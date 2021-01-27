宜蘭平地溫泉大公開！高CP值泡湯推薦：太平山夢幻藍色泉水、五星級美人湯

提到宜蘭溫泉當然就要來礁溪呀！礁溪溫泉位在台北後花園－宜蘭，除了是非常稀有的平地溫泉，也是深受大家喜愛的美人湯，少了刺鼻的硫磺味，泡起來非常爽～因為雪山隧道的開通，往來宜蘭非常方便且快速！在礁溪車站附近，有超多平價、高CP值的溫泉飯店可以住宿；也有大眾湯、百元湯屋可選擇，個個有特色、高優質，對於想要一日遊的旅客們來說，絕對是一大福音！

宜蘭溫泉介紹

礁溪溫泉的泉質屬於「碳酸氫納泉」，水溫攝氏50度Ｃ，質地清澈乾淨、無色無臭。除了義大利之外，是少數含有「酚鈦鹼」成分的溫泉（推薦給你：全台溫泉十大溫泉區特色介紹），可以養顏美容，且對輕度的皮膚症狀具療效；也因為富含鈉、鎂、鈣、鉀、碳酸離子等礦物質，酸鹼值約在7，洗後光滑柔嫩不黏膩。除了浸泡之外，還能處理成礦泉水飲用，益助健康。而且位於優越的地理位置－平原，取用非常便利，在礁溪溫泉區附近，溫泉飯店業林立，例如：礁溪老爺酒店、礁溪川湯春天、礁溪天使輕旅以及礁溪蔥澡等！

泉質：碳酸氫鈉泉

溫度：約50℃

療效：美容養顏、對輕度症狀的皮膚炎、溼疹、汗疹有療效

常見溫泉Q&A

Q1. 宜蘭哪裡可以泡湯?

宜蘭知名的泡湯地點有：廣為人知的宜蘭礁溪溫泉、最近相當受歡迎的鳩之澤溫泉、湯圍溝公園、清水地熱谷與宜蘭員山。

Q2. 泡湯分為哪些類型?

一般分為大眾池和雙人湯屋，大眾池依溫泉會館規定又分為裸湯和須穿泳衣的湯池。

Q3. 宜蘭泡湯通常要多少錢?

大眾池約$300-500，雙人湯屋約$1000左右。

Q4. 泡湯時間大概多久?

大眾池：通常不限時，雙人湯屋：90-120分鐘。

礁溪蔥澡

礁溪蔥澡。 圖／kkday

蔥澡來自於「沖澡」的諧音，原為老溫泉旅店，在藝術家及設計師的打造下成為文青風格的澡堂。15間湯屋裡還有不同的主題，例如灰黑幽默、藝術澡堂、河馬浴場等不同的塗鴉；分為單一大池，有電視、空調等超舒適享受；也有大小雙池的選擇，可以泡冷泉還能泡溫泉，泉質為碳酸氫鈉泉（美人湯）。另外這邊僅提供泡湯，無住宿服務唷～在IG上超火紅，成為宜蘭必打卡地點！

小編提醒：只開放體驗平台線上預約！平日各時段只開放4間預約，其餘保留給現場候位！（假日、國定假日皆無提供預約）

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段77號

開放時間：

【用餐時段】13:00-20:00

【泡湯時段】平日11:00-23:00（最晚入場21:30）

假日10:00-23:30（最晚入場22:00）

湯屋價格：

礁溪川湯春天

礁溪川湯春天。 圖／KLOOK

距離礁溪火車站步行約2分鐘的川湯春天，湯屋有兩種－日式湯屋和情境湯屋，皆配有私人湯池與高級客房設備，可以住宿也可以純泡湯。也非常適合親子大小住宿，除了有四種主題的兒童遊樂區、兒童戲水池，讓小孩玩到爽～飯店亦提供露天風呂、招牌六福湯、五行湯、石板床、溫泉魚以及配有超多設施的spa等，讓大人放鬆紓壓～更厲害的是這裡的泉質將近10種，絕對能滿足你的需求！

地址：宜蘭縣礁溪鄉中山路二段218號

開放時間：8:30-22:30

溫泉SPA價格：

【全票】平日$230／假日$320

【學生票】平日$200／假日$260

【兒童票】平日$140／假日$190

湯屋價格：

晶泉丰旅

晶泉丰旅。 圖／KLOOK

晶泉丰旅是晶華酒店旗下的溫泉度假飯店，外觀以大地色系的柵欄圍繞。頂樓的美人湯及無邊際溫泉游泳池，可遠眺市區美景，甚至龜山島；還有星空電影院、結合足湯的畫廊等。客房裡皆備有個人湯屋，採用半露天設計，浸泡在溫泉時能空氣流通；也有大眾裸湯可以享用。泉質為碳酸氫鈉（美人湯），泡完之後的皮膚摸起來非常舒服～別忘了到它的餐廳「三燔礁溪」享用美食，延續台北晶華三燔本家的精緻、結合米其林主廚的廚藝、以及當地時令季節的溫泉食材，絕對讓你有不一樣的用餐體驗～

小編偷偷說：每日17:00-18:00是Happy Hour，有提供各式點心及酒水唷！

地址：宜蘭縣礁溪鄉溫泉路67號

開放時間：

【Gallert＋足湯】7:00-22:30

【無邊際游泳池／溫泉泡湯池】7:30-23:00

【湯屋】9:00-20:00

湯屋價格：平日$1500／假日$1800

湯屋使用時間：2.5小時

礁溪老爺酒店

礁溪老爺酒店。 圖／KLOOK

礁溪老爺大酒店為知名的五星級飯店，氣派的大廳，周邊的庭園造景也充滿日式禪風的味道。房型有洋式、和式風格，不僅有舒適的榻榻米，還有能眺望蘭陽美景的陽台；飯店提供各式各樣的溫泉風呂、藥草養生池、溫泉魚足浴SPA、以及室內、室外的大眾裸湯，泉質為無色無味的碳酸氫鹽泉，俗稱「美人湯」，有養顏美容的功效；亦有兒童戲水池、兒童遊戲室等，絕對是親子度假飯店首選～

地址：宜蘭縣礁溪鄉五峰路69號

開放時間：

【野天風呂】4 ~10月07:00-22:00，11~3月08:00-22:00

【洞天風呂】06:30-12:30，14:30-24:00

湯屋價格：

東旅湯宿

東旅湯宿。 圖／KLOOK

東旅湯宿分為兩館－信義館和風華漾館，後者為原有的浴場所改建，在2020初才開幕，全館為日式風格，連庭院也是，彷彿置身在日本！因為是新開幕，設備全都超新穎！飯店提供湯屋及住宿，不論是住宿房間還是獨立湯池，都非常寬敞。風華漾館甚至有18種房型可供選擇，還有浴衣、迎賓飲品的貼心服務唷～房內的任何一隅，都能感受飯店的用心，與簡單卻有質感的生活新美學！而湯屋房型採光明亮，陽光灑落，有別於以往陰暗的湯屋。

地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽路28號

開放時間：24小時

礁溪天使輕旅

礁溪天使輕旅。 圖／KLOOK

距離礁溪火車站約5分鐘步行距離的礁溪天使輕旅，擁有超高CP值！飯店的設計營造成峇里島風格，讓每位旅客都能放鬆度假。除了住宿，也有湯屋的選擇，讓旅客可以短暫駐足休息，之後在宜蘭大啖美食。浴室有著大片落地窗，因此採光非常明亮，幸運的話還能看見美麗的景致唷！而且浴池超大，絕對讓你非常享受！重點是價格超親民，體驗之後會愛不釋手啦～

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路六段12號

開放時間：平日14:00-22:00／假日07:00-22:00

湯屋價格：$780／2小時

葛瑪蘭溫泉飯店

葛瑪蘭溫泉飯店。 圖／kkday

在2019年全新改裝的葛瑪蘭溫泉飯店，離轉運站和火車站都很近。主要有四種房型：經典雙人房、經典雙床房、尊榮景觀房和豪華家庭房，每種房型都非常寬敞、採光明亮，且都配有獨立的溫泉池，讓旅客在房間裡就能享受美人湯。而飯店的頂樓亦有超大的景觀露天湯池，視野超級好！一邊欣賞星空，一邊泡著湯，優愜意地度過夜晚～如果懶得出去覓食的朋友們，也可選擇留在飯店內品嘗鮮甜美味的海鮮鍋唷！

地址：宜蘭縣礁溪鄉溫泉路40號

開放時間：14:00-22:00

價格：

鳩之澤溫泉

鳩之澤溫泉。 圖／太平山國家森林遊樂區官網

位於海拔約520公尺的山谷中的鳩之澤溫泉，風景秀麗，除了山林圍繞，還有地熱、溫泉等資源，因此又被稱作「燒水」。此處水溫可達140度C，溫泉約38度C且清澈無臭，是適合淋浴的弱鹼性碳酸溫泉，有改善皮膚和舒暢筋骨的功效。除了泡湯紓壓，這裡也可以煮溫泉蛋和玉米滿足口腹之慾唷！

地址：宜蘭縣大同鄉太平村燒水巷25號267

開放時間：9:00-19:00

門票價格：$60（全票）/ $40（優待票）

前往方法：乘搭國光客運（往太平山）至仁澤路口站下

宜蘭免費溫泉

宜蘭礁溪湯圍溝公園

宜蘭礁溪湯圍溝公園。 圖／Flickr

位在礁溪鬧區的湯圍溝公園，又名燒水溝，不但交通方便，周邊還有許多礁溪在地美食、伴手禮店。除了提供免費戶外泡腳池外，還設有男女公共浴池、檜木湯屋以及收費80元的溫泉魚吃腳皮去角質。泡在暖呼呼的溫泉水裡，整個人也跟著暖了起來～泡完之後可以逛逛兩側的店家，在涼亭坐坐，或是喝杯咖啡之後再前往下個景點。

地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽路99-11號

開放時間：週一至週四8:00-12:30，13:00-23:00

週五至週日8:00-12:30，13:00-24:00

交通：搭火車、首都客運或噶瑪蘭客運於礁溪火車站下車

宜蘭清水地熱公園泡腳池

宜蘭清水地熱公園泡腳池。 圖／IG, huangsfilm

從遠處看去就能見到裊裊白煙，早期是中油工作站，70年代曾在此地鑽井探勘，開發出台灣第一座的地熱發電廠，後改為觀光景點。園區內有農產品販賣區（多販售熟食），也提供竹簍租借。園內規劃完善，分區煮溫泉蛋及泡腳，此處泉質為鹼性泉，泉水顏色微黃且帶硫磺味，水溫可達95℃以上。溫泉蛋、帶皮玉米、玉米筍、筊白筍和地瓜等，都是相當受歡迎的煮食項目，在等待烹煮時可先泡個腳。這裡相當適合親子假日出遊～

地址：宜蘭縣大同鄉三星路8段501巷139號

開放時間：9:00-17:00（農曆除夕休園一日）

停車費用：小客車50元，機車20元

泡湯注意事項

1.先將身體洗淨，並遵守各溫泉管理單位的規定（如：不著衣物）。

2.做簡單的暖身操，避免急劇的溫度變化引起身體不適。

3.入池前先淋低溫水，再從手、腳尖開始入池，慢慢地整個人泡入溫泉中。

4.高溫下的皮脂容易流失，若用含鹼性的香皂清潔反而會讓皮膚乾燥受損！

（小編提醒：泡湯後塗抹乳液、嬰兒油來修復乾燥的肌膚唷～）

5.泡湯時間不宜超過10~15分鐘。來回多次浸泡，總時間不宜超過1小時，記得起身休息補充水份！

6.酒醉、空腹及飽食後皆不宜入浴。運動或長途跋涉後需稍作休息後再浸泡。

7.女性生理期間禁止入浴；孕婦泡湯前須請醫生評估，泡湯時得有人陪同。

8.患心血管疾病（如高血壓、心臟病）、傳染疾病，或失眠和過勞情況，不可進入浴池；行動不便者、老人及兒童，避免單獨一人入浴。

9.建議摘除隱形眼鏡，若是溫泉水誤入雙眼，容易產生乾澀不適，甚至引起發炎症狀。

10.不佩戴首飾入池，溫泉中的微量元素會對金屬有破壞和腐蝕的作用，也會影響到水質。

11.出浴後不宜直接進入烤箱，有可能造成暈倒、缺氧等危險的情況。

最近天氣又濕又冷，就讓人想泡溫泉～看到這麼多湯屋好心動！還好～現在宜蘭往來台北相當方便，坐客運1小時左右即能到，就算當天來回時間也很充裕。下次安排宜蘭一日遊時，可以先去，再來泡個湯放鬆一下，最後來去品嚐宜蘭必吃美食，結束完美的旅程！

更多本月熱門活動整理，請看 「FunTime一月份旅遊活動月曆」

更多熱門自助攻略，請看 「跟著FunTime趣旅行」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」