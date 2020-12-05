瑞穗不只能泡溫泉！「花蓮瑞穗景點」推薦　親子旅遊清單列起來

夏天來到瑞穗，一定要來秀姑巒溪泛舟、在這全國最大的柚子產地吃柚子；冬天則來泡溫泉，享受這唯一的碳酸鹽泉，屬於弱鹼性泉水，當地人又稱為生男之泉，泡完湯之後再來吃顆祖傳的涂家粽，真是滿足～瑞穗還有大人小孩都愛的牧場、部落文化、DIY體驗以及在地特色小吃～好玩又好吃！

瑞穗交通

自行開車

國道5號-蘇澳交流道下-台9線-花62線。

大眾運輸

搭臺鐵至瑞穗站下-轉搭花蓮客運（往紅葉）至瑞穗溫泉站下。

包車

交給專業的司機，帶你玩遍花蓮。

瑞穗周邊景點

靜浦部落

靜浦部落。 圖／IG, shot_me_longwood

靜浦部落東臨太平洋、位於花蓮最南端，是最接近日出的阿美族部，因此有著太陽部落之稱，近年來成為熱門的旅遊景點之一。到了花蓮，來點不一樣的原住民部落深度旅行，一邊欣賞著山海間的絕美景色，一邊體驗划竹筏、拋撒八卦網、射箭、捕浪花蟹和體驗當地人文生態等。

地址：花蓮縣豐濱鄉靜浦村3鄰140號

電話：(03)878-1697

官網：靜浦部落

活動收費：

活動收費。 圖／FunTime

富源森林遊樂區

富源森林遊樂區。 圖／IG, bao0948

來到瑞穗你一定不能錯過富源森林遊樂區，這裡不但是蝴蝶的故鄉，也是瑞穗的秘境，知名的花蓮瑞穗蝴蝶谷渡假村就在這裡。夏天可以賞蝶，9-11月則能欣賞螢火蟲。除了林間步道、吊橋，讓人沉浸在大自然的芬多精之中，還有道如銀絲般的龍吟瀑布，是這裡的重頭戲！湛藍色的水墜入峽谷中的溪流，美麗的讓人讚嘆不已～

地址：花蓮縣瑞穗鄉富源村廣東路161號

電話：(03)881-2377

門票：全票$ 100，優待票$ 60（以上費用僅提供參考，請以現場公告為準！）

開放時間：8:00-17:00

瑞穗牧場

瑞穗牧場。 圖／IG, peggy709

來到瑞穗，怎能錯過最有名的瑞穗牧場呢！停車和門票通通免費！來到這裡可以看見可愛的動物們、體驗餵食乳牛和鴕鳥，還可以品嚐又香又醇的新鮮牛乳跟各式各樣的獨家鮮乳伴手禮，好吃又好玩，非常適合親子旅遊！

地址：花蓮縣瑞穗鄉舞鶴村6鄰157號

電話：(03)887-6611

營業時間：9:00-18:00

吉蒸牧場

吉蒸牧場。 圖／IG, wenzlin

提到瑞穗，大家幾乎都會聯想到瑞穗牧場，其實這裡還有很多牧場唷～吉蒸牧場很特別，名稱有吉祥如意、蒸蒸日上的意思！是小孩最愛的，牧場供應超美味的鮮奶饅頭以及必喝的「65度C秀姑巒鮮乳」，還有超多鮮奶伴手禮任你選購，中午和晚上時段還有供應超濃郁的鮮奶火鍋，你一定要試試！

地址：花蓮縣瑞穗鄉中山路三段230號

電話：(03)887-5588

開放時間：24小時

瑞穗必吃美食

Ba han han non 好茶咖啡工作室

Ba han han non 好茶咖啡工作室。 圖／IG, yeh80312

Ba han han no在阿美族語中是稍待片刻的意思，喜愛品茶也愛貓的遊客千萬別錯過這裡！這裡的蜜香紅茶可是來頭不小，還有自家的迦納納咖啡，寧靜的環境中飄著茶葉香與咖啡香。後方是吉林茶園，有時間的話還可以報名體驗茶農日常，帶你導覽茶園、體驗採茶、設備介紹、製茶流程以及手作課程等。

地址：花蓮縣瑞穗鄉中正南路二段74-4號

電話：(03)887-2989

營業時間：週五~週日 10-00-20:30（導覽與手作課程需先預約）

官網：Ba han han non 好茶咖啡工作室

舞鶴茶園公主咖啡

舞鶴茶園公主咖啡。 圖／IG, chen_shinwind

日治時期，這裡種植的咖啡可是受到日本天皇的認證。現在，你也可以品嚐到自家栽種的有機咖啡、舞鶴茶園的蜜香紅茶，同時也提供茶園、咖啡園的觀光導覽及DIY體驗，有興趣的話記得事先報名唷。享受完之後，還可以順道去北回歸線地標拍照打卡，滿山茶園的景色，是廣告商最愛的取景點之一呢！

地址：978花蓮縣瑞穗鄉中正南路二段336號

電話：(03)887-0222

營業時間：8:00-17:00

官網：舞鶴茶園公主咖啡

綠茶肉圓

綠茶肉圓。 圖／IG, fooding381

瑞穗火車站前必吃的特色小吃！用的可是當地知名的天鶴茶製作的喔！外皮炸得Ｑ彈，裡頭的豬肉更是有嚼勁，再搭配甜甜的米漿醬，真是美味～而且餐點價格都很便宜！

地址：花蓮縣瑞穗鄉中正北路22號

電話：(03)887-2215

營業時間：10:30-14:30，16:00-21:00

老家後山菜

當地最火紅的餐廳，連在地人都愛！想吃後山家常菜的遊客們，這間絕對是你的首選！選用新鮮自然的食材，提供特色又美味的特色菜，有滿滿的家常味，份量很夠，吃過的人都讚不絕口～

小編提醒：生意超好，記得提前預約！

地址：花蓮縣瑞穗鄉中興路25號

電話：(03)8873355

營業時間：11:00-14:00，17:00-20:15

官網：老家後山菜

瑞穗溫泉

瑞穗溫泉、紅葉溫泉與安通溫泉為花蓮３大溫泉區，而有生男之泉之名的瑞穗溫泉歷史悠久，從日治時期就被開發。屬於弱鹼性的「氯化物碳酸鹽泉」溫度約48度C，因水中的鐵質遇空氣氧化，形成一層帶鐵鏽味的黃濁色結晶物，稱為「湯花、溫泉花」，使泉水呈現略金黃色，因此也被稱作黃金之湯，許多溫泉愛好者慕名而來！

瑞穗山下的厝溫泉民宿

瑞穗山下的厝溫泉民宿。 圖／agoda

由純樸客家老宅改建而成的瑞穗山下的厝溫泉民宿，廣闊的腹地上站著一間質感極佳的民宿。不但有著台灣唯一碳酸鹽含鐵溫泉，更厲害的是這裡是花蓮縣的第一家民宿！入住期間在早晨能享有豐富的現做早餐和最新鮮的瑞穗鮮奶。這幾年又打造了兩棟日式清水模風格的住宿空間，除了加大的床鋪外，戶外半露天池更是房間內的一大亮點，住在後山這樣的空間，真的好享受哪～

小編提醒：如果需要花蓮行程建議，山下的厝溫泉民宿也提供行程預約喔！

地址：花蓮縣瑞穗鄉瑞祥村溫泉路3段137號

電話：(03)887-0203

營業時間：8:00-12:00，16:00-22:30

花蓮瑞穗松邑莊園

花蓮瑞穗松邑莊園。 圖／agoda

花蓮瑞穗松邑莊園距離瑞穗牧場開車只要10分鐘，不但環境清幽，連房間都超大，還有超美味餐點，簡直媲美五星級酒店。除了配有全年開放的戶外游泳池、室內游泳池，房間內還有半露天湯屋，泡著湯看著外頭翠綠的美景，彷彿所有的煩惱都一掃而空啦！這邊還提供免費腳踏車租借跟免費早餐，不論是情侶還是家庭，都很適合來這邊渡假，非常推薦給大家！

地址：花蓮縣瑞穗鄉瑞祥村溫泉路三段2巷37號

電話：(03)887-3318

瑞穂天合國際觀光酒店

瑞穂天合國際觀光酒店。 圖／agoda

腹地2萬坪的超豪華花蓮瑞穗天合國際觀光酒店，相當於6.6個台北火車站。超級浮誇的外觀有如台版迪士尼，彷彿走進夢幻的童話世界中。設施除了有室內的兩層樓滑水道、電競室擬真賽車、KTV包廂以及跑跑甩尾車等。飯店分為四大區的住宿，有尖塔的城堡、富人文風情的莊園、享有私人泳池的格蘭別墅和擁有旋轉溜滑梯的親子別墅。另外這間飯店的重頭戲－金色水樂園，是你千萬不能錯過的瑞穗金黃溫泉。住進這裡就好像成為城堡了貴族，超尊榮的享受～

地址：花蓮縣瑞穗鄉溫泉路二段368號

電話：(02)8978-6688

花蓮真的有太多風景優美又好玩的地方！這次介紹的瑞穗，絕對是親子旅遊的好地方，結合了自然生態、人文歷史、天然溫泉和特色小吃等。下次來到花蓮玩時，不再只知道去太魯閣，花蓮還有很多好山好水好好玩的景點等你一一去探索～

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