別只知道奶凍捲！宜蘭「特色伴手禮」必買：牛舌餅、年輪蛋糕、鹹蛋糕超欠吃
宜蘭的好山好水以及交通方便，是許多人旅遊的首選，到了宜蘭一定要買個伴手禮再回家！如果你只知道宜蘭的奶凍捲，小編除了要介紹奶凍捲，還有更多好吃又有特色的宜蘭伴手禮，趕快一起看下去吧～
老元香本行牛舌餅
老元香本行位於康樂路上，是當地人推薦的在地老店，最熱門的商品就是宜蘭牛舌餅啦！宜蘭的牛舌餅不同於鹿港的軟牛舌餅，屬於薄脆型的，吃起來有點甜又不會太甜，甜味適中酥脆又不黏牙。因此時常一大早去買就撲空啦！去之前一定要先預訂，才能買到美味的牛舌餅喔！
小編偷偷說：若是售完而且打算自己品嚐，可詢問店家有沒有NG牛舌餅，雖然不美觀，但內容物、價格都一樣，量更多喔！
地址：宜蘭縣宜蘭市康樂路158號
三源行鴨賞
三源行是許多宜蘭人送禮的首選、也是觀光客必買的店！三源行開業已經超過一甲子，除了肉酥、肉乾、肉紙等肉製品，也販售蜜餞果乾、豆瓣醬、豆腐乳等食品，不過最讓大家慕名而來的就是三源行的鴨賞了，上次小編和朋友到宜蘭玩，四個人一共被家人拖買了30包鴨賞，這麼厲害的鴨賞到宜蘭千萬不要錯過啦～
小編小提醒：若有打算要買鴨賞，可以事先自備保冷袋喔！也可以和店家加購保冷袋確保新鮮。
地址：
總店：宜蘭縣宜蘭市昇平街46號
北館門市：宜蘭市康樂路139-1號
亞典菓子工場年輪蛋糕
亞典菓子工場是專業的蛋糕工廠，也是觀光的好地方！亞典菓子工場提供DIY體驗、蛋糕製作主題館等等，來這邊有得吃又有得玩。最熱門的商品就是年輪蛋糕，蛋糕不僅很好吃又長的超可愛～建議大家若有時間，來這邊可以先逛一逛再去試吃購買，了解製作過程更吃得出年輪蛋糕的好滋味喔！
地址：宜蘭縣宜蘭市梅洲二路122號
諾貝爾奶凍捲
宜蘭伴手禮的霸主非奶凍捲莫屬，只要有人提到宜蘭伴手禮無不聯想到奶凍捲。奶凍捲的外皮有一層蛋糕，內餡則是奶凍，這個組合非常特別卻又很搭！口感特別、價格不貴，除了人氣的芋頭、草莓口味，諾貝爾也有推出珍珠奶凍及各式伴手禮，若有機會到宜蘭一定要買回家啦！
地址：
羅東店：宜蘭縣羅東鎮公正路188號
礁溪店：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段68號
蘇澳店：宜蘭縣蘇澳鎮蘇新路81號（國道五號蘇澳服務區）
奕順軒奶凍捲/切達乳酪狀元餅
奕順軒的奶凍捲也非常熱門，與諾貝爾奶凍捲各有粉絲喜愛。小編自己吃過諾貝爾及奕順軒的奶凍捲，相比之下覺得奕順軒的蛋糕皮較為綿密扎實，諾貝爾則較軟，入口即化。另外奕順軒的切達乳酪狀元餅也是招牌商品，內餡有Q軟的麻糬與豆沙，超好吃！店內的各式麵包也很精緻不馬虎，絕對是來宜蘭推薦必買伴手禮。
地址：
羅東店：宜蘭縣羅東鎮民權路160號
宜蘭店：宜蘭縣宜蘭市神農路2段17號
礁溪店：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路5段96號
老增壽蜜餞金棗
老增壽創立於1861年，到現在將近160年啦！宜蘭因為潮濕又多雨，非常適合金棗生長，所以宜蘭的金棗吃起來酸酸甜甜非常涮嘴。而老增壽最熱賣的商品就是金棗蜜餞，另外也有販售各式禮盒、漁產等伴手禮，據說老增壽的天然食材在日治時期還獲選進貢日本天皇，超厲害！喜歡蜜餞的朋友別錯過這家宜蘭百年老店囉！
地址：
老店：宜蘭市中山路三段68號
新館：宜蘭市中山路五段240號
義珍香爆漿饅頭
義珍香是一家烘焙坊，每天要出爐數次的土司是店裡極為熱門的商品。不過最近義珍香的爆漿饅頭也在IG掀起一波打卡熱潮～是相當熱門的打卡美食，爆漿饅頭有芋頭、巧克力、珍奶、抹茶、起士、黑糖等口味，因為口味多元讓顏色相當豐富，以及內餡飽滿，好吃又好拍！
小編偷偷說：除了有單入饅頭可以現買現吃，另外也有販售盒裝可以買回去送人唷！
地址：
礁溪店：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段161號
蘇澳店：宜蘭縣蘇澳鎮中山路一段98～1號
米樂客鹹蛋糕
米樂客是一家以安心、天然、好食材為訴求的蛋糕專賣店，有許多部落客、電視節目推薦過唷～店裡的主角是招牌鹹蛋糕，選用宜蘭名產鴨賞及三星蔥製成，蛋糕體則選用在地蓬萊米製成，減糖又健康，而且最厲害的是美味不減！另外也有鳳梨酥、肉鬆蛋捲、堅果塔等伴手禮，食材都超天然、超好吃。
地址：
羅東門市：宜蘭縣羅東鎮民權路166號
五結門市：宜蘭縣五結鄉中正路二段6-8號（中興文創園區）
劉記花生三星蔥花生糖
劉記花生是一家在地的老店，擁有自己的花生農場，自產自銷，也研發了許多花生相關的產品，而吸引最多人購買的就是三星蔥花生糖了！以自家栽種的花生結合宜蘭在地食材三星蔥，吃得出花生的原味，裹在外層的麥芽糖也不黏牙～店裡也有販售蜜餞、餅乾、茶類等各式伴手禮，來這裡挑選伴手禮再適合不過了。
地址：宜蘭縣冬山鄉大進村大進路466號
宜蘭的食物好吃、景點好玩，還有宜蘭名產超好買～下次到宜蘭除了奶凍捲之外，別忘了還有這麼豐富的名產選擇喔！
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