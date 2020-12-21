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連在地人都推薦！　花蓮Top9 「必買伴手禮」 買到天然又安心

聯合新聞網 / FunTime旅遊比價

從外地到花蓮玩不免要花上幾天，除了好山好水好多景點，花蓮的各種獨特美食也是不容錯過，不帶點伴手禮回去送給親友、送給自己就太可惜啦！大老遠一趟一定要趁機把好山好水孕育出的花蓮美味帶回家，伴手禮店百百家、伴手禮百百種，究竟哪些是人氣必買呢？就讓小編帶你看下去～

洄瀾薯道

洄瀾薯道。 圖／洄瀾薯道提供
洄瀾薯道。 圖／洄瀾薯道提供

來到花蓮怎麼能不買花蓮薯，健康高纖的番薯老少兼宜，是無對象限制的伴手禮選擇。百家爭鳴的花蓮薯店家裡，屬「洄瀾薯道」的人氣最高，使用花蓮在地蕃薯烘焙而成，強調高纖、減糖、不含防腐劑，重點是冷凍賞味期可達90天！收到伴手禮的人不會有幾天內要吃完的時間壓力。除了花蓮薯外，「石頭燒」也是店內的人氣品項，以竹炭粉製成如石頭般的外型，非常特別，上頭撒的紅肉桂粉也讓古早味的蕃薯有了新滋味。

小編偷偷說：回家烤過超好吃！花蓮薯從冷凍庫取出後，可以直接用烤箱小火烤六分鐘，會有地瓜剛出爐的迷人香氣～

地址及營業時間：

中華11號店：花蓮縣花蓮市中華路11號（08:00-22:30）

中華84-1店：花蓮縣花蓮市中華路84號（09:00-22:30）

中華145店：花蓮縣花蓮市中華路145號（09:00-22:30）

中山店：花蓮縣花蓮市中山路193號（08:30-22:00）

中正店：花蓮縣花蓮市中正路468號（12:00-22:00）

文旦復興

文旦復興。 圖／文旦復興提供
文旦復興。 圖／文旦復興提供

花東縱谷的文旦柚產量居全台之冠，文旦復興以「花蓮文旦柚」入餡糕餅點心，招牌的「文旦酥」甜而不膩，把鳳梨酥的酥皮完美複製，蜜漬的柚餡裡吃得到QQ的柚子皮，讓口味清爽許多。想要柚香更重的旅客也可以選擇以柚子皮43%加柚子肉57%黃金比例製成的「青柚燒」，如果送禮對象有小孩的話，很推薦選擇「青柚小麻糬」，一盒裝有36顆迷你小麻糬，讓人不知不覺就吞了好幾顆，吃起來Q彈消暑，小小一顆很方便入口，值得讚揚的是青柚小麻糬屬低熱量，在一片高熱量伴手禮中為體重管理者開出一條活路！

地址：花蓮縣花蓮市中山路193號

營業時間：08:30-22:30

花崗山剝皮辣椒

花崗山剝皮辣椒。 圖／IG, emmalikeeat
花崗山剝皮辣椒。 圖／IG, emmalikeeat

花崗山剝皮辣椒是在地人推薦的隱藏版美食，小編爸爸上次到花蓮出差，就只帶了這個伴手禮回家。配飯香辣夠味，也可以拿來煮成剝皮辣椒雞湯、剝皮辣椒蒸肉，辣度會變得微弱帶甜，能讓料理鮮美程度提升！花蓮自產的百香辣椒與橙香辣椒產量珍稀，網路預購目前要等半年以上才拿得到貨！所以來到花蓮絕對記得買一罐帶回家，現場每人限購一瓶，記得揪全家大小湊人數～

小編小提醒：花崗山剝皮辣椒因為不含防腐劑，僅以冷凍販售，可以回程的時候再買。

地址：花蓮縣花蓮市花崗街44巷3號

營業時間：10:00-20:00

郭榮市手工火腿

郭榮市手工火腿。 圖／IG, gblog4food
郭榮市手工火腿。 圖／IG, gblog4food

郭榮市手工火腿是擁有八十年歷史的花蓮老店，也是不少花蓮人家裡必備的節慶菜餚，主打僅保留菁華部位，因此一頭豬只能製作出十條火腿，挑選溫體豬後腿肉去筋去油，再用相思木炭炭烤、檜木屑煙燻，利用煙燻帶出肉質的甜味，帶回家冰鎮過後，煙燻風味更甚！郭榮市手工火腿在花蓮一共開了三家分店，位在中華路上的哈姆廚坊還販售現做火腿三明治、可頌等輕食，很適合去花蓮旅遊的時候買來當早餐吃。

地址及營業時間：

旗艦店：花蓮縣花蓮市富國路41號（10:00-22:00）

富國總店：花蓮縣花蓮市富國路41號（9:00-21:00）

哈姆廚坊：花蓮縣花蓮市中華路103號（10:00-22:00）

鳳梨灣鳳梨酥

鳳梨灣鳳梨酥。 圖／鳳梨灣鳳梨酥提供
鳳梨灣鳳梨酥。 圖／鳳梨灣鳳梨酥提供

鳳梨灣可說是花蓮最具代表性的鳳梨酥品牌，前面提到的文旦復興、洄瀾薯道都有和鳳梨灣合作，像是榮獲今年亞太十大伴手禮金獎的文旦復興文旦酥，外皮就是選用鳳梨灣鳳梨酥的配方，看到這些品牌放下伴手禮戰爭，直接與英雄為伍，就知道鳳梨灣的鳳梨酥有多厲害啦～招牌的土鳳梨酥香氣濃郁，偏酸的口味會讓人一試就成為土鳳梨信仰者。小編這裡要大推綜合包裝，可以把鳳梨灣研發的千奇百怪鳳梨酥打包，剝皮辣椒鳳梨灣、紅酒荔枝鳳梨酥、玫瑰石洛神、小米酒桂圓、馬告山胡椒……口味超過二十種！對於已經吃遍台灣鳳梨酥的人來說，真的是很值得嘗試的味蕾探索！

地址：花蓮縣花蓮市中華路11號、84號、141號

營業時間：00:00-22:00

佳興冰果室

佳興冰果室。 圖／IG, cheng_cheng_food
佳興冰果室。 圖／IG, cheng_cheng_food

佳興冰果室是間從花蓮新城紅遍全台的名店，招牌品項就只有冰檸檬汁一個，什麼？不就是檸檬汁嘛。No no no，小編我曾經也是輕視了它一秒鐘的人，直到喝下第一口後不經想大聲喊出「喔喔喔！這個檸檬汁！」的感慨，佳興冰果室的冰檸檬汁連皮一起打汁，讓檸檬香氣更甚想像，還使用煉乳來平衡掉檸檬皮的酸苦味，喝起來酸甜順口，清爽的味道就像是身邊瞬間起風了一般（沒有在浮誇啦，真的會想大口暢飲）。

小編偷偷說：佳興冰果室的檸檬汁紅到全台部分7-11或透過宅配也能買到！但在花蓮本店買價格比較香，還可以搭配店內的鹹食熱炒一起吃～

地址：花蓮縣新城鄉博愛路22號

營業時間：08:00-17:00（周六、日公休）

杜倫先生

杜倫先生。 圖／IG, _true.food
杜倫先生。 圖／IG, _true.food

杜倫先生是花蓮麻糬伴手禮店，「杜倫Turon」在阿美族語就是麻糬的意思，不同於你想像得到的傳統麻糬，杜倫先生以「杜倫燒」和「鹹麻糬」聞名，杜倫燒一口挖下像是舒芙蕾，裡頭實是輕乳酪蛋糕夾著烤布蕾和焦糖醬，層次豐富香醇，而且表面的熊頭Logo實在太可愛，很適合買來送人～不喜歡吃甜的旅客可以試試杜倫先生的「鹹麻糬」，用豬肉做麻糬內餡非常少見。小編我則私心最推「爆濃黑糖花生麻糬」，濃郁的花生醬、黑糖麻糬和大豆粉完全是絕配❤

地址：花蓮縣花蓮市中華路23號

營業時間：09:00-22:00

潘師傅沙琪瑪

潘師傅沙琪瑪。 圖／IG, arielwu0108
潘師傅沙琪瑪。 圖／IG, arielwu0108

這間潘師傅沙琪瑪在網友一千六百多筆的評價下，還能拿到4.9顆星的高分，到花蓮必須朝聖一下！潘師傅沙琪瑪拿掉傳統做沙琪瑪會使用的膨鬆劑，單純的使用麵粉、糖、麥芽糖與雞蛋去發酵，口感爽脆不黏牙，經典的原味、黑糖外，還有芥末、青蔥、柴魚等眾多特殊口味，你一定能找到一款你喜歡的。除了一般的沙琪瑪，潘師傅還有推出扁片型的沙琪瑪，上面淋了滿滿的巧克力或檸檬醬，口感更酥脆也更易口，或是可以試試結合了沙琪瑪和手工餅乾的「瑪酥餅」，酥鬆的口感非常涮嘴，一個不小心就會一片接一片吃下去XD

地址：花蓮縣花蓮市德安一街21號

營業時間：每周三到日09:00-19:00（周一、二公休）

弘宇蛋糕

弘宇蛋糕。 圖／IG, ting_1726
弘宇蛋糕。 圖／IG, ting_1726

最後要推薦的是花蓮的團購聖品—弘宇蛋糕，不起眼的小店卻有著高人氣，招牌蛋糕「芋泥奶酪」夾有咖啡凍、鮮奶酪、輕乳酪蛋糕和芋泥餡，帶有芋頭顆粒的芋泥餡大受好評，乳酪蛋糕也是清爽口味，搭配最上層的咖啡凍非常解膩，整體口味清甜自然、真材實料，而且一條蛋糕的價格非常平價，超適合多打包幾條帶回家請親友吃。小編這裡要私心推薦弘宇蛋糕的「生巧克力派」，屬於巧克力%數較高的口味，比利時苦甜巧克力味道醇香，酥鬆派皮搭配巧克力魅力大增！甜點迷一定要試試看～

小編小提醒：如果想買回家當伴手禮，為了避免當天買不到或要等很久，記得提前一兩天先向店家預定喔～

地址：花蓮縣花蓮市中華路330號

營業時間：08:00-21:00（周六10:00-18:00）

花蓮伴手禮多選用在地食材入味，相比每次看到超商零食成分列表那一拖拉庫的添加物，都會被嚇出一身冷汗，所以能趁旅遊時買到成分天然的點心，真的讓人很安心，還能在旅途結束後慢慢品味花蓮的味道。相信看完上面的介紹，你是不是已經做好筆記等著出發啦～

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