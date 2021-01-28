晴天雨天都好玩！2021走春10個「宜蘭親子景點」　畫框博物館、忍者村必拍

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冬天的宜蘭幾乎可以說是雨城，連續下了好幾個月的雨，想出去玩都沒辦法，但宜蘭其實有超多特色的室內景點、親子景點，都快把宜蘭跟博物館畫上等號了！ReadyGo這次幫大家蒐集10個不管是下雨或寒流，還是夏天太熱不想待在室外，任何天氣都能去宜蘭室內景點、親子景點！過年走春就出發去宜蘭吧~

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宜蘭礁溪▸忍者村 NINJA TOTOLO

全台唯一忍術體驗館，不出國就能當一日忍者，三合院的建築外觀有幾分像忍者修練的道場，館內一共有十個關卡，體驗忍者的各種武器和技能，從飛簷走壁、手裏劍到迴旋踢，可根據得分數獲得忍者檢定級別認證卡，也能憑當日票根，兌換手裏劍一枚作為紀念，很適合親子、情侶、朋友一起來挑戰修煉當忍者！

圖/IG@eeooa0314

地址｜宜蘭縣礁溪鄉匏杓崙路95-6號

營業時間｜09:00-17:00 (週三公休)

宜蘭市區▸積木博物館

亞洲首座積木博物館，擁有超過百萬顆的積木以及超過千件的館藏，從積木生產原料、模具到美國知名樂高大師作品，展出非常多國內外大師的鉅作，特別知名的像是全球最長的積木名畫清明上河圖、星戰戰艦、世界最大積木龜等等，各個角落都能發現令人驚奇的作品，積木博物館讓積木不單只是孩子的玩具，而是結合了藝術生活與知識教育的休憩娛樂，是親子假日出遊的好選擇。

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地址｜宜蘭縣宜蘭市縣政北路2號

營業時間｜週四至週一 09:00-16:30 (週二週三公休)、DIY教學時間：10:00-16:30

宜蘭五結▸二結穀倉稻農文化館

位於二結火車站旁，門票就是一張車票造型，二結穀倉展示了許多早期「儲穀倉庫」與「碾米工廠」等空間、器具，戶外有象徵早期搬運稻米的木製月台及復古藍皮小火車，整個空間圍繞在「米」。除此之外更能體驗童玩、挑戰穀倉文化結合密室逃脫設計而成的搶救穀倉闖關遊戲，讓小朋友寓教於樂。

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地址｜宜蘭縣五結鄉三興西路171號

營業時間｜09:00-17:00 (週三公休)

宜蘭五結▸碗盤博物館

全世界獨一無二以碗盤為主題的博物館，收藏超過2萬件碗盤卻幾乎沒有重複，館內參觀動線以不同的燒瓷、陶器風格來看待台灣歷史過程，復古又充滿藝術氣息。大型木材還原打造而成的大紅魚腰子盤是碗盤博物館的鎮館之寶，不管是來自台灣本土的手繪陶瓷、或是來自日本的東洋瓷器、甚至是西方的瓷盤，在這裡，平常生活中不可或缺的器具，如今都成為博物館中的主角，訴說著自己的故事。

圖/IG@ruru__1113

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地址｜宜蘭縣五結鄉西河五路82號

營業時間｜09:00-17:00 (週三公休)

宜蘭五結▸OMG！畫框博物館

亞洲唯一畫框博物館展示了許多世界名畫如吶喊、星空、拾穗者等，每幅畫的呈現方式都令人嘆讚，不但可以認識西洋藝術史上的七種畫風，還能走進畫裡、在參觀的過程中闖關，最後換取迷你積木畫框，其中浮誇又壯觀的畫框樓梯及生動搞笑的3D藝術彩繪更是必拍打卡場景，讓小朋友在畫框博物館發揮創意，培養繪畫天份，是很值得的室內景點。

圖/ReadyGo

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地址｜宜蘭縣五結鄉五結路三段81號

營業時間｜週一至週日10:30-18:30 (週四公休)

宜蘭冬山▸邱比準射擊博物館

8-12人為一組入館闖關，邱比準射擊博物館一共有六個房間關卡，包括彈弓憤怒鳥、投籃、射擊等等，有些關卡會分隊PK；有些則是團隊合作，每個房間關卡每人限玩一次，結束後可以到販賣區摺紙飛鏢，戶外飛盤、橡皮筋槍、足球等關卡則是可以無限自由闖關，整點時會開放體驗世界最大金屬巨靶，來到邱比準射擊博物館絕對不能錯過！

圖/IG@candy980727

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地址｜宜蘭縣冬山鄉八仙二路93號

營業時間｜09:00-17:00 (最後售票時間16:15，週四公休)

宜蘭蘇澳▸計程車博物館

世界上第一間以計程車為主題的博物館！館內收藏了來自世界各地令人意想不到的計程車與模型車，不用到歐洲就可以和亮眼吸睛的古董車合照，也能體驗軌道滑車、三輪車、計程碰碰車，而且門票有個小巧思，可以DIY摺成立體紙計程車，一共有三種圖案可選擇，千萬別入場就丟了。

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地址｜宜蘭縣蘇澳鎮中山路二段162巷2號

營業時間｜10:00-17:00 (週三公休)

宜蘭蘇澳▸奇麗灣珍奶文化館

奇麗灣珍奶文化館以綠建築設計融入在地生態環境，將珍珠奶茶行銷全球。一樓是商店禮品坊及餐廳，珍奶控來到這裡一定要來杯燈泡珍奶；二樓是珍奶文化館，除了介紹珍珠奶茶的演進、珍珠的製作過程外，也提供自費的DIY課程如珍珠奶茶、手搓粉圓等讓遊客自由報名參加，館內另設有珍珠樂園，更隱藏著必打卡的珍珠藝術造景及採光超好的灰色樓梯空間，可以說是小孩網美都很愛蘇澳景點。

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地址｜宜蘭縣蘇澳鎮頂強路23號

營業時間｜09:30-17:30 (週六日到18:00)

宜蘭蘇澳▸綺麗親子夢想館

綺麗親子夢想館和「夢想咖啡館」及「綺麗珊瑚博物館」是相通的，300多坪大、兩層樓的親子遊樂園有球池、氣墊溜滑梯、跳跳馬、童書區等遊樂設施，已不稀奇，還能打保齡球跟棒球、開超跑，也有沙坑及草皮滾大球等項目，種類多到玩不完，玩一整天都不夠，以後下雨天不怕沒地方去，帶小孩來這裡放電，回家一定乖乖睡！

圖/IG@akina_shih

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地址｜宜蘭縣蘇澳鎮港區8號

營業時間｜週四至週一 11:00-17:30 (週二三公休)

宜蘭蘇澳▸ROBERT Y 瘋狂夢想藝術園區-暴龍化石博物館 (廢墟博物館)

全世界只有八隻暴龍化石，其中之一就在宜蘭蘇澳，且完整度85%名列全球第二！創辦人以崇尚原生態，推享自然為設計主軸，將自己的藝術創作以及來自世界各地的收藏品放置在宜蘭蘇澳的「廢墟」裡，因此又被稱為廢墟博物館，除恐龍化石外，其他展示作品也都很大膽抽象，來到這裡只能用震撼來形容。

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圖/蘇澳觀光旅遊網

地址｜宜蘭縣蘇澳鎮新城一路30號

營業時間｜09:00-17:00

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