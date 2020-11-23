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【懶人包】宜蘭礁溪頭城6大美食！ 特色小吃、行動酒吧一把蒐

聯合新聞網 / ShareLife分享生活
▲圖片來源：IG@kameyamaizakaya、IG@jin723_foodie
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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

頭城︱品誼古早味小吃

位在頭城火車站附近的品誼古早味小吃，傳承將近40年的好滋味是在地人最鍾愛的味道，也有許多媒體曾經前來報導過，店內販售炸春捲、蘿蔔糕、蕃薯餅、米粉羹與酸梅湯等特色小吃，其中它的炸春捲更是一絕，外皮炸得酥脆再加上滿滿的韭菜加上肉末，跟以往印象中的炸春捲截然不同，吃起來都不會太油膩，不管是熱騰騰的時候吃或冷掉後享用都很美味！

▲圖片來源：IG@jin723_foodie
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品誼古早味小吃

店家地址：宜蘭縣頭城鎮沙成路50號

營業時間：10:30-18:30(週二公休)

頭城︱頭城車站阿伯炸蛋蔥油餅

來宜蘭就是要吃炸蛋蔥油餅，用宜蘭最有名的三星蔥製成的蔥油餅超美味！位於頭城火車站前的阿伯炸蛋蔥油餅，雖然名氣沒有礁溪的柯式蔥油餅這麼大，但膨鬆的餅皮加上青翠的三星蔥還是引來許多排隊人潮，蔥油餅炸得口感軟Q但又帶著微微的酥脆感，十分適合當作下午茶。

▲圖片來源：IG@vs201199
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▲圖片來源：IG@tree0816
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頭城車站阿伯炸蛋蔥油餅

店家地址：宜蘭縣頭城鎮纘祥路59號(機車棚內)

營業時間：10:00-17:00(公休日請看粉絲團)

頭城︱阿宗芋冰城

阿宗芋冰城位於宜蘭頭城省道旁，至今開業已經有近60年的歷史，可以說是來頭城一定要來品嚐的傳統叭噗專賣店。阿宗芋冰城始終堅持以食材的原色製冰，完全不加色素、香精、乳化劑，遵守傳統做法使用純人工削芋頭皮，招牌口味芋頭冰咬下後不甜膩且香Q綿密，而且還能吃到芋頭顆粒。

▲圖片來源：IG@tree0816
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阿宗芋冰城

店家地址：宜蘭縣頭城鎮青雲路三段267號

營業時間：09:00-21:00

礁溪︱黔香坊

看似平凡的店面其實賣的是來自貴州的特色料理，老闆娘是貴州人，將道地的酸辣香貴州農家私房菜帶來台灣，有些菜可是需要先預約才能品嚐到，像是它的貴州酸湯魚就是道地的風味名菜，辣度可以自由選擇，若選小辣口感微辣且帶點酸，魚肉滑嫩具有獨特風味，另外一道必點的則是孜然羊肋排，沒有令人害怕的羊騷味，獨特的孜然風味搭配上軟嫩的羊肋排讓人迷失在其中。

▲圖片來源：IG@tree0816
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▲圖片來源：IG@tree0816
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黔香坊

店家地址：宜蘭縣礁溪鄉大忠路23號

營業時間：11:00-21:00(週四公休)

礁溪︱亀マウンテン居酒屋

這間擁有濃濃日式風味的居酒屋就位在礁溪知名飯店寒沐酒店斜對面，離礁溪火車站只要五分鐘的路程，食材新鮮且老闆的烤功了得，像它的招牌烤肉飯雖然做法簡單，但烤肉片鹹香鹹香十分下飯，從中可以吃得出來老闆的用心，另外店內的三星蔥豬肉捲、櫻桃鴨肉也都是必點品項之一，不過提醒大家店內的用餐空間不大，若想來一嚐美味的饕客建議可以先預約。

▲圖片來源：IG@tree0816
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▲圖片來源：IG@kameyamaizakaya ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
▲圖片來源：IG@kameyamaizakaya ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

亀マウンテン居酒屋

店家地址：宜蘭縣礁溪鄉溫泉路85號

營業時間：17:30-00:00

礁溪︱75行動吧

75行動吧隱身在到處都是溫泉小館的礁溪街道上，它沒有酷炫的裝潢走的是在地人的Local風格，以車庫旁的鐵皮屋搭建的小空間，座位僅僅一個小吧檯及後方的四人桌，牆面上以無數整齊的空酒瓶作為裝飾。雖然並非奢華型的酒吧，但以獨特的魅力拉近了人與人的距離，來此最多人點的唯有它們的75號特調，像「金喜氣」就是以蘭陽在地特色金棗蜜餞加上伏特加與蜂蜜，形成甜而不膩的滋味，如此有味道的酒吧適合獨享也適合與人共飲。

▲圖片來源：IG@shibuki0504 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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▲圖片來源：IG@bubu_chen_ ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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75行動吧

店家地址：宜蘭縣礁溪鄉忠孝路75號

營業時間：20:00-00:00

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礁溪 小吃 古早味 宜蘭美食

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