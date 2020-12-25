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宜蘭農場3種新鮮玩法！吃三星蔥聽故事、穿浴衣玩小鹿
【圖／文：行遍天下】
推動行健有機村的靈魂人物張美，因為愛吃有機米，吆喝村民一起來種，許多在宜蘭三星鄉行健村種了一輩子灑農藥田的老農被她感動，改變思維，不灑藥、自己彎腰除草，「為了給後代更好的環境」再累也要堅持，現在行健村有四分之一的農夫從事有機，張美說：「這是對自己健康、對消費者健康、對土地健康的事，是很時尚的工作！」
農場鮮玩法 採蔥玩鹿浴衣體驗
過去張美母女倆是在行健有機農產生產合作社幫忙，去年十月，王姮月和弟弟自己開農場，沿用張美阿嬤的名字，除了帶農事體驗、食材採摘和DIY等，因為張美兒子想結合梅花鹿，一開始她有點遲疑，怕養動物會讓環境髒亂，但姊弟倆十分注意農場清潔，梅花鹿園區同時間僅限40人，只要有鹿便便就立刻掃起來，園區完全無異味。
梅花鹿園區打造成日式庭園風格，入園只要150元，不限時間，餵鹿用的玉米葉也無需另外花錢買，還可以換一份蔥油餅或雞蛋糕，非常超值！而且另加100元，就能租到整套和服，包括木屐、髮飾、扇子裝飾都有，還有人幫忙穿，偽出國感十足。張美阿嬤農場的體驗活動也是很超值，每人350元包含DIY、鹿寶寶餵食趣、有機茶、點心、下田採菜等，田間種植了許多種作物食材，有玉米筍、紅蘿蔔、三星蔥等，隨季節而有不同作物，在冬季紅蘿蔔和高麗菜成熟時，還可以採摘製作日式大阪燒。
景點介紹張美阿嬤農場
地址：宜蘭縣三星鄉行健溪一路二段161號
電話：0977-333-484
營時：09:30~17:00(週三公休)
價格：梅花鹿區園每人150元，DIY體驗每人350元
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