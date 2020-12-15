免出國逛「日本道後溫泉」、試穿浴衣！宜蘭羅東夜市還有少爺列車&熊本熊

【圖／文：行遍天下】

因為疫情不能出國，國人也紛紛找出各地像是國外景致的場所，尤其現在天氣漸冷，大家應該都很想念在日本泡湯以及穿著浴衣在日本街頭的時光吧？！沒錯！這回《行遍天下》帶大家到宜蘭羅東夜市附近體驗日本溫泉鄉的場景。

不用出國 穿越日本溫泉鄉場景

日本愛媛縣松山市的道後溫泉是日本三大古湯之一，設計師把道後溫泉本館意象的照片、作家夏目漱石小說《少爺》復刻列車，搬到日藥本鋪羅東門市3樓的湯屋文物館重現，復古招牌迷人可愛，和風屋瓦原汁原味，逢假日開放參觀，旅客還能換上日本浴衣拍照，享受溫泉洗禮。

夏目漱石小說《少爺》復刻列車以及熊本熊都在這裡看得到。

冷冷冬天到宜蘭泡湯，還可到門市選購下呂、指宿、別府、箱根等等知名溫泉鄉的溫泉湯粉，回家繼續享受放鬆氛圍。

不只是藥妝店，日藥本舖羅東門市3樓以溫泉湯屋文化館為主題要讓消費者除了買日本藥妝，更能像是踏入日本。





景點介紹

日藥本舖溫泉湯屋文化館

地址：宜蘭縣羅東鎮興東路75號

電話：(03)954-0828

網址：@JPMED031

營時：週六日10:30 ~ 19:00（門市營業為每日10:30 ~ 22:00）





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