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陽光、空氣、水，讓人上癮！台東長濱的泥土與山海很黏人

聯合新聞網 / 行遍天下
把咖啡館造於山林之間，中間穿堂望去就是太平洋。
把咖啡館造於山林之間，中間穿堂望去就是太平洋。

【圖／文：行遍天下】

「長濱的泥土與山海很黏人！」總是會黏住來訪的旅人，而心甘情願地想天長地久的待下來。

2019，邱獻鍾滿50歲的那年，毅然決然辭去從事30年的旅遊業工作，從熱鬧繁華的台北，來到台11線上的長濱，坐擁金剛山下一片綠油油的稻田土地和蔚藍大海，移居到台東構築心中理想的生活情境，誠實面對內心深處的渴望，在此開了一間安定心神的「野碧咖啡」，為自己知天命的下半輩子，灌注了一份安樂從容的自然感。

從2樓平台往外眺望，台東湛藍海一日變化盡收眼底。
從2樓平台往外眺望，台東湛藍海一日變化盡收眼底。

安身立命黏膩長濱自然情調

邱獻鍾在近10年間，常往返大哥在台東開設的舞木民宿，而逐步愛上那般悠游自在的人間仙境，漸漸體悟城市生活如無底洞的填補、和人如螞蟻奔走的繁忙。因此，每次只要從長濱要離開北上的那晚，邱獻鍾便胸臆躁動地在心中發出「人生是否就這樣擾擾攘攘下去」的探問思索。

在這裡時而遇見遠方海上虹彩。
在這裡時而遇見遠方海上虹彩。

在5年前，邱獻鍾即隨著下山的蹣跚腳步，而對未來長出不同意義的嚮往，深覺「生活不在他方，就是台東的現地與當下。」所以在一次機緣下，便在長濱買了一塊地，計畫自己在50歲時，要為了生活而來定居；同時為了讓太太也喜愛親近自然山海、過上閒雲野鶴的生活，更親自在碧綠原野的山林裡，打造了一座咖啡館，送給喜歡烘焙的她，一起品味這種純粹且恰如其分的日常之味。

邱獻鍾夫婦在台東長濱找到自己的純粹日常味。
邱獻鍾夫婦在台東長濱找到自己的純粹日常味。

濃縮了台東山、海、土的風情畫

總得來到自然生命的跟前生活，人才會真正清楚聽到自己的聲音，絕非任何功利物質需求就能滿足，而是長濱這片山海無私地看照，大方給予他們所需的治癒力。因此，為了讓到訪的旅客也能同步感受在天地萬物包容下，一起沉浸在自然一般和諧的空間裡，而在野碧咖啡的內部中間處特意留白一大片，不僅是考量夏天時，營造對流的涼爽性，更是希望這樣穿透性的設計，能引自然入室，往前就能看到海、往後還能望著山，進而靜下心來，用慢步調享受這一切；或是登上2樓觀景台，再多看幾眼金剛山巒，與太平洋互映成一幅濃縮了台東景色的畫。

長濱的貓咪也顯得慵懶閒適。
長濱的貓咪也顯得慵懶閒適。

手工自製法式甜點　添加了台東長濱的空氣陽光與水

邱獻鍾的太太更是以其好手藝，揉和長濱的空氣、太陽、水作調味，每日手工自製法式甜點，從招牌的瑪德蓮、戚風蛋糕到麵包，都可口地再搭佐手沖咖啡品飲下，感受如花香般綻放的果實，感受野碧咖啡在地生活的總和。邱獻鍾洋溢笑容說：「來這裡的客人都是臥虎藏龍，最愛和這些有緣來到店裡的人聊聊天，在這片無人知曉的風光裡，分享各自的生活，如家人朋友一般的相處，是最難能可貴的人生經驗。只要看到客人喜歡野碧咖啡的飲品點心，臉上顯露滿足的神情，就是我們日常最大的成就感。」雖然開店至今，增添許多忙碌的充實感，但再忙也都不嫌累的邱獻鍾夫妻倆，十足樂在其中，靜候下一位不期而遇的旅人。

專業手沖咖啡與手作小點，佐眼前一片蔚藍海，讓人陶醉。
專業手沖咖啡與手作小點，佐眼前一片蔚藍海，讓人陶醉。

　

景點介紹

野碧咖啡

地址：台東縣台東市長濱鄉三間村真柄47-13號

電話：0939-190-727

網址：野碧咖啡

營時：13:00∼17:00(週一、四休)

　

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