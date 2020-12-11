群山、稻田、無敵海景！ 「台東美好風光」多日遊&交通景點總整理

無敵海景、群山、稻田、原住民風情，台東的美好風光讓人嚮往，出發前卻有好多事項得規劃，今天小編幫大家把交通、景點、美食、住宿通通整理成了台東行程懶人包，看完一篇就能出發！

台東怎麼去？

台東交通。 圖／Flickr

國內航空

去台東多日遊，不想因為交通時間前後扣去大半天的話，搭飛機雖然預算高、班數少，但也是最快、最舒適的方法。

小編小提醒：目前台灣本島飛台東僅有從「台北」出發的航線喔！

火車

從各地都可以搭火車前往台東，是起始站分布率最廣的交通方式，其中以太魯閣號和普悠瑪號搭乘時間最短，以下從北台北、台中、高雄三個火車站作為出發點比較。

（X）客運

目前無北部直達台東之客運，往台東客運多從花蓮（搭乘花蓮客運、鼎東客運約3-4小時到台東）、高雄（搭乘國光客運約3.5小時到台東）出發，因繞行距離較遠，不建議搭客運去台東。到台東的大眾運輸，火車是比較好的選擇。

自行開車

自從南迴公路開通後，屏東到台東能節省約30分鐘車程，距離大幅縮小！從南部出發的旅客可以考慮走南迴公路。

台東當地交通

台東租機車

如果團體比較小或是不想找停車位的，租機車是機動性最高，也最能在路途中直接擁抱東部海岸氣息的方式，一前一後騎著小機車出遊，超級青春熱血～

台東租汽車

台東幅員廣闊，從北到南都有不少景點可玩，若想跨鄉鎮旅遊，或是有自備泳具和露營器材來，租汽車會是比較方便的選擇。

台東包車

如果想要來趟說走就走的旅行，推薦可以選擇台東包車旅遊，有專門的司機帶路，不用怕對路況不熟或是景點不小心排得相隔太遠，w9包車旅遊從半日遊到多日遊都有，時間上比起大眾運輸也更彈性，是可以用力玩認真玩的選擇。

台灣好行

客運

普悠瑪客運

鼎東客運

如果要在台東跨多個鄉鎮旅行，除了搭火車外，還可以選擇搭乘鼎東客運，鼎東客運分成海線與山線兩路，站點分布整個花東地區，所以也很適合想要跨縣市到花蓮的旅客。

➢鼎東客運路線圖

花蓮客運

很多人去東部旅遊都會把花東行程排在一起，如果想從台東出發花蓮的話，小編也很推薦搭乘花蓮客運，池上、關山、鹿野、初鹿、卑南這幾個台東大鄉鎮都有客運聚點可以搭車。

➢花蓮客運路線圖

一日遊推薦路線

櫻木花道平交道。 圖／Flickr

推薦路線一：太麻里一日遊

太麻里曙光園區→櫻木花道平交道→多良火車站→天使翅膀→小米學堂

推薦路線二：東海岸一日遊

伽路蘭→三仙台→水往上流→阿美族民俗中心→天空之鏡→富山護漁區

推薦路線三：縱谷一日遊

伯朗大道→多力米故事館→關山米國學校→武陵戒治所咖啡→鹿野高台茶園

兩天一夜推薦行程

第一天：山海之旅

金樽眺望台→東河橋→泰源幽谷→水往上流→伯朗大道騎單車

第二天：人文風光

鹿野高台熱氣球→寶町藝文中心→臺東舊鐵道路廊→鐵花村慢市集

三天兩夜推薦行程

第一天：卑南鄉

初鹿牧場→知本溫泉區→知本森林遊樂區

第二天：太麻里鄉

千禧曙光紀念園區→櫻木花道平交道→金崙大橋→多良車站

第三天：東河鄉

金樽遊憩區→金樽漁港→都蘭部落

台東必去景點

鐵花村音樂聚落

鐵花村音樂聚落。 圖／Flickr

說到來台東不能錯過的景點，就不能不提由台東音樂人和藝術工作者共同打造的鐵花村音樂聚落，音樂、美酒、文創攤販、大片草地、燈飾，結合了各種浪漫元素，你能探詢各個文創攤販，了解藝術家怎麼訴說台東的故事，或是點一杯台東特調，在草地上微醺聆聽音樂表演。就算什麼都不做，光是漫步其中就能感受到這裡鐵花村的魅力，來台東千萬不能錯過！

地址：台東縣臺東市新生路135巷26號

多良火車站

多良火車站。 圖／Flickr

喜歡鐵道風景的旅客，一定要來「全台最美車站」—多良車站走走，作為全台最臨近大海的車站，你與海洋之間只有一座柵欄的距離，擁抱整個海岸的遼闊，站在觀景平台上聆聽浪聲、吹著海風，煩惱瞬間煙消雲散！

地址：台東縣太麻里鄉多良村瀧溪路8-1號

鹿野高台

鹿野高台。 圖／Flickr

因為地勢較高而擁有絕佳視野的鹿野高台，可以盡覽整個花蓮縱谷及秀麗的川流景觀，每年的6月至8月，鹿野高台這裡還會例行舉辦國際熱氣球嘉年華，現場會有數個綺麗奪目的熱氣球，不只讓人看得驚艷，也可以實際登上熱氣球，360度無死角地欣賞平原美景，或是玩玩滑草、飛行傘，感受被海岸山脈環繞的悠哉氛圍。

地址：台東縣鹿野鄉永安村高台路46號

池上伯朗大道

池上伯朗大道。 圖／Flickr

因為伯朗咖啡和金城武廣告紅透半邊天的伯朗大道，是一條道田間的筆直道路，一大片油綠綠的波浪稻田和綿延山巒、超澎派的寬闊美景，讓人忍不住想高舉雙手感嘆「是台東！」，堪稱是台東最不可不去的指標性景點。

地址：台東縣池上鄉伯朗大道

同場加映：金剛大道

金剛大道。 圖／Flickr

怕伯朗大道觀光客太多，不能拍出一望無際的公路照的話，可以選擇來號稱秘境版伯朗大道的「金剛大道」，一樣有筆直的大道和兩旁隨風搖曳的稻浪，路的盡頭是蔚藍的一片太平洋，行駛其中有種向大海開去的錯覺，是深度玩家才知道的私房景點。

地址：台東縣長濱鄉長光社區忠勇自行車步道

初鹿牧場

初鹿牧場。 圖／shutterstock

你有沒有很常看到飲料店「初鹿牧場產地直送鮮乳」，這種看起來很厲害的標榜？這間以牛乳風靡全台的牧場就位在台東卑南，作為全台唯一的坡地牧場，初鹿牧場有大片的綠色坡地和多頭乳牛，園區內也可以騎馬、餵食、滑草，還可以漫步在森林浴、落羽松步道中。推薦有來到卑南鄉的旅客，除了知本溫泉外也可以來嚐嚐初鹿牧場香醇的乳製品！

小編偷偷說：小編最喜歡初鹿牧場的鮮奶鍋和鮮奶霜淇淋啦（大心）

地址：台東縣卑南鄉明峰村牧場1號

台東必吃美食

藍蜻蜓速食專賣店

藍蜻蜓速食專賣店。 圖／IG, mikiyen

老字號的在地炸雞店，藍蜻蜓在台東可說是許多人從小吃到大的好味道，炸雞皮薄卻酥脆，不用擔心厚厚的外皮會讓熱量破表（減肥族不用去皮了，感動涕零），肉質鮮嫩多汁，簡單卻不簡單的味道，難怪能在炸物店崛起的台東穩做炸雞霸主的寶座，是必須朝聖的台東限定店！

地址：台東縣台東市大同路214號

台東米乖乖／米可樂果

台東米乖乖。 圖／IG, rabbitbow2

池上米、卑南米、關山米，好山好水之中蘊育出的台東米遠近馳名，來到台東除了可以直接買包米扛回家，隨時回味台東米的香Q好滋味外，更不能錯過多台東限定口味的餅乾！可樂果、乖乖這些國民餅乾近年多次和台東農會合作，推出台東限定口味，連台東初鹿牧場都聯名推出初鹿牧場米乖乖，讓餅乾多了份自然的米香，有機會到台東玩。一定要記得到農會或超商買幾包米餅乾當伴手禮～

東河包子

東河包子。 圖／IG, beefour30631224

東河包子可說是台東最經典的在地小吃，位在台11線省道旁，路過的人說什麼都會停下來買幾個嚐嚐。不以新奇的口味喧騰，東河包子用最傳統的口味就能讓人懷念。招牌肉包麵皮鬆軟香甜，肉餡Q彈不會過鹹，放冷了一樣好吃。

小編偷偷說：包子放冷還會好吃，就是東河包子的實力！

地址：台東縣東河鄉南東河15鄰420號

台東住宿推薦

台東翠安儂風旅

台東翠安儂風旅。 圖／agoda

台東翠安儂風旅。 圖／agoda

翠安儂風旅是一間由法國藍帶甜點師傅所開的旅店，一樓有甜點店跟酒吧，房內有馬卡龍迎賓點心、唐寧茶和阿原的備品，裝潢充滿法式鄉村氣息。翠安儂風旅最受人讚賞的是法國餐廳等級的自助早餐，義大利麵、法國麵包和蛋糕都是好評必吃！早餐就吃這麼豐盛真的好嗎？出來玩就是要享受佳餚啊～旅店也有免費提供腳踏車租借服務，可以騎著單車漫遊台東，感受如南法般悠閒漫活的生活步調。

地址：台東縣台東市四維路三段152號

訂房網評價：8.2/10分 (agoda)

看完了史上最全的台東行程整理，有沒有覺得出發台東一點也不難？台東的景點非常多，山海和人文類的行程都可以一次玩遍，就算什麼都不做，光是呼吸台東的空氣都能感受到東台灣慢活的步調，給自己一個充電假期，下次旅遊就選擇台東吧！

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