起床秒看海景！花蓮「慢點海景民宿」眼前就是太平洋，海浪聲伴隨的慵懶度假

我好喜歡海！但不是玩水上活動，而是找個可以看到海的地方，就這樣靜靜地待著，欣賞海景的遼闊，聆聽海浪的清脆，即便是手邊還有工作要處理，若有海景幫忙舒壓，總覺得工作進度也跟著變快許多。之前連續工作好幾個月，都沒能真正休假，好不容易有個可以放鬆的小空檔，當然就是要去看海，剛好要接著去花蓮找朋友，那不如就提早幾天出發，先去海邊待著吧！

如果你跟我一樣，沒有自己騎車開車，但又想住在交通方便，可以看到海的地方，那麼從花蓮車站出來後，就往太平洋公園南濱段的方向，沿海一整排有非常多的旅館和民宿，可以依照自己的預算和需求來選擇。

從花蓮車站前站來往慢點民宿，去程因為我時間多，加上行李不是太重，所以我是搭公車晃過去。有幾條路線可以到海邊，在台灣總是語言都通，我直接走去車站左前方的公車總站詢問，剛好正要出發的司機大哥就叫我上車，回程趕時間加上天氣熱，就直接搭計程車去花蓮車站，印象中車費在200以內也不是太貴，多人一起的話，搭計程車還是最划算方便。在花蓮市區搭計程車，依據我問到的資訊，起跳價是150元。

以花蓮車站為基準，搭計程車約8～10分鐘，公車半小時內，就可以來往海邊的民宿區，我遇到很好的公車司機大哥，依照我看著Google地圖說就快到了，在離民宿最近的站放我下來，還提醒我說那裡是單行道，所以回程不可以在對面等車。下車後走沒幾步，就來到民宿門口。

慢點海邊民宿

慢點民宿的米白色外觀，再搭配上門口的綠樹造景，一整個就是很有海邊度假的感覺。

我是算好火車班次車程和入住時間，所以抵達民宿後沒多久，民宿老闆就帶我進去房間，實在太喜歡那邊的海景，所以公共區域後面再介紹，先來看房間吧！

看看！我房間的床，就是面對著太平洋啊

慢點民宿的2～4樓都有房間，除了分海景、山景，內裝風格也都不相同。我這次選擇3樓的海景房，是工廠工業風格，重點是我在官網上研究樓層角度，發現3樓剛好還可以拍到椰子樹，這角度是我最喜歡的。

對雙人房來說，整體空間是挺大的，床的尺寸也夠大，此外也可以加人，床下還有一個床墊，但我只有自己一個人來住，睡起來就是爽啊！哈哈！

每個房間獨立冷氣空調，疫情期間也不用擔心，老闆還很貼心先開好，讓夏天到訪的我，一進房間就立刻涼爽。

房間門口旁有可以吊掛外套的區域

房間內的設備，有熱水機和小冰箱，附有茶包、咖啡、礦泉水和冷飲，我是住三天兩夜，隔天耍廢沒出門，還遇到打掃阿姨來詢問，是否要補飲料和衛生紙。

房間裡的衛浴設備，空間也很充足，雖然是透明的門，浴室內也有對外窗，但有裝設門簾窗簾，朋友一起來住也不用擔心。

衛浴門上有裝設拉簾

衛浴是採乾濕分離，毛巾、盥洗用品都很齊全，還有免治馬桶座，使用上基本算是舒適方便，唯一需要留意的，浴缸非固定式，切記不要坐在浴缸邊上洗澡。

各式沐浴備品齊全，毛巾也是厚款，使用起來很舒服

我就是為了這海景而來，從房間望向遼闊的太平洋，這個角度實在是太美，坐在陽台上的高腳椅，閉起眼睛、聆聽海浪的聲音，即使六月的天氣已經挺熱，但陣陣海風襲來，又是在有陰影的地方，感覺上也不是那麼的熱了。

往陽台的落地窗有做紗門，即使窩在房間裡吹冷氣，只要把玻璃門打開、拉上紗門，也可以不用擔心蚊蟲侵擾，放鬆軟爛地倒臥在沙發上，一樣可以聽到海浪聲，我就是如此窩在房間裡，都不太想出門了……

就這樣在沙發上窩了一下午，好好放鬆地睡了一覺，直到太陽下山天黑之後，我才出房間要去覓食。

一路從3樓的房間往下，公共空間是走懷舊復古風，黃色系的舒適燈光，搭配上老舊電扇、燈具、點唱機、摩托車等佈置，「籃球大帝」麥可喬丹的海報，以及斑駁的麥當勞叔叔頭像，點綴著房客們留下的舊車票，營造出美式鄉村度假的感受。

民宿1樓客廳

來到1樓，居然有電梯啊！沒錯，下午入住的時候，我就是搭著電梯上樓，不用自己辛苦，也不用麻煩民宿工作人員，拉著行李就可以輕鬆入住。客廳的櫃子上，有花蓮的旅遊手冊資料和商家名片，入住的時候老闆也說，可以代為預訂賞鯨等旅遊行程。

花蓮有名的東大門夜市，距離民宿區不遠，步行就可以來往，但我只想窩在房間裡當爛泥，因此也沒有多逛，只是去夜市和7-11買晚餐、宵夜、隔天糧食，然後就滾回房間繼續耍廢。

回房間後又繼續倒回沙發上，一邊喝著我自己帶去的紅酒，一邊窩在房間裡吹冷氣、聽海浪聲，度假要幹嘛？就是要耍廢的啊！（酒杯可以跟民宿借用）

因為前一天已經把糧食都買好，所以起床後就繼續窩在房間沒出門，就是要把海景看好看滿，一直到傍晚沒那麼熱了，才出門到海邊路走走，這裡也是花蓮在地人會來散步慢跑的地方喔！

花蓮慢點海景民宿

地址：970花蓮縣花蓮市海濱街68號

電話：0963-517-735（洽詢時間AM 08：00~PM 22：00）

mail：slowliving68@gmail.com

時間：入住15:00～20:00，退房11:00以前

價位：海景雙人房每晚3,700元起，山景雙人房每晚2,400元起（無提供早餐）

網站：官網、粉絲團

文章來源：Helena's 旅遊大世界 FB：Helena.海蓮娜的韓國大世界

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