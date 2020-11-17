2D懷舊火車開進宜蘭！全新「2D咖啡廳」能泡礁溪溫泉，開幕首2日蛋糕免費贈

繼10月開幕的「2D迷你國際機場」台北101店，2D Taiwan團隊再出新招，11月插旗宜蘭，以懷舊鐵路為主題，將火車駛入「2D Cafe 宜蘭店」，更結合溫泉、街邊小吃店、照相館等特色，營造出50年代台灣風情，讓粉絲又有新一波美照能蒐集。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

2D Cafe宜蘭店鄰近幾米火車站及東門夜市，步行約5分鐘即可抵達，交通便利，十分適合列入未來一日遊新景點。作為宜花東部首家2D 咖啡廳，未踏入店面就有復古火車映入眼簾，大家可先在火車頭點餐，再憑可愛的2D火車票「上車」入座，體驗漫畫世界的鐵道旅行。

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內部主要可大致分成五大拍照亮點，包含車廂、街邊攤位、照相館、溫泉區，還有入口處的小閣樓等著大家挖寶。有趣的是，車廂內以黑白線條繪製了Q版「龜山島」意境，象徵乘坐台鐵時只要看見龜山島，就代表即將抵達宜蘭。

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店面設計偏狹長，車廂對面為路邊攤和照相館，攤位旁模擬了舊時代的人物海報，搭配2D線條，呈現出新樣貌的古早味。而2D拍照館附近放有不少實體拍照道具開放大家擺拍，大型背景讓人彷彿置身家庭照相館合影。空間再往內則是溫泉區，大家能想象結束一切後往回搭乘，到最夯的礁溪溫泉泡湯。

圖／2D Cafe 宜蘭 圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

宜蘭店販售多款輕食、沙拉及甜點，其中高人氣的2D重乳酪蛋糕、肉桂捲、黑媽媽大蒜麵包等皆同步開賣。目前試營運期間僅供應甜點及飲品，而為歡慶11/21開幕，2D Cafe宜蘭店將於開幕首兩日祭出優惠，活動期間前50名到店消費者，即可免費品嚐「重乳酪蛋糕」，大家若時間允許，不妨早上到打卡聖地喝個早茶，開拍新系列的網美照！

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2D Cafe 宜蘭店（11/21開幕）

營業時間：10:00-21:00（試營運期間營業至18:00）

地址：宜蘭市和睦路61號

圖／2D Cafe

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