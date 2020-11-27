「南迴公路景點」懶人包！沿著全台最美公路，出發去台東

歷時十五年，位於台9線南端的「南迴公路改善工程」終於在2019年底完工，原本從台東香蘭到屏東草埔至少要需要90分鐘車程，通車之後往來可以節省30分鐘，大幅縮短東屏的距離。南迴公路號稱「台灣最美公路」，今天小編就來帶大家遊覽沿線有什麼必去的景點，出發～！

南迴公路路段

南迴公路。 圖／IG, dong_zhuan

南迴公路北起台東市，途經台東太麻里鄉、大武鄉、達仁鄉、屏東枋山鄉，南迄屏東獅子鄉草埔村，全長100.7公里。南迴公路比台灣其他橫貫公路的彎度和坡度要大，其中楓港－達仁間為山地路段，達仁－台東間為平地路段，位於屏東與台東交界的壽峠是南迴公路的最高點，海拔478公尺。行駛於南迴公路上，一路依山傍海，前方視野非常遼闊，能有種向海中開去的錯覺。除了沿途景點眾多外，公路本身就非常有看頭。

南迴公路沿線景點

路線（由北至南）： 卑南鄉→太麻里鄉→金峰鄉→大武鄉→達仁鄉→枋山鄉

卑南鄉

知本溫泉

知本溫泉。 圖／IG, anlala7

俗稱美人湯、擁有百年歷史的知本溫泉，可以說是來到卑南鄉必泡！知本溫泉中所含的微量碳酸氣泡有去角質、美膚的功效，能在台東的群山環繞下泡湯超放鬆❤

地址： 台東縣卑南鄉溫泉鄉

知本森林遊樂區

知本森林遊樂區。 圖／Flickr

到知本泡湯一定會順遊的知本森林遊樂區，擁有一大片能看到珍奇動植物的熱帶季風林，台灣少見的桃花心木、柚木、朱鸝、烏頭翁，還有宛若藥草學教室般的花見知本百草園花園，漫步其中就像在泡森林浴，閒適舒暢～

地址： 臺東縣卑南鄉溫泉村龍泉路290號

太麻里鄉

櫻木花道平交道

櫻木花道平交道。 圖／Flickr

櫻木花道站在平交道前面等電車開過，電車開過後看到晴子站在平交道的另一側，向櫻木揮手—這是動畫《灌籃高手》經典的一幕，原始場景位在日本湘南，但有粉絲發現，台東南迴鐵路的太麻里平交道幾乎和原版長的一模一樣，這裡也因此成為打卡熱點，有經過的旅客不妨也模仿動畫中的角色動作，和朋友來張經典合照！

小編小提醒： 這個平交道還是會有火車真的會經過，拍照的時候務必注意安全唷！

地址： 台東縣太麻里鄉東63鄉道

金崙大橋

金崙大橋。 圖／IG, nien0917

南迴公路除了是全台最美公路，路上的金崙大橋也被譽為「全台最美的高架橋」，面對連綿的大武山，山底下接太平洋海面，往上看則是是一片廣闊的藍天，視覺所見都是藍，大橋道路筆直寬闊，行駛其中耳邊彷彿能響起電影樂曲，路途非常浪漫。

地址： 台東縣太麻里鄉金崙村金崙大橋

多良車站

多良車站。 圖／IG, ccdavislee

太麻里囊括多個全台最美封號，同樣位在太麻里鄉的多良車站號稱「全台最美車站」，二樓的月台紅色欄杆醒目，架高位置很適合眺望太平洋美景，吸引不少遊客走訪（變成觀景台的概念）。多良車站因南迴線班次過少而停用，但因人氣高居，有望在2022年復開觀光班次，搶在月台復站人變得更多前，可以先來逛逛！

地址： 台東縣太麻里鄉多良村瀧溪路8-1號

金峰鄉

撒布優部落

撒布優部落。 圖／IG, seescandy168

撒布優部落是一座三面環山、一面環海的東排灣原住民部落，由四大部落、八大家族組成。從新興國小校門口開始，地面就有一系列彩繪及石板畫，部落內隨處可見排灣族傳統圖騰的藝術作品，在新興村頭目傳統石板屋，可欣賞素人畫家甘比的木雕創作，很適合家長帶著孩子，走訪部落、認識排灣族傳統文化之美。

地址： 台東縣金峰鄉新興村1鄰1號

金針山

金針山。 圖／Flickr

金針花不只是雞湯裡的明星，你有見過漫山漫谷的金針花田嗎？橫跨金峰鄉和太麻里鄉的金針山海拔高1,450公尺，山上大片的橘黃色花海在藍天映照下非常吸睛，除了每年八到十月會有金針花盛開外，也會跟著氣候更迭綻放櫻花、野百合、繡球花和楓葉等，冬初則有紅寶石之稱的洛神花盛開，四季都有不同的景致，山上的雙乳蜂和忘憂谷也是金針山必訪！

地址： 台東縣金峰鄉新興村佳崙202號（金針山遊客中心）

大武鄉

大武彩虹村

大武彩虹村。 圖／IG, bartpinyao

走在南迴公路上，你一定會被路旁大型的彩繪建築給吸引，走進去一看，大武村內的每幢屋子都繪上各異的色彩。這座別名彩虹村的村落，其實是八八風災之後，家園毀壞的富山部落居民移居的永久屋聚落。為什麼居民會用畫筆為災後生活畫上彩虹？小編這裡先不爆雷，歡迎大家到訪時除了拍照，也細細品味這裡的故事。

地址： 台東縣大武鄉大武村

大武漁港

大武漁港。 圖／IG, doreenpeng

看了一整天的東部海岸風光，來把新鮮海味吃下肚！大武漁港位在大武鄉尚武村內，保留了小漁村氛圍，海域是七大漁場之ㄧ的大武外海，洄游大量深海魚類，小編推薦有機會一定要試試鮮魚湯、炒金針花和每年11月盛產的油帶魚！

小編偷偷說： 喜歡釣魚的朋友可以帶著釣具來這裡試試手氣～

地址： 台東縣大武鄉尚武村公路旁

大武金龍湖

大武金龍湖。 圖／IG, mami_narakac

在漁港吃完海鮮最適合去湖畔走走消肚子～大武金龍湖是個湖畔風景區，可以划船、釣魚、烤肉和露營，外圍有腳踏車道和環湖步道，繞行湖一圈約1.6公里，湖水被植栽包圍，樹多蔭涼，是個鮮少人知的靜謐秘境（人都跑去追海啦～），推薦給想要遠離人群享受放鬆時光的人。

地址： 台東縣大武鄉尚武路55號轉進東69縣道，直行約1.1公里後右轉，即抵金龍湖風景區

達仁鄉

南田海岸親水公園

南田海岸親水公園。 圖／IG, trader_life10

南田海岸親水公園依傍太平洋，另一側為大武山，占地廣大，在園區內可以欣賞到一望無際的山海美景，離南田海景、觀星景觀台也只要7分鐘就可到達，對不少露營迷來說，這裡也是一個風景滿分的露營地！

地址： 台東縣達仁鄉南田村海邊

土坂村

土坂村。 圖／IG, orbis_intaitung

達仁鄉是台東最南端的鄉鎮，土坂村有著濃厚的部落風情，也是全台東排灣族中少數保有「五年祭」的部落。旅客可以參與由部落青年帶領的社區導覽，了解部落青年舉行刺福球儀式或是在部落內的餐館品嘗用在地紅藜、刺蔥、蝶豆花製成的風味料理，是很能體驗部落文化的村落，來到台東不能錯過！

小編小提醒： 行前可以查詢五年祭舉辦的時間，有機會參與到恢弘磅礡的刺球祭典！

地址： 台東縣達仁鄉安朔村復興路九鄰十四號

土坂吊橋

土坂吊橋。 圖／IG, outrecording

來到土坂村一定會經過附近的土坂吊橋，這座近百年的古吊橋古對當地居民來說有著很重要的地位。橋墩妝點著百步蛇圖騰，充滿排灣風情。據居民所說，土坂吊橋又稱情人橋，因為這裡是從前部落年輕男女孩們互相吟唱情歌、傾訴情意的地方，浪漫一百，單身族退散！吊橋鮮紅焰然，坐落於青山綠水之間，走訪時別忘了拍照留念～

地址： 台東縣達仁鄉紹雅產業道路70號

隨著走訪南迴公路沿線景點，心靈彷彿也被那大片的蔚藍碧綠所療癒，幾乎每到一處都能重新震懾於美景的廣闊，來趟公路之旅吧！相信你能從這趟最美公路的旅途中，創造屬於你和旅伴的海角記憶。

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