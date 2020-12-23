台灣最美「野溪溫泉」在台東！沿路拉繩攀岩才有辦法抵達，還能順遊嘉明湖

【圖／文：行遍天下】

位於台東縣海端鄉的栗松溫泉，標高1075公尺，擁有「台灣最美麗的野溪溫泉」的美譽。經年累月淋灑的岩壁，瀑布用水痕在山壁上畫下了五彩繽紛的色彩，附生其上不畏溫泉高溫的綠色藻類，將崖壁點綴成如翡翠屏風，蒸騰著山泉霧氣的溪谷宛如童話般的仙境。

Farfaraway的秘境野溪溫泉

位在新武呂溪支流峽谷裡的栗松溫泉，是一處尚未開發的野溪溫泉。和一般地湧式溫泉不同，栗松溫泉屬於瀑布溫泉，泉水從山壁石縫間流洩，最高的瀑布有30公尺高。水溫約45至65度，酸鹼值約pH7，屬於弱鹼性碳酸泉。進入栗松溫泉需要登山、溯溪技巧，路面狀況從入山口的柏油路到土石山徑、拉繩岩壁、溪澗都有。單程就要走1.7公里，從入口至溫泉來回至少需兩個小時，大大考驗了體力與耐力。

由於山腳下無停車場，須將車停在南橫公路（台20號道）上約168.6K，再步行約三公里前往栗松溫泉入口處。

從栗松溫泉的登山口進入，徒步25分鐘後，眼前是高麗菜田和一條下切的溪床步道，裝備最好穿著舒適好走的登山鞋，並外帶溯溪鞋。切記攜帶手套及後背包，這樣沿路才可以隨時抓繩垂吊或攀岩。約走40至60分鐘，才會抵達溪谷。整段高低差達400公尺，末段陡峭路途甚至垂直近乎90度，需要靠繩索才有辦法抵達。

步行約25分鐘，即可看見高麗菜田及要下切溪床的步道。

要去栗松溫泉，得隨時將雙手騰出空來抓著繩索垂吊或攀岩的地形。

在溪谷裡享受最銷魂的天然三溫暖

下切溪谷後，必須先走到對岸沿著山壁前進。等到栗松溫泉出現在視線裡，還要溯過溪流才能抵達，枯水期水位大概及膝。

沿路充滿了原始的山野風景，山與自然就這麼在身邊。

感覺跋涉了千山萬水之後，眼前終於出現了白煙蒸騰的溫泉！那順流而下的溫泉水、白綠相間的山壁，目的地有遊客以沙包圍起一圈冒著煙的溫泉池。浸泡在溫熱的池中，剛剛因為溯溪而冰冷的身體一下子暖和起來。望著傾洩而下的瀑布，以及如翡翠屏風般的崖壁，被溪水聲與鳥叫蟲鳴包圍著，令人心曠神怡。一旁就是冰冷的溪水，可以一邊泡冷、一邊泡熱，是冬季裡最銷魂的天然三溫暖饗宴。

前往栗松溫泉的最後一段大下切幾乎為90度攀爬垂降才會抵達。

跨過溪流終於抵達白煙裊裊的栗松溫泉。

順遊嘉明湖以及布農族打耳祭

栗松溫泉也可和嘉明湖搭配同遊。有天使的眼淚之稱的嘉明湖是地球上罕見的隕石湖清徹的湛藍色湖水，在太陽的照映下閃耀著燦爛光芒，嘉明湖有著像淚滴般夢幻絕美，春日綻放著繁花與冬日雪景，是嘉明湖登山不可錯過的美景。

被稱為天使的眼淚的嘉明湖，想要來記得要找專業嚮導。

或者搭配布農族部落深度遊，「打耳祭」又名射耳祭，為布農族傳統祭儀之一，是每年最盛大的狩獵與尚武祭典。在每年的四、五月間由頭目召集部落裡男性到祭場舉行祭儀，過程有獵前槍祭、射耳儀式、分肉與祭骨儀式，及最後的頌功酒宴，由族人唱起八部合音、跳慶賀豐收的舞蹈、報戰功，以及進行鞭鑼來祈求小米的豐收。讓人深度體驗布農族傳統服飾、音樂特色與文化之美。

假如是春季來台東，可以找專業嚮導帶遊布農族打耳祭深度遊。





景點介紹

交通方式：栗松溫泉的入口位於南橫公路（台20號道）約168.5K處，從台東市開車前往約2個小時，從關山出發約1個半小時

準備物品：登山後背包、手套、登山鞋、溯溪鞋、一套乾淨衣物

注意事項：至栗松溫泉、嘉明湖、打耳祭時建議找專業嚮導帶路，以免危險





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