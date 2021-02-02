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宜蘭桃花源！無邊際溫泉賞蘭陽景觀　泡礁溪美人湯再享龍蝦火鍋

聯合新聞網 / 行遍天下
在礁溪市區也能盡享無邊際溫泉泳池的滋潤，還可遠遠看見龜山島。
在礁溪市區也能盡享無邊際溫泉泳池的滋潤，還可遠遠看見龜山島。

【圖／文：行遍天下】

位在宜蘭礁溪溫泉勝地，鄰近火車站和市中心精華區的晶泉丰旅(WellspringbySilks)，為晶華國際酒店集團旅下首間精品溫泉渡假酒店，更是在地北台灣唯一擁有頂樓無邊際溫泉游池和泡湯池，能唯美在高空處悠游、盡賞龜山島與礁溪市景之綺麗。

以藝集眾、以文匯客的文化風尚

宛如藝廊美術館的晶泉丰旅，採用大地色系的木質調格柵，圍繞全館外觀作設計，形塑出世外桃源般的隱密性，鬧中取靜的質感氣息，讓人在館內分分秒秒一享靜逸高檔的旅宿氛圍，並於隨處每一角落感受到若有似無的驚喜風景，而與蘭陽美景共榮共生，創造極具「藝」境的跨時空、跨境界感動。

礁溪晶泉丰旅氣派落地窗借景窗外綠意。
礁溪晶泉丰旅氣派落地窗借景窗外綠意。

「以藝集眾，以文匯客」的形象格調，深化於晶泉丰旅各大空間。在挑高大廳Lounge即不定期佈展各方藝術創作品，隨著秋入冬之際，可觀賞到纖維藝術家鍾瓊儀的山毛櫸Disco和氤氳而上.翠峰湖，引想像親近山、樹、湖、霧的四季面貌感官，與自然環境互動。每日午後在此，更有HappyHour的精選飲品與點心堅果，能恣意品嚐。

不時出現的駐村藝術妝點，讓旅行與文學結合。
不時出現的駐村藝術妝點，讓旅行與文學結合。

在光影虛實錯落指引下，入住的套房樓層，有著大片落地窗連結坐臥沙發，在朦朧美的採光灑入下，和竹編拉門疊砌出的暖色迷人情調裡，一床一景的牆飾上，更飛舞著台灣陶藝家手燒製出的蝶蘭陶器片，與藍染浴衣、黃梅花瓣抱枕、鐵製茶器、印花紙扇，融合出濃濃日本與宜蘭人文的韻味。

室內提供的浴衣也與在地接地氣，使用手感藍染而成。
室內提供的浴衣也與在地接地氣，使用手感藍染而成。

不論是拾起房內詩選文本，細細品味集結文學詩人陳黎、音樂編曲家黃康寧、繪畫家吳衍震，以「蘭陽八景」為遊地的旅行作品，或躺臥在獨立式的溫泉浴槽中，讓溫熱泉涌緩緩洗滌身心靈，一心一境皆有至上舒爽之享。

在房內也能盡情感受美人湯溫泉的呵護。
在房內也能盡情感受美人湯溫泉的呵護。

房間內日式與宜蘭在地的融合恰到好處。
房間內日式與宜蘭在地的融合恰到好處。

結合藝文家創作元素的「泉咏Gallery」應運而生的駐村藝術，即日起至明年1月底為水彩畫家張宏彬進駐「風景詩篇」個展，能悠閒欣賞到封存大自然美好永恆的觸動外，周末六日更能親自與藝術家接觸交流，同時還能享有無限提供的餐飲吧與多樣化遊戲設施，並至戶外足湯區，泡一池怡然自得的風情。

室內湯泉深具隱私，讓人能安心被溫泉療癒。
室內湯泉深具隱私，讓人能安心被溫泉療癒。

礁溪絕景天台溫泉池

晶泉丰旅天台上的瀧月休憩區，像是來到裊裊輕煙的聖泉國度，是人氣打卡的朝聖區域。在41度的高空露天泡湯池或無邊際的溫泉泳池，可在色清無味的美人湯碳酸氫鈉泉裡滑洗凝脂，心曠神怡地以270度絕佳視野一覽蘭陽水色風光。華燈初上的夜色時分，則能乘著滿天星斗與現場音樂演奏表演，微醺啜飲3日泉酒吧特調飲品與精緻餐食，並同時沉醉凝星星空電影院的浪漫魅力。

無邊際溫泉泳池到了晚上，就會變身為星空電影院。（圖片來源：晶泉丰旅）
無邊際溫泉泳池到了晚上，就會變身為星空電影院。（圖片來源：晶泉丰旅）

三燔餐廳暖心海陸龍蝦饗宴鍋

位在高樓層的「三燔礁溪」承襲台北晶華三燔本家的高質成用餐享受，在米其林星級主廚細膩手法廚藝的變化下，品味得到究極的和風概念料理。嚐盡柴魚昆布暖鍋煙霧裡，匯集宜蘭時令食材，三星蔥、烏石港現流魚，雲林SPA活水蛤蜊、日本進口干貝，和東南亞野生活龍蝦、北美極黑豬肉和頂級五骨牛小排，與手工製的炙燒鱈魚漿、軟絲漿，佐宜蘭金桔加柳丁特調的橙醬、豆瓣胡麻醬，及琳瑯滿目沙拉吧的淡菜、涼拌雞絲和15種之外的當季旬味鮮蔬，饕餮美味的豐食，滿足心和胃的幸福。

暖冬鍋物也要很接地氣，大量使用在地蘭陽物產搭配龍蝦最是好滋味。
暖冬鍋物也要很接地氣，大量使用在地蘭陽物產搭配龍蝦最是好滋味。

　

景點介紹

晶泉丰旅

地址：宜蘭縣礁溪鄉溫泉路67號

電話：03-910-0000

網址：www.silksspring.com

價位：泉思套房一大床特惠7,416起、一泊二食6,498元起、龍蝦海陸鍋物單點1,280元、露天溫泉附屬設施（溫泉泳池、泡湯池、按摩池、3日泉酒吧、躺椅、換洗毛巾、個人儲物櫃、男女更衣室、梳妝區）

　

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溫泉 礁溪 泡湯

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