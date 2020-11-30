梅肉、米乖乖、封仔餅！ 必吃必買值得回味的「台東伴手禮」總整理

台東的好山好水好風光吸引許多遊客前往，由於地理上的劣勢，到台東旅遊雖然遙遠卻也格外珍貴。這時候除了以相片紀錄台東，塞滿記憶體；當然要帶點台東必吃的名產和伴手禮，才不負這次的旅程呀！小編精選了幾樣台東伴手禮，快來看看吧～

東興蜜餞工廠－香Q梅肉

東興蜜餞工廠－香Q梅肉。 圖／IG, mood0706

這家東興蜜餞工廠非常厲害，是台東很有名的伴手禮，在網路上也被網友們推爆！招牌是「香Q梅肉」、「籽梅肉」，僅是有籽和無籽的差別。據說電話幾乎打不通，必須提早三個月傳真訂購才買的到，所以多數人會到現場購買，但不一定每次品項都齊全喔！因為很熱門嘛～絕對是到台東必買的伴手禮之一！

地址： 台東縣台東市更生北路633巷75號（台東火車站開車5分鐘）

營業時間： 09:00-17:00（六日公休）

青澤琪瑪酥

青澤琪瑪酥。 圖／IG, finnxfern0321

你可能聽過沙琪瑪，但你聽過琪瑪酥嗎？琪瑪酥的光澤跟外型雖然有點像沙琪瑪，但它可是獨一無二～口感又香又酥又脆，非常涮嘴，很容易一口接一口停不下來，一共有十二種口味！鹹、甜、嗆、辣都有，還有結合當地石材，選用台東當地的柴魚做成的柴魚口味，超特別！

地址：

正氣一店：台東市正氣路201號（台東轉運站步行6分鐘/正氣路夜市旁）

正氣二店：台東市正氣路206號（台東轉運站步行6分鐘/正氣路夜市旁）

鐵花館：台東市鐵花路346號（台東轉運站步行2分鐘）

營業時間： 09:30-21:30（鐵花館營業至22:00）

福和成封仔餅

福和成封仔餅。 圖／IG, james.0204

福和成糕餅店可是有將近百年的歷史，由於手藝從日治時代開始傳承，至今已第三代，把店鋪外觀打造成日式和菓子店舖，光是經過門口就先被店面吸引了！福和成選用當地的好米製造出香Q可口的糕餅，而其中最有名的就是台東特產－封仔餅了，封仔餅的由來是源自早期將餅以紙十個包成一包，久了則以「封」來相稱。分別有綠豆、紅豆、芋頭、白豆、洛神及綜合六種口味喔！

地址： 臺東縣臺東市台東縣成功鎮大同路67號（三仙台開車6分鐘）

營業時間： 09:00-18:00

台東米乖乖

台東米乖乖。 圖／IG, rabbitbow2

乖乖最經典的口味為五香和奶油椰子，但是到台東可是可以買到限定口味喔！分別是：池上多力米、洛神花口味、關山米以及初鹿牧場推出超特別的愛情乖乖限定組合包等等。這些乖乖採用在地的米、牛奶等食材來製作，推出時大受好評，關山米口味更在推出時狂銷八十幾萬包，成為台東關山代表伴手禮之一。

陳記麻糬

陳記麻糬。 圖／IG, chinyin1201

陳記麻糬官網打著大大的「當天現做、限量生產、隔夜不賣」，選用池上圓糯米製作，非常注重麻糬的品質。老闆原是旗魚鏢魚手，討海生活，於是陳記麻糬的首創獨家口味「旗魚麻糬」誕生了，曾被網路票選為人氣麻糬。除此之外店內也販售各式口味麻糬以及麻糬餅（銷量也很高！），到了台東可別錯過這麼特別的伴手禮啦！

總店： 台東縣台東市博愛路186號

營業時間：06:30-19:00

站前文青小店： 臺東市岩灣路101巷598 號（台東火車站旁）

營業時間：09:30-18:30

永全花生酥

永全花生酥。 圖／IG, linieat

永全花生酥是台東超人氣伴手禮，之所以取名為花生「酥」而不是花生「糖」的原因是因為它不同於以往認知的花生糖非常黏牙，永全將麥芽糖經過比例調整後，不黏牙又不死甜，除了清爽好入口也保留了花生的厚實口感，非常酥脆！也因為價格合理、用料實在，難怪吃過都覺得驚豔！來台東必買唷～

地址： 台東縣關山鎮民族路86號一樓（關山火車站步行5分鐘）

營業時間： 08:00-20:00

番薯伯楊記家傳地瓜酥

番薯伯楊記家傳地瓜酥。 圖／IG, ___ennice__1119

酥酥脆脆的地瓜酥，吃起來超涮嘴～吃的到地瓜香，是許多饕客的最愛！不同於一般的地瓜餅，番薯伯楊記家傳地瓜酥外層裹了麥芽糖，吃起來比較黏牙，如果你噬甜的話必買！另外還有芋頭酥，吃的到芋頭香。

地址： 台東縣台東市傳廣路170號

營業時間： 08:30-21:00（週日19:00結束營業/週三公休）

歐巴螞寒單餅

歐巴螞寒單餅。 圖／IG, cafechicken

寒單餅，這個非常特別的名字，其實是擲茭受寒單爺認證過的糕餅，寒單爺也代表了招財的含意，而且包裝設計的非常有喜氣，是許多人送禮的首選喔！歐巴螞的寒單餅，老闆特別選用法國頂級無水奶油製作，並以綠豆沙、小米麻糬、台東紅藜穀物做搭配，外皮很香、內餡吃起來QQ軟軟的，十分美味！

地址：

開封總店：台東市開封街669號（鐵花村開車4分鐘）

大同店：台東市大同路210號（藍蜻蜓速食店旁）

新生店：台東市新生路59號（台東轉運站旁）

卑南店：台東市更生北路103號（台東火車站開車6分鐘）

營業時間： 各店營業時間不同，以店家為準。

台東釋迦

台東釋迦。 圖／IG, iam_wenmei

全世界種植最多釋迦的地方在台灣，而全台灣釋迦最盛產的地方就是在臺東喔！由於釋迦原產於熱帶美洲，多栽種於乾、熱地區，所以台東是個非常適合釋迦生長的地方，也因此產出的釋迦又大又甜，來台東一定要買一下最道地的釋迦。

小編小提醒： 選釋迦的時候要記得挑外觀端正沒有缺口、且每顆果肉均勻排列，較不會有不甜或過熟的問題哦！

小編精選了這麼多台東伴手禮介紹，看完是不是流口水了啊～來台東除了風景、美食，別忘了再買點伴手禮回家分送親友或是自己買回家，細細回味台東的好滋味也是不錯的選擇哦！

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