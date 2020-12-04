5個必推的羅東景點！歐式庭園成動植物們樂園、廢棄建築中能親子共樂

【圖／文：行遍天下】

蘭陽平原中央的羅東鎮是蘭陽溪南岸轉運都市，也是通往鄰近五結鄉、冬山鄉和的重要門戶，豐富的文化底蘊、多元旅遊元素，串聯起宜蘭的魅力文創新生活。





第一站 仁山植物園

鑲嵌在中央山脈北端的仁山植物園，屬於亞熱帶闊葉林，不僅有遼闊的榕楠木、相思樹、油桐樹，四百多種植物花卉加上野鳥、昆蟲、動物組成的自然教室，堪稱蘭陽平原到淺山丘陵交接處的生態代表。

仁山植物園的英式伊莉莎庭園，以宜蘭喬灌木、生態池、紅磚房、玻璃花房營造視覺焦點。

縣政府不僅將這座造林苗圃，規劃健康體能園區、百草園、大航海外來植物等空間，還打造優雅的英式庭園、宮廷風的法式花園以及傳統唐式林園，讓整座山頭都成了樹苗的新家和野生動物的樂園，旅人漫步其中，身心都獲得洗禮。綠化教室每周六上午舉行的綠化DIY課程，還能帶回可愛的自製小盆栽。

法蘭西庭園的幾何風情花園，仁山植物園內還有噴泉、雕像、台階襯托。

地址：宜蘭縣冬山鄉新寮路500號

電話：03- 958-5991

營時：8:00〜17:00





第二站 羅東文化工場

這座由建築師黃聲遠率領團隊打造的前衛建築，設計靈感源自羅東地區的太平山林業歷史脈絡，結合運輸鐵道、木材、儲木池等元素，大量使用工業質感的素材，簡單、環保，又展現羅東城市特質，更是絕佳的綠建築，展館以「工場」命名，呼應早期羅東盛行的鋸木厰概念。

羅東文化工場造型前衛又兼顧人文、歷史、城市特色。

主要展館設施包括文化工場、天空藝廊、美學工坊、美學沙龍，每區獨具巧思，充分發揮文化展演及生活休閒功能，每個人都能在這多元的實驗場域，獲得藝術及美感體驗。

羅東文化工場造型內部也不定期舉辦展覽與活動。

地址：宜蘭縣羅東鎮純精路一段96號

電話：03-957-7440

營時：9:00～17:00，週一休館；美學沙龍與天空藝廊每週二至週五12:00～13:00休館1小時





第三站 農夫的店

務農出身、喜歡潛水，又愛和朋友吃吃喝喝的陳俊男，將開了多年的農產蔬果店，轉型無菜單料理餐廳，每天親自到大溪魚港、梗坊魚港、烏石港或南方澳，等待下午回港的契作漁船，挑選最鮮的魚蝦蟹貝，若遇天候不佳、漁獲短缺，就搭配蔬菜、肉類，同樣能端出一桌好菜，絕不使用冷凍食材。

農夫的店洋溢著日式居酒屋情調的用餐空間。

為呈現食物的原味，他採取減法料理，蒸、烤、生魚片是常見手法，夏季盛產的甜蝦、牡丹蝦、鬼頭刀、竹莢魚、鯖魚，都是這季最佳美味。

陳俊男每天從漁港挑選新鮮魚貨，採減法料理呈現食物原味。

地址：宜蘭縣羅東鎮公正路515號

電話： 03-961-0718、0975-230-923

營時：11:30〜14:00、18:00〜24:00，週三公休，中午用餐請於前一天預約





第四站 虎牌米粉那個年代觀光工廠

許多人從小吃到大的虎牌米粉，以四十多年產業經驗、飲食文化與動人故事，打造一座產業文化館，除了分享世界米粉地圖、台灣傳統米粉製程，還打造出1970年氛圍的懷舊街區，無論古早味照像館、阿嬤灶腳或是礦區警衛室、理髮院，老少咸宜，情境與知識兼具。

充滿1970年懷舊氛圍的實境街區，重現台灣淳樸生活氛圍。

此外，阿嬌米粉攤可免費享受熱熱炒米粉、門票兌換券還能體驗電鍋早米粉或彩繪炒米粉外包裝課程，抵用券可在正通雜貨店選購在地伴手禮，感受好山好水出好米的富饒蘭陽。

阿嬌米粉攤是虎牌米粉創始人太太早年擺設攤位，現在供應現煮米粉。

地址：宜蘭縣五結鄉利興3路5號

電話：03-990-7718

營時：9:00～17:30

門票：全票200元、送兌換券一張及100元抵用券一張；優惠票100元、送兌換券一張





第五站 中興文化創意園區

日治時代留下的工業遺構、廠房建物，見證著中興紙業的興盛和式微，透過保存活化、文創再造，重生後的廠房和園區，在藝術講師、微型文創團隊進駐後，轉型為手作創意空間，希望吸引優秀的宜蘭青年回鄉打拼，而旅人可以漫步園區品味歷史氛圍，經由體驗課程，感受文化創意與藝術自造的魅力。

藉由工業遺構的保存活化，開啟中興老紙廠的重生契機。

原為紙廠6號倉庫的服務中心，正舉辦「宜蘭椅設計大賞」；位於興客堂的「九號製造所」供應複合餐飲、伴手禮、親子抓周體驗，讓人吃得開心、玩得盡興。

原本存放澱粉等製紙原料的空間，轉型成親子共創的場域。

地址：宜蘭縣五結鄉中正路二段6-8號

電話：03-969-9440

營時：10:00～18:00，週三休館；戶外場域全年開放並於每晚22:00閉園





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