清水模設計＋冬山河景第一排！宜蘭最新「八嶋」寶島咖啡廳，走3分鐘能遠眺龜山島

宜蘭全新海景咖啡廳碼起來！五結大閘門對岸有一排近期才正式營運的連棟民宿「寗夏印象」，前排能賞冬山河景致，後排建築則能看海。絕美環境間隱藏了一家特色咖啡廳「八嶋bodo cafe&bistro」，清水模外觀搭配落葉窗、玻璃屋頂設計十分夢幻，步行3分鐘還能遠眺龜山島，有望成為宜蘭旅遊的療癒系行程配套！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權 圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

「八嶋bodo cafe&bistro」位於整排海邊民宿的第八棟、「寗夏印象」看海館其中一棟，位置靠近清水安檢所。咖啡廳建築與民宿一致，採不規則設計，簡約色系時尚感十足。據悉與「寗夏印象」看海館合作的「八嶋」老闆為設計師，整體裝潢為肉眼可見的質感，氛圍偏日式，而館內的透明玻璃屋頂為一大亮點，白天採光極好，內部白色基調搭配植栽佈置，加上木色座椅與餐盤，也打造出舒適愜意環境。

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由於仍值試營運期間，現階段販售餐點品項不多，主食提供來自苗栗的「二分之三牛肉咖哩」、手工冰花煎餃，另有雞蛋糕、焦糖奶酒布丁，限量供應售完為止，飲品則有多款咖啡、茶類、特調可選擇。即日起至1/31凡到店消費，可享88折優惠，若滿250元再贈香料水果紅酒乙杯，每日數量有限，送完為止。 另外咖啡廳為寵物友善餐廳，毛孩主人只要自備寵物尿布，即可和寶貝貓咪或狗狗一起共享用餐時光。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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「八嶋」前方沙發座位面對冬山河岸，距離海邊只有3分鐘距離，若吃完下午茶還想放空，亦可走走路散步、輕鬆遠眺龜山島。一樓以外的建築皆是「寗夏印象」看海館範圍，每棟有7層樓，偏好河景、大海景觀皆可自由選擇，未來若安排宜蘭一日遊，可到附近清水海邊、宜蘭傳藝中心等地暢遊，下午到「八嶋」喝咖啡，再入住寗夏印象別墅將田園、海景等大自然美景盡收眼簾。

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八嶋bodo cafe&bistro

地址：宜蘭縣五結鄉季水路87~16號

營業時間：12:00-19:00 （試營運期間二、三、四公休，後續以官方為準）

注意事項：內用低消一人170元，可合併計算(消費總金額)，滿席時用餐時間為90分鐘

民宿住客早餐時段：08:30-10:00

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