原來賞雪也是有些訣竅的！ 太平山國家森林遊樂區裡的冰雪奇緣

不是平日的話，想要賞雪一定要「起得早」！這攸關你進不進得去太平山！因為太平山到了賞雪的期間，除了既有的園區內1000輛車輛的限制，有時中午過後也會不再放行進入。所以車潮就會從太平山國家森林遊樂區的售票亭開始向台七線的方向回堵。所以到了熱門的賞雪期間，一定要早！如果假日你六點從外縣市起床，那就直接規劃一趟宜蘭的美食或泡湯之旅，才會比較不浪費時間、掃興！

# 連著兩週來到太平山，終於又見到售票處啦！

# 隨著天色慢慢變亮，遠處的山頭被微微的白雪覆蓋，哇！這一晚什麼都值得了～

# 隨著道路慢慢的爬升，路旁慢慢有了白雪的影子，車上更是一陣尖叫！

# 樂貝繼上週去走「見晴懷古步道」第一次摸到地上的「殘冰」後，這次第一次摸到軟綿綿的白雪！解鎖！

# 原以為這樣已經是盛況了，殊不知再上去才是嚇死人阿～

雪鏈從哪裡開始要安裝

我們這趟在「中間遊客休息區」看到別人開始在上雪鏈，沒經驗的我們當然也就趕緊下車提前裝。但真是有點太早了，其實「到管制點前，靠路邊再安裝」就可以了。要不然上雪鏈後，開不快、又很吵，多顛簸了好幾公里。但在「中間遊客休息區」安裝優點是空間較為寬敞，且有廁所可以使用。要不然這一路上去可能要到太平山遊客中心前能再找到廁所了，而這半路的美景可是會很卡人的，我們從「中間遊客中心」開到「太平山停車場」就開了兩個多小時，不是因為塞車，是因為一直停靠路邊拍照，景色黏人阿！

# 第一次上雪鏈、開在微微的冰層上，真是什麼都新鮮！(16mm的網狀雪鏈）

# 通過管制點，準備出國賞雪啦！

# 車輛如果沒有安裝雪鏈，也是可以徒步而上賞雪，但如果開始氣候變比較糟想要回程時，你的回程就會走得很辛苦囉！

# 繼上週「見晴懷古步道」我們解鎖了車子的藍色「雪地符號」後，這週繼續解鎖車子室外溫度的「負值顯示」！

# 通過管制點後，不再像是剛剛綠色植物上妝點的白色雪花了，而漸漸開始是一整片的白濛濛雪國夢幻畫面！

# 盡量早一點入園，這樣園區內的雪地環境比較沒有被車輛破壞過，對向的路面除了一早走過的產雪車走過外，沒有什麼車潮，因此路面邊上的白雪會保持的較好。

進入屬於太平山的冰雪奇緣

# 過了管制站才發現，剛才看到一些雪，照片就拍得那麼起勁，沒想到山上這個才是雪景阿～

# 一些彷彿以前看過的畫面，現在居能自己開車穿梭在冰天雪地之中，真是太棒了！

# 原本覺得平凡到不行的山區畫面，上了一層白紗後，全不都不一樣了！

# 下了雪，世界都不一樣了！雖然前幾天還冷到躲在家中開暖氣，上了山，雖然車上的是外溫度計顯示著「-4.5℃」，但居然興奮到不用穿外套！體感溫度真是個太不理性的事情。

# 今天開園的時間晚了40分鐘，聽說是剷除地面結冰、以及清除倒在路上的路樹。很難想像為什麼這樣就會倒樹，但仔細看看一旁的植物結冰的狀況，大概就能想向整棵樹結了一層又一層的厚冰，這種量實在是會很驚人！

# 途中我們剛好停在一個伸手就能摸到冰的樹旁，兩個小丫頭很開心的馬上搖下車窗，第一次觸摸樹上鬆軟的雪花。

# 景色真的是每到只要稍稍路面有個彎，再來幾棵樹，就是張超美的明信片！

# 除了道路上的污泥，其他都成了銀白色的世界！

# 只是個路旁的欄杆，今天看起來都美阿！

# 怎麼可以下得這麼白，變得這麼美～兩點起床，一切都值得了！

# 連以前開車討厭的髮夾彎，今天都變得這麼動人！太感動了！

# 這一點點看不清楚的藍天就是我們今天看到微一一瞬間的陽光。

# 最後快到太平山停車場的這段是不是太夢幻了！！

# 從管制點到太平山停車場約十多公里的路程，我們家將近開了快三個小時。因為沿途實在太動人！這早起、這奔波一切都太美好了！

# 太平山停車場旁的植物，早已被大雪覆蓋成另一種景色。

# 它的同伴都被覆蓋於冰下，只剩下它一枝獨立～

# 後下輪拱積著一大片的碎冰，這畫面真是太有趣了！

# 太平山莊這幾晚不知道是不是風也很大，這裡的冰都結冰成這種形狀，很像怪獸的皮膚！

# 下午後的太平山莊越來越冷，進去來上一晚熱呼呼的泡麵是一定不能錯過的行程！裡面的販賣部有超驚人的泡麵存量，以及經驗豐富的泡麵加熱動線！

# 這經典的階梯也順便打卡一下

第一次在台灣的賞雪行程大成功！

下一波寒流，是不是應該要來衝一波！

此文同步發表於：【sya的旅遊部落格】太平山國家森林遊樂區裡的冰雪奇緣 | 原來賞雪也是有些訣竅的！