快訊

台南長榮女大生命案 兇嫌梁育誌性侵殺人棄屍今被起訴

下周寒流要來了！彭啟明：台灣自2005年以來最冷跨年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭農場3種新鮮玩法！吃三星蔥聽故事、穿浴衣玩小鹿

聯合新聞網 / 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

推動行健有機村的靈魂人物張美，因為愛吃有機米，吆喝村民一起來種，許多在宜蘭三星鄉行健村種了一輩子灑農藥田的老農被她感動，改變思維，不灑藥、自己彎腰除草，「為了給後代更好的環境」再累也要堅持，現在行健村有四分之一的農夫從事有機，張美說：「這是對自己健康、對消費者健康、對土地健康的事，是很時尚的工作！」

張美在行健村推行有機種植多年，連三星蔥都能種有機。
張美在行健村推行有機種植多年，連三星蔥都能種有機。

穿著雨鞋走在田間，親手採摘食材，製作好吃蔥油餅！
穿著雨鞋走在田間，親手採摘食材，製作好吃蔥油餅！

農場鮮玩法　採蔥玩鹿浴衣體驗

過去張美母女倆是在行健有機農產生產合作社幫忙，去年十月，王姮月和弟弟自己開農場，沿用張美阿嬤的名字，除了帶農事體驗、食材採摘和DIY等，因為張美兒子想結合梅花鹿，一開始她有點遲疑，怕養動物會讓環境髒亂，但姊弟倆十分注意農場清潔，梅花鹿園區同時間僅限40人，只要有鹿便便就立刻掃起來，園區完全無異味。

全家大小一起在和風園區中穿著浴衣餵小鹿就像一秒穿越到日本。
全家大小一起在和風園區中穿著浴衣餵小鹿就像一秒穿越到日本。

挑選自己喜歡花色的浴衣由專人著裝。
挑選自己喜歡花色的浴衣由專人著裝。

梅花鹿園區打造成日式庭園風格，入園只要150元，不限時間，餵鹿用的玉米葉也無需另外花錢買，還可以換一份蔥油餅或雞蛋糕，非常超值！而且另加100元，就能租到整套和服，包括木屐、髮飾、扇子裝飾都有，還有人幫忙穿，偽出國感十足。張美阿嬤農場的體驗活動也是很超值，每人350元包含DIY、鹿寶寶餵食趣、有機茶、點心、下田採菜等，田間種植了許多種作物食材，有玉米筍、紅蘿蔔、三星蔥等，隨季節而有不同作物，在冬季紅蘿蔔和高麗菜成熟時，還可以採摘製作日式大阪燒。

來摘小鹿最喜歡的有機玉米葉。
來摘小鹿最喜歡的有機玉米葉。

製作蔥油餅從切三星蔥，把蔥花包進麵糰裡，小心翼翼地捲起來，不能破，才能煎得美。
製作蔥油餅從切三星蔥，把蔥花包進麵糰裡，小心翼翼地捲起來，不能破，才能煎得美。

　

景點介紹

張美阿嬤農場

地址：宜蘭縣三星鄉行健溪一路二段161號

電話：0977-333-484

網址：@yilanzhangnice

營時：09:30~17:00(週三公休)

價格：梅花鹿區園每人150元，DIY體驗每人350元

　

行遍天下 ►影旅行

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

DIY 蛋糕 大阪

延伸閱讀

兩樣情！北宜花2周日照最少僅1.3小時 南部人多曬58倍快昏頭

天然湧泉池成親子戲水勝地 宜蘭松樹門湧泉要大改造

水果爛成這樣下雨有多慘 宜蘭農作損失達現金救助標準

宜蘭連續降雨 多項農作達災害現金救助標準

相關新聞

宜蘭農場3種新鮮玩法！吃三星蔥聽故事、穿浴衣玩小鹿

推動行健有機村的靈魂人物張美，因為愛吃有機米，吆喝村民一起來種，許多在宜蘭三星鄉行健村種了一輩子灑農藥田的老農被她感動，改變思維，不灑藥、自己彎腰除草，「為了給後代更好的環境」再累也要堅持，現在行健村有四分之一的農夫從事有機，張美說：「這是對自己健康、對消費者健康、對土地健康的事，是很時尚的工作！」

走跳世界／花蓮解憂莊園 擁清新入夢

花蓮有座「解憂花園」，隱於縱谷田野，花園裡遍植香草，可以聞香、解憂，也能入菜，或在SPA池裡釋放幽香；入夜，再伴著星月與...

台灣最美「野溪溫泉」在台東！沿路拉繩攀岩才有辦法抵達，還能順遊嘉明湖

位於台東縣海端鄉的栗松溫泉，標高1075公尺，擁有「台灣最美麗的野溪溫泉」的美譽。經年累月淋灑的岩壁，瀑布用水痕在山壁上畫下了五彩繽紛的色彩，附生其上不畏溫泉高溫的綠色藻類，將崖壁點綴成如翡翠屏風，蒸騰著山泉霧氣的溪谷宛如童話般的仙境。

連在地人都推薦！　花蓮Top9 「必買伴手禮」 買到天然又安心

從外地到花蓮玩不免要花上幾天，除了好山好水好多景點，花蓮的各種獨特美食也是不容錯過，不帶點伴手禮回去送給親友、送給自己就太可惜啦！大老遠一趟一定要趁機把好山好水孕育出的花蓮美味帶回家，伴手禮店百百家、伴手禮百百種，究竟哪些是人氣必買呢？就讓小編帶你看下去～

看水豚君泡湯、穿和服餵小鹿斑比！宜蘭最新農場「400坪日式庭園」4大亮點還能賞落羽松

宜蘭全新一日遊景點絕對要筆記！這處隱身於三星鄉的農場設有400坪日式庭園，除了經典日式造景、奈良必拍的梅花鹿，更有超萌水豚君，讓民眾秒飛日本！今天就依據宜蘭ㄚ欣的美食日誌的分享，為大家整理最新登場的「

2020年必去！台東TOP11熱門景點：全台最美野溪溫泉、夢幻海岸隨拍隨美

台東的好山好水，吸引了國內外旅人前往，尤其每年暑假熱氣球嘉年華，台東的觀光熱度直接升到最高點！但是台東除了熱氣球嘉年華，其實還有非常多地方值得一去，就讓小編一一介紹給你們！

台東不只有伯朗大道！帶著媽媽到「台灣最美公路」旅行　花東自駕逍遙遊

你有多久沒有與父母一起出遊？當原本牽著你的手已經轉眼佈滿皺紋，是時候換你牽著他們的手旅行去，重拾許久未見的闔家歡樂。

免出國逛「日本道後溫泉」、試穿浴衣！宜蘭羅東夜市還有少爺列車&熊本熊

因為疫情不能出國，國人也紛紛找出各地像是國外景致的場所，尤其現在天氣漸冷，大家應該都很想念在日本泡湯以及穿著浴衣在日本街頭的時光吧？！沒錯！這回《行遍天下》帶大家到宜蘭羅東夜市附近體驗日本溫泉鄉的場景。

群山、稻田、無敵海景！ 「台東美好風光」多日遊&交通景點總整理

無敵海景、群山、稻田、原住民風情，台東的美好風光讓人嚮往，出發前卻有好多事項得規劃，今天小編幫大家把交通、景點、美食、住宿通通整理成了台東行程懶人包，看完一篇就能出發！

國內旅遊首選！ 悠閒來去池上、關山、鹿野旅行囉～

台東是許多人想要悠閒國內小旅行的首選地點，除了台東市區以外，其實有很多景點都是分布在不同的鄉鎮，這篇小編就著重在鹿野、關山、池上等三區，告訴大家怎麼一路玩過去！熱氣球嘉年華結束的鹿野鄉還有哪些好玩景點？除了池上飯包、伯朗大道的池上鄉還有哪些必去的地方？或是中途會經過的關山鎮有哪些景點值得駐足。今天就跟小編一起看下去！

瑞穗不只能泡溫泉！「花蓮瑞穗景點」推薦　親子旅遊清單列起來

夏天來到瑞穗，一定要來秀姑巒溪泛舟、在這全國最大的柚子產地吃柚子；冬天則來泡溫泉，享受這唯一的碳酸鹽泉，屬於弱鹼性泉水，當地人又稱為生男之泉，泡完湯之後再來吃顆祖傳的涂家粽，真是滿足～瑞穗還有大人小孩都愛的牧場、部落文化、DIY體驗以及在地特色小吃～好玩又好吃！

5個必推的羅東景點！歐式庭園成動植物們樂園、廢棄建築中能親子共樂

蘭陽平原中央的羅東鎮是蘭陽溪南岸轉運都市，也是通往鄰近五結鄉、冬山鄉和的重要門戶，豐富的文化底蘊、多元旅遊元素，串聯起宜蘭的魅力文創新生活。

熱門新聞

南港免費新景點+1！最美船型建築「N24台北方舟」即日開放，旋轉階梯＋落地玻璃好時尚

走跳世界／花蓮解憂莊園 擁清新入夢

宜蘭農場3種新鮮玩法！吃三星蔥聽故事、穿浴衣玩小鹿

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。