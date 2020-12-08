國內旅遊首選！ 悠閒來去池上、關山、鹿野旅行囉～

台東是許多人想要悠閒國內小旅行的首選地點，除了台東市區以外，其實有很多景點都是分布在不同的鄉鎮，這篇小編就著重在鹿野、關山、池上等三區，告訴大家怎麼一路玩過去！熱氣球嘉年華結束的鹿野鄉還有哪些好玩景點？除了池上飯包、伯朗大道的池上鄉還有哪些必去的地方？或是中途會經過的關山鎮有哪些景點值得駐足。今天就跟小編一起看下去！

交通方式

大眾運輸

火車：搭乘台鐵沿途停靠池上鄉、關山鎮與鹿野鄉

客運：搭乘鼎東客運（富里⇄台東車站）

自行開車

沿著台9線的南迴公路遊玩，沿途會經鹿野鄉、池上鄉及關山鎮

包車

台東地廣、景點間的距離較遠，沒有駕照、新手駕駛或是懶得開車的老司機也可以考慮包車玩台東，每人費用平均落在1千初頭。

行程規劃

地理位置。 圖／FunTime

兩天一夜

▲池上鄉＋關山鎮＋鹿野鄉

池上飯包文化故事館－大坡池＆伯朗大道＆金城武樹＆天堂路－關山環鎮自行車道＆關山親水公園－鹿野高台

▲池上鄉＋鹿野鄉

池上飯包文化故事館－大坡池＆伯朗大道＆金城武樹＆天堂路－鹿野高台－鹿野神社＆鹿野區役場＆龍田自行車道

三天兩夜

▲池上鄉＋關山鎮＋鹿野鄉

池上飯包文化故事館－台東池上客家文化園區－大坡池＆伯朗大道＆金城武樹＆天堂路－米國學校－電光部落－武陵綠色隧道－鹿野高台－鹿野神社－阿榮柑仔店

池上景點

伯朗大道＆天堂路＆大坡池

天堂路。 圖／IG, cozy.brunch

伯朗大道的美和必訪的金城武樹小編就不多說了，今天要向大家介紹另一個景點－天堂路，放眼望去佈滿著金黃色稻穗，再配上煦煦陽光，富有詩意～之後沿著大坡池四周的環圳自行車步道，一邊吹著微風，一邊欣賞湖畔風光，周圍環繞著青山綠樹、耳邊不時傳來蟲鳴鳥叫，氛圍讓人很放鬆～

小編偷偷說：伯朗大道無法開車進入，得騎乘自行車唷！一進去就有許多租借腳踏車的店非常方便（怕累的人也有電動的不用擔心～）

池上飯包文化故事館（悟饕池上飯包-台東池上店）

池上飯包文化故事館。 圖／IG, hi_huei_ying

池上飯包不但是必吃美食也是必訪景點！故事館裡展示了池上飯包的歷史文化，也販賣各種口味飯包、各式古早味及台東特色伴手禮。除了有復古的國小教室造景、傳統古早味室內用餐區，戶外用餐區更是打造成木桌＋舊時火車座椅，甚至還有擺設台鐵列車，讓你真的進去用餐，整個懷舊感大提升！

地址：台東縣池上鄉忠孝路259號

營業時間：08:00-21:00

電話：(089)862-326

台東池上客家文化園區

台東池上客家文化園區。 圖／IG, kenwei0870

位在池上花海對面，園區內有一樓展演區、二樓圖書區、古物展示區及主播體驗區等，呈現東部縱谷地區的客家文化；有時舉辦客家大戲、客家技藝體驗、童玩製作等多元豐富的體驗活動，展現客家獨特的文化特色，也讓每位前來的旅客感到精彩萬分！

地址：台東縣池上鄉新興村新光路1號

電話：(089)865-038

開放時間：週二至週日08:30-11:30，14:00-17:00（週一、除夕、農曆初一、端午節、中秋節和選舉日休館）

官網：台東池上客家文化園區

鹿野景點

鹿野高台

鹿野高台。 圖／IG, kiara__1102

鹿野高台因為擁有優美的草原，而且享有居高臨下的絕佳視野，可以遠眺花東縱谷、大溪河谷和農田景致，成為花東縱谷國家風景區規劃的高台飛行傘訓練示範場，更是臺灣第一個以熱氣球形象打造的新興景點，每年夏天都會在此舉行熱氣球嘉年華，伴隨著多項活動，吸引大量遊客前往！

地址：台東縣鹿野鄉永安村高台路46號

電話：089-551637

營業時間：全天

玉龍泉生態步道

玉龍泉生態步道。 圖／IG, tfcc_fang

玉龍泉生態步道是一條保留了豐富原始自然的生態步道，全長約1100公尺，第一段聖安宮階梯步道，沿途行經玉龍泉、濕地生態區和獨木橋等，第二段是玉龍泉溪畔步道，沿途有溪流生態、水土保持教育區、親子戲水區等；最後一段為高台林蔭階梯步道，有著370階的階梯步道。沿途神秘的氛圍，像是龍貓森林般～喜歡親近大自然的你，是不是很想一探究竟了呢！

地址：台東縣鹿野鄉永安村5號之2

營業時間：全天

鹿野神社＆鹿野區役場＆龍田自行車道

鹿野神社。 圖／IG, iampolly.tw

龍田自行車道。 圖／IG, js.w2020

鹿野神社在日治時期非常重要，許多祭典都會在此舉行。2014年重建，現在能看到巨大鳥居、手水舍和本殿，宛如來到日本。鹿野區役場當年為公務員辦公處，現在為咖啡藝文空間，濃濃的日式老屋風情，偶爾會有當地小農市集。而龍田自行車道，全長約7公里，是台東最美的綠色隧道之一，騎乘在這片林蔭下，讓人非常心曠神怡～

地址：台東縣鹿野鄉光榮路308號（鹿野神社）

營業時間：全天開放

阿榮柑仔店

阿榮柑仔店。 圖／IG, renshenghmm

復古的外觀加上簡樸的空間讓旅客如同回家般的溫暖，這裡販售的東西也很特別，只賣在地農民的心血結晶。將原先已廢棄的阿嬤柑仔店改造成一個不只是分享農產品，還會分享在地文化的舒適場所，賣縣內的農作與加工品，附近小農也能將自家作物來此以物易物或是託售。

小編偷偷說：這裡的柴燒鳳梨乾你一定要嚐嚐！

地址：台東縣鹿野鄉龍田村光榮路161號

電話：0910-176-827

營業時間：8:00-20:00

官網：阿榮自然農園粉絲專頁

武陵綠色隧道

武陵綠色隧道。 圖／IG, kltw2016

原為花東公路舊台9線道武陵段，又稱為「瑞豐樟樹綠色隧道」，是條景色宜人的景觀道路。全長不到5公里，沿途都有樟樹與木麻黃的林蔭籠罩，騎乘在這條路上非常涼爽，還能欣賞沿途美景！

小編偷偷說：每個月第2個星期六14:00-18:00有「台東2626農村市集」！

天際航空 – 熱氣球飛行夢工場

天際航空。 圖／IG, ae868627

這裡進駐了台灣首家獲得民航局核准合法經營的熱氣球自由飛空中遊覽公司–天際航空股份有限公司，並在此處用來增進熱氣球的維修技術和培訓人員。想搭熱氣球遊覽的遊客們，只要天氣許可，這裡天天都能搭熱氣球，給你更棒的體驗，不用等到下次的熱氣球嘉年華，也不用人擠人！

小編偷偷說：空中導覽自由飛的體驗時間約有半小時至45分鐘。

地址：台東縣鹿野鄉中華路三段399號

電話：(089)552-233

營業時間：08:30-17:30（飛行需預約並天候許可）

官網：天際航空

關山景點

關山環鎮自行車道＆關山親水公園

關山環鎮自行車道。 圖／IG, janet12336

聞名全台的關山環鎮自行車道，全長12公里分為親水段與親山段。從關山親水公園出發，沿著紅石溪能看見遼闊的田野景觀，隨著季節的不同而變化景致，嫩綠秧苗、或是隨風翻飛的稻浪。離開紅石溪後進入「親山段」，開始出現緩緩上坡道，在最高點有一座「縱觀日月亭」，從這兒可眺望小鎮風光，充分感受關山鎮純樸的風情！

地址：臺東縣關山鎮隆盛路1號

開放時間：07:00-17:00

票價：關山親水公園＋環鎮車道50元

米國學校

米國學校。 圖／IG, sofyplaylife

一棟五彩繽紛的建築，裡面有著水稻文物館、米食DIY教室、米雕教室和農產品展售中心，帶你認識米的製造過程，也能預約DIY體驗，親自動手做起來！園區內還有立體彩繪區及兒童遊樂區等，讓小孩玩得盡興。假日還有農夫市集可以逛。另外，來到米國學校千萬不能錯過古早味的大碗公飯！

地址：台東縣關山鎮昌林路24-1號

電話：(089)814-903

營業時間：08:00-17:30

官網：米國學校

關山警察史蹟文物館

關山警察史蹟文物館。 圖／IG, lifeisshortandtimeisswift

喜歡警察歷史文物的朋友一定要來拜訪！位在關山分局後方的關山警史館，有著古色古香的庭園造景，裡頭收藏著各種史蹟文物，各式武器、警徽、警帽等等，有的甚至是從日治時期流傳下來。是非常特別的展示～

小編偷偷說：一天只開放一小時15:00-16:00，務必注意時間！

地址：台東縣關山鎮中正路27號

電話：(089)811-001

官網：關山警察史蹟文物館

電光部落

電光部落。 圖／IG, edison810911

走進電光部落開啟一趟深度之旅，認識部落文化。除了欣賞部落建築與自然美景，你也可以體驗到各種活動，例如：親身體驗放竹炮、射弓箭、傳統編織、植物染、採咖啡到烘焙咖啡豆等一系列的過程、柴燒米苔目、製作麴菌釀甜酒釀等DIY。體驗阿美族傳統美食、客家美食及互相融合的特色風味餐點，是不是超有趣～來到這裡當然要體驗一下啦！

地址：臺東縣關山鎮電光里中興85號

電話：(089)951-126

報名方式：電光部落臉書專頁

台東，一年四季都氣候宜人，除了伯朗大道外，還有許多條絕美的自行車步道，被樹木的綠意點綴著或是一旁金黃稻穗相映。沿著這些步道騎著單車，迎面而來的徐徐微風，欣賞兩旁的風景，很是愜意阿～～下次玩台東不知道怎麼排，就沿著池上、關山、鹿野來一趟小旅行吧，沿途還有許多體驗、部落文化值得我們去探索！

更多本月熱門活動整理，請看 「FunTime十二月份旅遊活動月曆」

更多熱門自助攻略，請看 「跟著FunTime趣旅行」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」