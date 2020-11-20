快訊

「左滑右喜歡」？你遇到的是良緣，還是性侵夢魘？

不服管束就拔牙！美好市多涉嫌壓榨猴子 暫停販售椰奶

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美得不像話！礁溪溫泉住宿「番茄溫泉旅店」平價又走MUJI風格質感

瓦勒斯 Wallace / 文、圖／瓦勒斯 Wallace

udn走跳旅遊／瓦勒斯 Wallace

MUJI Style風格旅宿總是討人喜愛，更何況番茄溫泉旅店（Hostel Tomato）走佛系平價路線，除了背包床位，也有內建溫泉湯池的雙人與四人房型。頂樓露天溫泉湯池是最大特色，可以泡著溫泉，一邊看著火車月台熙來攘往的人群。礁溪站前位置無敵，入住附早餐，是我私心最愛的礁溪溫泉住宿推薦。

老建物改建的文青風格潮旅總是我的菜。入住番茄溫泉旅店總共兩次，第一次體驗四人背包床，第二次選擇內建溫泉湯池的雙人房，原木地板外加一個面對火車站前的大面積落地窗，美得不像話。番茄溫泉旅店有個靜態展場空間、兩個交誼廳、共用廚房，最經典莫過於頂樓的露天溫泉湯池，可以一邊泡湯，一邊看著火車跑來跑去，眺望蘭陽平原風景。火車站前位置無敵，入住附精緻早餐。

夏天就要玩宜蘭

強大的雪隧加持，50分鐘就可以從台北市政府來到礁溪，無法出國旅行的夏天，宜蘭就是我的後花園。兩次入住番茄溫泉旅店，都是參加早出晚歸的戶外行程。第一次參加划獨木舟去龜山島牛奶海的行程，第二次跑去爬抹茶山。

跳入牛奶海，真的一秒到帛琉！

有網美終極考驗之稱的抹茶山，這座山把一堆人搞到鐵腿，但是IG世代的網美們，必須去。

番茄溫泉旅店位置

番茄溫泉旅店位在礁溪火車站前方右手邊，就是這麼無敵的位置。車站前有許多機車出租店，路口轉角是便利商店，要走到礁溪美食一條街，5分鐘就到，根本是進可攻退可守（？）的絕佳地點。尤其是要參加一大早的瘋狂Outdoor行程，像是5點半準備爬山，或6點半即將出海之類的，住在車站前面就對了。如果從台北轉運站、捷運科技大樓站搭乘葛瑪蘭客運或市政府轉運站搭乘首都客運，直達礁溪站後，步行8分鐘抵達。

番茄溫泉旅店小故事

番茄溫泉旅店前身叫做「家園溫泉飯店」，是間半世紀歷史的老旅店，火車站前的位置無敵，無論礁溪溫泉經過多少次的興衰，家園溫泉飯店一直都在。2019年具有設計背景的新世代老闆集結一群設計師、品牌形象師，甚至動畫導演，一同將老旅店換成新樣貌，保留舊有的靈魂元素（老招牌就被保留下來了），加入全新風格（MUJI Style），蛻變成全新經營模式的青年旅店。這個故事其實跟相隔幾條街的礁溪蔥澡有幾分神似，老產業要轉型，以文創提升價值是最好的一招。

踏入番茄溫泉旅店會先進入一個展場空間，隨意擺設幾張木頭坐位，讓人或坐或站，或以最舒服的姿態看看畫作，滑滑手機，當然，空間冷氣大開，還有一股討人喜愛的香氛。牆上有番茄自家創意商品，經典帆布袋與啤酒杯。

特別喜歡番茄的概念。旅店就是店舖，販售的是一種生活體驗（旅行經驗）。體驗有別於憑空想像，只有入住才有辦法一步一步拼湊出屬於自己對於這場體驗的輪廓。因此番茄將1樓空間的三分之一打造成生活展場，我好喜歡。

老招牌也被掛在展覽廳，成為向過去致敬的展示。

跨過展覽區，來到另一個帶有密碼的玻璃門，從這邊開始就要更換室內鞋。我喜歡番茄溫泉旅店的一點在於，一切都井然有序，有個明確的規則在跑，彷彿住進東京的創意青旅。

1樓交誼廳辦理入住

第一個交誼廳空間，有個小木桌與大長桌，也是辦理入住登記的地方。番茄溫泉旅店總共5層樓，2樓有背包房、獨立房與淋浴間，3樓也一樣的配置，4樓則只有獨立房、淋浴間、第二個交誼廳與投幣式洗衣間，5樓是露天溫泉與淋浴空間。

番茄名稱當然是從礁溪名產溫泉小番茄而來，處處都是小番茄的可愛模樣。

第一次入住有提供迎賓飲料的青旅啊！

交誼廳旁邊是大型置物櫃，退房後也可將行李寄放在此，有自帶密碼鎖，又潮又方便。

共用廚房吃早餐

往裡面走來到共用廚房，是供應早餐的地方。第一眼就會喜歡上的空間，滿滿MUJI與IKEA傢俱、餐具，根本是想像中的理想廚房展示屋。

這裡有一架液晶電視，可以一鍵連上Netflix，邊用餐邊追劇。

房客早餐都放在冰箱裡面，貼著編號。如果太早出門，可以自己把早餐拿出來烤，或是睡前當宵夜吃掉也行。

你看這個貼紙！是不是很貼心？

或是把排隊美食帶回來，像是「正常鮮肉小湯包」就是花了半個小時辛苦排隊換來的。

等待90分鐘的「阿亮烤肉」也包回來吃。當天晚上還有住客去買牛排回來烤，一整個很逼人！

有電梯的設計旅社必須加分

老建物改建的旅社，連電梯都考慮進來，必須加分啊。

老靈魂的部分也讓人愛不釋手。

四人背包床位

背包床位分成兩種房型，四人房與八人房，人數比較少的四人房型，房價貴一些。如果四個朋友一起旅行，除了預訂兩間雙人房，也可以嘗試入住四人背包房，重返一下學生時代的青春洋溢。

房間不大，但該有的都有。床底可置物，床邊有插座與折疊桌，都有拉簾可保有隱私，重點是床很好睡，軟軟的，保證快快入睡。如果覺得室友打呼吵死人，就摸摸鼻子到樓下交誼廳拿個免費耳塞吧。

背包房型使用的浴室也算寬敞，設備一應俱全且乾淨，每間都有MUJI可愛小吹風機。

房間使用密碼鎖

無論背包房還是獨立房，每間房都使用密碼鎖，密碼鎖的號碼會在確定入住之後，經由訂房網站訊息與信件傳遞到住客手機App中。

密碼鎖也是很有設計感，好想要！

綠番茄雙人房

番茄溫泉旅店總共有7種房型，除了2種背包床房，還有4種雙人房與唯一的四人房型。房型以番茄顏色區分，綠白黃黑都是雙人房，黃番茄走文青露營風，紅番茄更是特色閣樓四人房，非常有趣。這次入住房號301的綠番茄雙人房，擁有私人湯池，原木地板外加一個面對火車站前的大面積落地窗，美得不像話。

番茄溫泉旅店的注意事項。

充滿MUJI與IKEA出品的單品傢俱。

液晶電視、冰箱與熱水壺都沒少。

連熱水壺好有個性啊。

備品提供牙膏牙刷。

MUJI吹風機。

原木地板大加分。

床墊柔軟，我覺得很好睡。

床邊插座，也提供USB孔。

雙人房自帶溫泉湯池

內建溫泉湯池的浴室。

番茄溫泉旅店有兩個交誼廳，位在4樓的交誼廳以原木地板打造，居家感濃，好舒服。

火車站前的露天溫泉池

頂樓的半露天溫泉池是番茄溫泉旅店的最有誠意賣點，溫泉池是男女共用的（某時段限女性使用），所以要穿著泳衣。一邊泡著溫泉，又一派悠哉地看著火車來來去去，與月台上熙來攘往的人群。

溫泉浴池使用礁溪天然溫泉，可以一邊泡湯一邊眺望蘭陽平原風景。

礁溪Gogoro電動機車租借

番茄溫泉旅店沒有提供機車租借，但是有推薦夥伴。可租到Gogoro電動機車的店家叫做胖胖機車，從番茄溫泉旅店走過去大約3分鐘，租車一日600元，車型為Gogoro S3。

租普通機車的價格如上，番茄住客每日可少50元租金，不過Gogoro除外。

退房當天行程是5點半出門爬抹茶山，我們走得很快，只為趕上番茄溫泉旅店退房時間，洗個澡再離開。就當我們回到番茄，差10分鐘就11點。接待我們的妹妹說「沒關係，去頂樓的露天溫泉浴室洗澡好了」。超阿莎力，我當然要立刻寫一篇文章分享番茄溫泉旅店。總之我是打從心底喜歡番茄，之後再來到礁溪跑這種早出晚歸的瘋狂Outdoor行程，番茄溫泉旅店就是我的住宿首選。

番茄溫泉旅店（Hostel Tomato）

官方網站：番茄溫泉旅店

官方臉書：番茄溫泉旅店

文章來源：瓦勒斯 Wallace FB：瓦勒斯 Wallace

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

溫泉 礁溪 早餐 抹茶 文青 宜蘭旅遊

相關新聞

美得不像話！礁溪溫泉住宿「番茄溫泉旅店」平價又走MUJI風格質感

udn走跳旅遊／瓦勒斯 Wallace MUJI Style風格旅宿總是討人喜愛，更何況番茄溫泉旅店（Hostel Tomato）走佛系平價路線，除了背包床位，也有內建溫泉湯池的雙人與四人房

神級行程！爬抹茶山、泡日式咖啡浴　再享宜蘭百萬蘭陽夜景

說到宜蘭，不外乎就是登五峰旗山想一片抹綠的抹茶山景致，而因近日新開幕的呆水溫泉，五峰旗風景區勢必再度成為國旅熱潮。而同樣位在礁溪，有一間日式澡堂改裝的咖啡館，讓你能在日式浴池風裡一享秒到日本的樂趣。來礁溪也不要忘記蘭陽平原的百萬夜景，運用環保回收再製的概念規劃的園區加上全宜蘭最美景色的空ㄟ農場堪稱仙境。

最夯網美山「宜蘭抹茶山」2天1夜攻略！步道難度、周邊吃喝玩樂、交通一次看

說到2020年最紅的網美山，當然就非抹茶山莫屬了！位在宜蘭的這座抹茶山因為濃綠的植被，讓人超想張嘴咬一口，但為什麼這座山被暱稱為「抹茶山」呢？抹茶山步道好走嗎新手能不能爬？抹茶山周邊還有哪些景點可看？快來讀這篇一次解惑！

在綠意盎然的山腳下泡湯！ 抹茶山旁的呆水溫泉&楠西龜丹新興溫泉區

不知不覺已經進入泡湯的季節，最近最熱烈討論的莫過於抹茶山腳下的新開設溫泉度假村—呆水溫泉，以及在南國之境的新興溫泉區—楠西龜丹溫泉，同樣在山林秘境中能夠享受綠意以及暖呼呼的溫泉，你會選擇哪一個呢？

2D懷舊火車開進宜蘭！全新「2D咖啡廳」能泡礁溪溫泉，開幕首2日蛋糕免費贈

繼10月開幕的「2D迷你國際機場」台北101店，2D Taiwan團隊再出新招，11月插旗宜蘭，以懷舊鐵路為主題，將火車駛入「2D Cafe 宜蘭店」，更結合溫泉、街邊小吃店、照相館等特色，營造出50

獨棟「粉色城堡」內吃道地泰式！宜蘭全新泰式廚房六日限定　平日採預約制

宜蘭頭城近期出現一座少女心爆發的粉色城堡，並非景點園區而是獨棟餐廳，乍看之下以為入內是吃歐式早午餐，實際卻顛覆想象，主打泰式料理。

台灣最東邊的無人車站！宜蘭隱世桃花源　坐擁山海賞日出

「石城車站」為台灣最東邊的無人化島式平面月台站，位在人氣景點草嶺隧道南口以南1公里處，而成為北迴鐵路從新北市福隆進入宜蘭的第一個小站，並是宜蘭縣境內車站中位置最北者，同時也是台鐵列車行駛過草嶺隧道後，看見太平洋的第一站，因此被稱作是最佳聽濤望海的極東日出車站，尤其到了冬天，曙光恰巧會出現在遙遙相望的龜山島處，能觀賞到「龜山朝日」的舊蘭陽八景之一。

雨天也能暢玩的樂園！宜蘭蘇澳「寶石博物館」大進化，遊樂場、鳥園、卡丁車賽道全都有

udn走跳旅遊／兔兒麻 宜蘭蘇澳【宜蘭綺麗觀光園區】大進化!! 除了原有的全台最大寶石博物館、上萬標本收藏的蝴蝶藝術館，全新增加了超大的兒童室內遊戲區、生態鳥園、星空牧場、氣墊床樂園～購票入

品味冬山茶飄香！ 宜蘭「中山農業休閒區」茶鄉體驗Chill一下

位於冬山河上游的中山休閒農業區，園區內的作物以茶樹及文旦柚為主，是宜蘭地區重要的茶產區之一，周遭還有仁山植物園、新寮瀑布以及梅花湖等知名景點，遊客在品茶之餘也能順道走訪，每到假日總是人潮滿滿。

巴掌大「爆漿芝士蒜包」太欠吃！宜蘭盛和號獨家限定，生吐司、甜點系手搖全都有

手搖店也吃得到韓國爆夯的「爆漿奶油大蒜麵包」？全台手搖飲市場競爭日益激烈，各大品牌都積極開發專屬特色，以殺出這片紅海。而主打甜點系奶蓋茶的「盛和號」近期進駐宜蘭，升級成超狂境界，不僅販售招牌飲品，還獨

海上賞鯨、徜徉花海！「花蓮縱谷」還能暢遊全台最大平地森林

花蓮面對著太平洋，同時身後就是廣闊的中央山脈縱谷，這回跟著閨蜜往山的方向親山去，在被中央山脈與海岸山脈包圍住的花東縱谷地區展開旅行。

大象溜滑梯、蜂巢、海盜船...宜蘭「10大特色溜滑梯」親子公園精選，免費放電好去處

宜蘭居民搶先筆記！除了秘境海邊、翠綠湖泊，宜蘭近年也新增越來越多共融式遊樂空間，各式超萌造型溜滑梯統統能免費爽玩，超適合和孩子一同放電。今天按照地頭蛇部落客卡夫卡愛旅行的推薦，特別為大家整理了宜蘭「1

熱門新聞

台中捷運綠線18站有哪些景點？ 他列「超狂名單」網一看2字驚呆

品茗佐美味甜點！ 嘉義下午茶最美老宅「雲起茶館」推薦

逛新北耶誕城不要餓肚子！在地人激推的「板橋巷弄美食」10選

美得不像話！礁溪溫泉住宿「番茄溫泉旅店」平價又走MUJI風格質感

神級行程！爬抹茶山、泡日式咖啡浴　再享宜蘭百萬蘭陽夜景

墾丁南仁山森林生態寶庫 墾管處帶遊客一窺秋之美

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。