快訊

獨／檢疫趴趴走！長榮11月起免職3空姐 事由全都露

才從新冠中康復...600美元開創披薩帝國 必勝客創辦人肺炎病逝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

菜單上找不到！宜蘭隱藏版「鮮蚵蓋飯」肥美銷魂，還有整尾蝦仁燒賣必點

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
新鮮蚵仔隨季節變動會有肥瘦差異，小顆數量會比大顆肥蚵給得多，實際依店家當天貨源為準。圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權
新鮮蚵仔隨季節變動會有肥瘦差異，小顆數量會比大顆肥蚵給得多，實際依店家當天貨源為準。圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權

宜蘭除了有著名的三星蔥和夜市小吃，其實也暗藏不少值得朝聖的在地店家，尤其有些銷魂菜色只有內行人才懂點，視覺味道保證一次滿足。羅東夜市附近今年6月就新開了一家主打多款懷舊美食小店「一鑫園」，不僅有現點現蒸的手工燒賣、滷肉飯、鐵板料理，部落客謝蘿莉更強力推薦店內隱藏版「蚵仔蓋飯」，碗上鋪滿肥美鮮蚵，搭配半生熟蛋，療癒的一餐瞬間完成。

圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權
圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權

「一鑫園」販售銅板價的30元滷肉飯、40元的月見滷肉飯，但在菜單上可找不到這款「蚵仔蓋飯」，想吃的人可以跟店家點購「蚵仔滷肉飯」加量版。品項以鹹香的滷肉飯為基底，上方撒有肉鬆，再加上一顆顆飽滿的蚵仔，配上特製醬油，單吃也超鮮甜過癮。而半熟蛋亦是餐點的精華之一，戳破蛋液拌飯美味大升級，每碗100元CP值高，喜愛吃鮮蚵的饕客絕對不能錯過。

圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權
圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權
圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權
圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權

此外，店內還有人氣更高的手作燒賣，具有超過二十年台菜經驗的老闆，每日堅持現包現蒸8分鐘，口味有原味、絲瓜、干貝、綜合及蝦仁等，每款用料實在，像是蝦仁燒賣就直接吃得到整尾鮮蝦，吸睛又不失美味。熱愛湯類的人也可考慮純米特製成的「綜合米苔目」，冬天喝一碗暖胃又能回憶古早味。

圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權
圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權
圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權
圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權

一鑫園

地址：宜蘭縣羅東鎮民族路72號
營業時間：11：00-21：00（週三公休）

延伸閱讀：

千葉火鍋「雞佛免費吃到飽」4天快閃！3品牌12月壽星優惠：幾歲送幾隻雞翅&鮮蝦

茶控新寵！天仁茗茶ｘ小美冰淇淋「913茶王珍珠冰棒」全家獨家開賣限時特價

宜蘭美食

相關新聞

菜單上找不到！宜蘭隱藏版「鮮蚵蓋飯」肥美銷魂，還有整尾蝦仁燒賣必點

宜蘭除了有著名的三星蔥和夜市小吃，其實也暗藏不少值得朝聖的在地店家，尤其有些銷魂菜色只有內行人才懂點，視覺味道保證一次滿足。羅東夜市附近今年6月就新開了一家主打多款懷舊美食小店「一鑫園」，不僅有現點現

土地跟著音樂活躍！ 循著池上稻浪 追逐音符與藝術

在台灣，「池上」跟「稻米」有著一條難以切割的連結。逢金黃稻穗席捲大地之時，正是池上最美、最燦爛的時刻。每年秋收的日子，池...

梅肉、米乖乖、封仔餅！ 必吃必買值得回味的「台東伴手禮」總整理

台東的好山好水好風光吸引許多遊客前往，由於地理上的劣勢，到台東旅遊雖然遙遠卻也格外珍貴。這時候除了以相片紀錄台東，塞滿記憶體；當然要帶點台東必吃的名產和伴手禮，才不負這次的旅程呀！小編精選了幾樣台東伴手禮，快來看看吧～

「南迴公路景點」懶人包！沿著全台最美公路，出發去台東

歷時十五年，位於台9線南端的「南迴公路改善工程」終於在2019年底完工，原本從台東香蘭到屏東草埔至少要需要90分鐘車程，通車之後往來可以節省30分鐘，大幅縮短東屏的距離。南迴公路號稱「台灣最美公路」，今天小編就來帶大家遊覽沿線有什麼必去的景點，出發～！

起床秒看海景！花蓮「慢點海景民宿」眼前就是太平洋，海浪聲伴隨的慵懶度假

udn走跳旅遊／海蓮娜(HELENA) 我好喜歡海！但不是玩水上活動，而是找個可以看到海的地方，就這樣靜靜地待著，欣賞海景的遼闊，聆聽海浪的清脆，即便是手邊還有工作要處理，若有海景幫忙舒壓，

「2021台東跨年」活動推薦7選！划SUP追曙光、還能聽阿妹演唱會看星星

各位計畫好跨年活動了嗎？眼看艱辛的2020年終於來到尾聲，還不痛痛快快地來去跨年，暢快結束2020年豈不是太哀傷了嗎？這次小編要帶大家來去台東跨年，趕快來看看有哪些台東跨年活動，一起迎接美好的2021年吧！

【懶人包】宜蘭礁溪頭城6大美食！ 特色小吃、行動酒吧一把蒐

距離台北最近的度假勝地莫過於宜蘭，跟隨搖晃的火車越過了東北角後駛入蘭陽平原，映入眼前的是綠油油的稻田，伴隨著美麗的景色的是記憶中那嘴裡難忘的滋味，而除了大家常去的羅東夜市之外，其實頭城、礁溪小鎮也擁有不少令人一再回味的美食。

美得不像話！礁溪溫泉住宿「番茄溫泉旅店」平價又走MUJI風格質感

udn走跳旅遊／瓦勒斯 Wallace MUJI Style風格旅宿總是討人喜愛，更何況番茄溫泉旅店（Hostel Tomato）走佛系平價路線，除了背包床位，也有內建溫泉湯池的雙人與四人房

神級行程！爬抹茶山、泡日式咖啡浴　再享宜蘭百萬蘭陽夜景

說到宜蘭，不外乎就是登五峰旗山想一片抹綠的抹茶山景致，而因近日新開幕的呆水溫泉，五峰旗風景區勢必再度成為國旅熱潮。而同樣位在礁溪，有一間日式澡堂改裝的咖啡館，讓你能在日式浴池風裡一享秒到日本的樂趣。來礁溪也不要忘記蘭陽平原的百萬夜景，運用環保回收再製的概念規劃的園區加上全宜蘭最美景色的空ㄟ農場堪稱仙境。

最夯網美山「宜蘭抹茶山」2天1夜攻略！步道難度、周邊吃喝玩樂、交通一次看

說到2020年最紅的網美山，當然就非抹茶山莫屬了！位在宜蘭的這座抹茶山因為濃綠的植被，讓人超想張嘴咬一口，但為什麼這座山被暱稱為「抹茶山」呢？抹茶山步道好走嗎新手能不能爬？抹茶山周邊還有哪些景點可看？快來讀這篇一次解惑！

在綠意盎然的山腳下泡湯！ 抹茶山旁的呆水溫泉&楠西龜丹新興溫泉區

不知不覺已經進入泡湯的季節，最近最熱烈討論的莫過於抹茶山腳下的新開設溫泉度假村—呆水溫泉，以及在南國之境的新興溫泉區—楠西龜丹溫泉，同樣在山林秘境中能夠享受綠意以及暖呼呼的溫泉，你會選擇哪一個呢？

2D懷舊火車開進宜蘭！全新「2D咖啡廳」能泡礁溪溫泉，開幕首2日蛋糕免費贈

繼10月開幕的「2D迷你國際機場」台北101店，2D Taiwan團隊再出新招，11月插旗宜蘭，以懷舊鐵路為主題，將火車駛入「2D Cafe 宜蘭店」，更結合溫泉、街邊小吃店、照相館等特色，營造出50

熱門新聞

萌樣可愛！ 稀有過境鳥「黑頸鷿鷈」布袋鹽田濕地現蹤

五金百貨行變身新餐廳！台中龍井東海美食「永昇五金X食飲空間」雞絲麵好銷魂

邊採葡萄、邊喝葡萄酒 到彰化採黑后葡萄去

彰化5家排隊古早味：18種口味現烤蛋糕、爆量蛤蠣蛤仔麵、炸饅頭刈包必吃

土地跟著音樂活躍！ 循著池上稻浪 追逐音符與藝術

菜單上找不到！宜蘭隱藏版「鮮蚵蓋飯」肥美銷魂，還有整尾蝦仁燒賣必點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。