給自己一些挑戰嗎？到天然的栗松溫泉體驗拉繩攀登、溯溪渡河和野溪溫泉享受冬季限定的美好吧！除了知名的紅葉、知本，到台東也可以來這個秘境天然溫泉，看看夢幻色彩大岩壁，享受不必人擠人的環境，避開喧囂塵事才能好好渡假呀！
東部過年走春景點＃8
台東鐵花村
台東的晚上除了能放空看星星，你也可以倒貼花村音樂聚落，享受原民歌手高亢宏亮的嗓音，每週三、六、日晚上的音樂表演，陪伴你度過愜意的台東之夜。除了晚上可以來鐵花吧喝一杯，白天也能來逛逛假日市集，結合海岸文化薈萃的藝術家和在地小農輕食齊聚一堂，讓你享受最原汁原味的台東好生活。
東部過年走春景點＃9
台東加路蘭海岸
加路蘭在阿美族語理念做“kararuan”，意指洗頭髮的地方，附近的小溪飽含特殊的礦物，讓來洗髮的人髮絲茲瑞亮麗顧得此名。
到阿妹的家鄉台東，聽一下海哭的聲音那肯定是必要的！在加路蘭海岸吹著海風，享受波瀾海聲在耳裡迴盪，漫步在綿長的海岸邊可以看到漂流木和鵝卵石的裝置藝術，如此接地氣的地景藝術是那麼的別富韻味。
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