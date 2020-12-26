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抹茶山山腳下泡裸湯！「礁溪老爺酒店」大自然地景環繞　享山林美人湯

聯合新聞網 / 行遍天下
喜歡泡湯的人可以參加礁溪老爺酒店的SPA放鬆一日遊程。（圖片提供：礁溪老爺）
喜歡泡湯的人可以參加礁溪老爺酒店的SPA放鬆一日遊程。（圖片提供：礁溪老爺）

【圖／文：行遍天下】

雪山山脈匯流著山泉甘甜、礁溪地貌湧出的豐沛暖泉，望向太平洋的方向是遠眺著悠悠蘭陽平原的開闊風景，迎著山並有著五峰旗山勢的綠意盎然，「礁溪老爺酒店」隱於宜蘭五峰旗風景區內，倚著低調的奢華樣貌，用與環境共好的方式創造野奢暖湯生活式。

礁溪老爺至2/7和式山景房推出「詩人之房」，除了無敵蘭陽景致外，還能一窺鴻鴻、何景窗、徐珮芬老師的內心世界。
礁溪老爺至2/7和式山景房推出「詩人之房」，除了無敵蘭陽景致外，還能一窺鴻鴻、何景窗、徐珮芬老師的內心世界。

沈浸自然裡的暖湯體驗

得天獨厚倚著雪山山脈當作屏障，溫暖湯質是最讓人喜歡被稱為美人湯的碳酸氫鈉泉，細膩潤滑泉水滋潤著，無色無味泉質更被譽為溫泉中的溫泉。PH值介於7∼8左右的弱鹼性泉質，不但能夠促進新陳代謝，更能感受到皮膚的滋潤保養。

溫泉湯呂設有裸湯的「洞天風呂」，有著室內與戶外的溫泉區域。步入洞天風呂的場域，左側一字排開的盥洗區讓人仿若踏入日本溫泉飯店，使用頂級沐浴用品的服務讓肌膚清潔也充滿了寵愛感。以用宜蘭粗獷鏽色的四菱砂岩石以及日本具有吸濕保溫特性的伊豆石打造出全台首座貫穿室內與露天空間的風呂。室內兩池暖湯、一池冷湯池，不同溫度讓沐浴後的身體能立刻感受到溫泉的保護，等待身體泡得暖呼呼後，接著就能信步踏出戶外的湯泉。

洞天風呂設置完善的沐浴區，彷彿一秒來到頂級日本溫泉旅館。
洞天風呂設置完善的沐浴區，彷彿一秒來到頂級日本溫泉旅館。

沈入野奢療癒懷抱中

戶外泡湯區綠意盎然的環境與綠樹屏障之下讓人能更悠遊自在地徜徉在大自然之間，針對台灣人較害羞於裸湯的特性，即使是戶外湯泉也有著以大竹當成屏障的半遮蔽戶外風呂，讓沁潤在暖泉的所有顧客都能更安心無虞地感受溫泉的洗禮。稍低於室內的溫泉溫度，不過於高溫讓人更能在自然的環境裡閒適地感受碳酸氫鈉泉的滋潤。

雪山山脈喬木與灌木的綠意野森包圍下，彷彿暖湯於野奢大自然裡。
雪山山脈喬木與灌木的綠意野森包圍下，彷彿暖湯於野奢大自然裡。

若是害羞於裸湯也不打緊，穿泳裝的野天風呂也提供了溫泉與戲水區，例如草本溫泉區、溫泉魚泡腳湯等區域，身處在飯店裡卻能夠迎著大自然天寬地闊的地景地貌，悠悠山景與湯泉潤澤，真有種「居城市之中而不失山林之勝」的美感昇華。

戶外野天風呂除泳池外，也設置有溫泉池、溫泉魚足湯。（圖片提供：礁溪老爺）
戶外野天風呂除泳池外，也設置有溫泉池、溫泉魚足湯。（圖片提供：礁溪老爺）

想裸泡又不敢泡大眾池，在房間內以檜木製成的湯池也貼心地引風景入內。
想裸泡又不敢泡大眾池，在房間內以檜木製成的湯池也貼心地引風景入內。

用地產地銷食材暖冬天的胃

承襲礁溪老爺與在地共好的基本概念，暖冬時將身體泡得暖呼呼後，再至大片落地窗將蘭陽自然借景至餐廳裡的岩波庭餐廳，這裡更有個小名稱宜蘭廚房，就是因為把蘭陽50公里內的食材廣納實踐地產地銷概念，因此冬季正好的蘭陽金棗也在廚師的巧手下化為前菜與飲品，暖冬鍋物蔬菜裡吃得到冬新鮮。

岩波庭宜蘭廚房的火鍋套餐，使用在地清爽野菜搭配和牛肉，暖胃絕配。
岩波庭宜蘭廚房的火鍋套餐，使用在地清爽野菜搭配和牛肉，暖胃絕配。

針對冬天推出的金棗佐櫻桃鴨胸沙拉，金棗皮脆甘甜與鴨胸共嚐好滋味。
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周邊旅行推薦

與酒店合作的金棗（金柑）小旅行，可以至宜富休閒果園，在金棗12~3月最美味的時刻，把一顆顆橙黃甜甘的金棗親自摘下，品這宜蘭獨有的「長實金柑」甜美滋味。

入住礁溪老爺還能另外自費參加採黃澄金棗體驗。
入住礁溪老爺還能另外自費參加採黃澄金棗體驗。

　

景點介紹

礁溪老爺酒店

地址：宜蘭縣礁溪鄉262大忠村五峰路69號

電話：03-9886288

網址：www.hotelroyal.com.tw/chiaohsi

設施：裸湯洞天風呂備有沐浴設備、專屬置物櫃、蜜香烏龍茶與檸檬水、按摩椅、烤箱室

宜蘭秋冬小旅行2天1夜

平日雙人每晚11,200元、3天2夜雙人每晚9,800元(均需另加10%服務費)。另可每人100元加購採黃澄金棗體驗，專案房客限10人成行。非房客1人300元。入住3天2夜還會贈知名保養旅行組1組。

老爺詩歌節　詩人之房

雙人2天一夜每晚13,500元（需另加10%服務費） ，提供一泊二食、「鹽畫煙花」DIY、「道別與鹽飲品」及每房一份「道別與鹽」詩冊禮盒。

「道別與鹽」詩冊禮盒，讀詩觀鹽，用浴鹽(預言)洗滌身心。
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3間詩人之房內都會有個詩人的詩詞留言本，你可以透過留言或寫下你的詩詞與下位房客及作者進行跨時空對話。
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溫泉 礁溪 老爺酒店

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