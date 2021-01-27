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6公尺金剛好吸睛！花蓮「富里稻草藝術季」2/2登場，經典卡通龍貓必拍
第二屆花蓮「富里稻草藝術季」將於2月2日正式登場囉，今年主題為「動物迷蹤沃野派對」，以超過20種大型稻草藝術作品作為展示，再搭配花蓮的好山好景，很適合來趟輕旅行，漫步於富里鄉的美景之中。
由於去年第一屆試辦後飽受許多遊客的喜愛，主辦單位富里鄉農會決定擴大續辦，將展出超過20種的大型動物稻草作品，像是招牌門面金剛大猩猩、經典卡通龍貓、酷斯拉、大象與金龍等大型動物，還有天鵝、貓頭鷹與小蒙牛等稻草造型，非常可愛。
富里鄉農會為了提倡環保，所有作品皆是透過可回收的有機稻草加工製作，日前也舉辦臉書人氣票選活動（票選截止至1月29日，詳情搜尋臉書花蓮富里鄉農會）。稻草藝術季將於2月2日正式開始，展期到4月30日，適合親子家庭或大小朋友利用假日造訪喔。
花蓮「富里稻草藝術季」
地址：花蓮縣富里鄉9鄰東湖6號
展覽時間：2月2日至4月30日，早上08:00至下午17:30
備註：展售中心旁邊備有免費停車場
臉書票選：https://www.facebook.com/events/153930366244111
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