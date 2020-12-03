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菜單上找不到！宜蘭隱藏版「鮮蚵蓋飯」肥美銷魂，還有整尾蝦仁燒賣必點
宜蘭除了有著名的三星蔥和夜市小吃，其實也暗藏不少值得朝聖的在地店家，尤其有些銷魂菜色只有內行人才懂點，視覺味道保證一次滿足。羅東夜市附近今年6月就新開了一家主打多款懷舊美食小店「一鑫園」，不僅有現點現蒸的手工燒賣、滷肉飯、鐵板料理，部落客謝蘿莉更強力推薦店內隱藏版「蚵仔蓋飯」，碗上鋪滿肥美鮮蚵，搭配半生熟蛋，療癒的一餐瞬間完成。
「一鑫園」販售銅板價的30元滷肉飯、40元的月見滷肉飯，但在菜單上可找不到這款「蚵仔蓋飯」，想吃的人可以跟店家點購「蚵仔滷肉飯」加量版。品項以鹹香的滷肉飯為基底，上方撒有肉鬆，再加上一顆顆飽滿的蚵仔，配上特製醬油，單吃也超鮮甜過癮。而半熟蛋亦是餐點的精華之一，戳破蛋液拌飯美味大升級，每碗100元CP值高，喜愛吃鮮蚵的饕客絕對不能錯過。
此外，店內還有人氣更高的手作燒賣，具有超過二十年台菜經驗的老闆，每日堅持現包現蒸8分鐘，口味有原味、絲瓜、干貝、綜合及蝦仁等，每款用料實在，像是蝦仁燒賣就直接吃得到整尾鮮蝦，吸睛又不失美味。熱愛湯類的人也可考慮純米特製成的「綜合米苔目」，冬天喝一碗暖胃又能回憶古早味。
一鑫園
地址：宜蘭縣羅東鎮民族路72號營業時間：11：00-21：00（週三公休）
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