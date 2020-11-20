美得不像話！礁溪溫泉住宿「番茄溫泉旅店」平價又走MUJI風格質感

MUJI Style風格旅宿總是討人喜愛，更何況番茄溫泉旅店（Hostel Tomato）走佛系平價路線，除了背包床位，也有內建溫泉湯池的雙人與四人房型。頂樓露天溫泉湯池是最大特色，可以泡著溫泉，一邊看著火車月台熙來攘往的人群。礁溪站前位置無敵，入住附早餐，是我私心最愛的礁溪溫泉住宿推薦。

老建物改建的文青風格潮旅總是我的菜。入住番茄溫泉旅店總共兩次，第一次體驗四人背包床，第二次選擇內建溫泉湯池的雙人房，原木地板外加一個面對火車站前的大面積落地窗，美得不像話。番茄溫泉旅店有個靜態展場空間、兩個交誼廳、共用廚房，最經典莫過於頂樓的露天溫泉湯池，可以一邊泡湯，一邊看著火車跑來跑去，眺望蘭陽平原風景。火車站前位置無敵，入住附精緻早餐。

夏天就要玩宜蘭

強大的雪隧加持，50分鐘就可以從台北市政府來到礁溪，無法出國旅行的夏天，宜蘭就是我的後花園。兩次入住番茄溫泉旅店，都是參加早出晚歸的戶外行程。第一次參加划獨木舟去龜山島牛奶海的行程，第二次跑去爬抹茶山。

跳入牛奶海，真的一秒到帛琉！

有網美終極考驗之稱的抹茶山，這座山把一堆人搞到鐵腿，但是IG世代的網美們，必須去。

番茄溫泉旅店位置

番茄溫泉旅店位在礁溪火車站前方右手邊，就是這麼無敵的位置。車站前有許多機車出租店，路口轉角是便利商店，要走到礁溪美食一條街，5分鐘就到，根本是進可攻退可守（？）的絕佳地點。尤其是要參加一大早的瘋狂Outdoor行程，像是5點半準備爬山，或6點半即將出海之類的，住在車站前面就對了。如果從台北轉運站、捷運科技大樓站搭乘葛瑪蘭客運或市政府轉運站搭乘首都客運，直達礁溪站後，步行8分鐘抵達。

番茄溫泉旅店小故事

番茄溫泉旅店前身叫做「家園溫泉飯店」，是間半世紀歷史的老旅店，火車站前的位置無敵，無論礁溪溫泉經過多少次的興衰，家園溫泉飯店一直都在。2019年具有設計背景的新世代老闆集結一群設計師、品牌形象師，甚至動畫導演，一同將老旅店換成新樣貌，保留舊有的靈魂元素（老招牌就被保留下來了），加入全新風格（MUJI Style），蛻變成全新經營模式的青年旅店。這個故事其實跟相隔幾條街的礁溪蔥澡有幾分神似，老產業要轉型，以文創提升價值是最好的一招。

踏入番茄溫泉旅店會先進入一個展場空間，隨意擺設幾張木頭坐位，讓人或坐或站，或以最舒服的姿態看看畫作，滑滑手機，當然，空間冷氣大開，還有一股討人喜愛的香氛。牆上有番茄自家創意商品，經典帆布袋與啤酒杯。

特別喜歡番茄的概念。旅店就是店舖，販售的是一種生活體驗（旅行經驗）。體驗有別於憑空想像，只有入住才有辦法一步一步拼湊出屬於自己對於這場體驗的輪廓。因此番茄將1樓空間的三分之一打造成生活展場，我好喜歡。

老招牌也被掛在展覽廳，成為向過去致敬的展示。

跨過展覽區，來到另一個帶有密碼的玻璃門，從這邊開始就要更換室內鞋。我喜歡番茄溫泉旅店的一點在於，一切都井然有序，有個明確的規則在跑，彷彿住進東京的創意青旅。

1樓交誼廳辦理入住

第一個交誼廳空間，有個小木桌與大長桌，也是辦理入住登記的地方。番茄溫泉旅店總共5層樓，2樓有背包房、獨立房與淋浴間，3樓也一樣的配置，4樓則只有獨立房、淋浴間、第二個交誼廳與投幣式洗衣間，5樓是露天溫泉與淋浴空間。

番茄名稱當然是從礁溪名產溫泉小番茄而來，處處都是小番茄的可愛模樣。

第一次入住有提供迎賓飲料的青旅啊！

交誼廳旁邊是大型置物櫃，退房後也可將行李寄放在此，有自帶密碼鎖，又潮又方便。

共用廚房吃早餐

往裡面走來到共用廚房，是供應早餐的地方。第一眼就會喜歡上的空間，滿滿MUJI與IKEA傢俱、餐具，根本是想像中的理想廚房展示屋。

這裡有一架液晶電視，可以一鍵連上Netflix，邊用餐邊追劇。

房客早餐都放在冰箱裡面，貼著編號。如果太早出門，可以自己把早餐拿出來烤，或是睡前當宵夜吃掉也行。

你看這個貼紙！是不是很貼心？

或是把排隊美食帶回來，像是「正常鮮肉小湯包」就是花了半個小時辛苦排隊換來的。

等待90分鐘的「阿亮烤肉」也包回來吃。當天晚上還有住客去買牛排回來烤，一整個很逼人！

有電梯的設計旅社必須加分

老建物改建的旅社，連電梯都考慮進來，必須加分啊。

老靈魂的部分也讓人愛不釋手。

四人背包床位

背包床位分成兩種房型，四人房與八人房，人數比較少的四人房型，房價貴一些。如果四個朋友一起旅行，除了預訂兩間雙人房，也可以嘗試入住四人背包房，重返一下學生時代的青春洋溢。

房間不大，但該有的都有。床底可置物，床邊有插座與折疊桌，都有拉簾可保有隱私，重點是床很好睡，軟軟的，保證快快入睡。如果覺得室友打呼吵死人，就摸摸鼻子到樓下交誼廳拿個免費耳塞吧。

背包房型使用的浴室也算寬敞，設備一應俱全且乾淨，每間都有MUJI可愛小吹風機。

房間使用密碼鎖

無論背包房還是獨立房，每間房都使用密碼鎖，密碼鎖的號碼會在確定入住之後，經由訂房網站訊息與信件傳遞到住客手機App中。

密碼鎖也是很有設計感，好想要！

綠番茄雙人房

番茄溫泉旅店總共有7種房型，除了2種背包床房，還有4種雙人房與唯一的四人房型。房型以番茄顏色區分，綠白黃黑都是雙人房，黃番茄走文青露營風，紅番茄更是特色閣樓四人房，非常有趣。這次入住房號301的綠番茄雙人房，擁有私人湯池，原木地板外加一個面對火車站前的大面積落地窗，美得不像話。

番茄溫泉旅店的注意事項。

充滿MUJI與IKEA出品的單品傢俱。

液晶電視、冰箱與熱水壺都沒少。

連熱水壺好有個性啊。

備品提供牙膏牙刷。

MUJI吹風機。

原木地板大加分。

床墊柔軟，我覺得很好睡。

床邊插座，也提供USB孔。

雙人房自帶溫泉湯池

內建溫泉湯池的浴室。

番茄溫泉旅店有兩個交誼廳，位在4樓的交誼廳以原木地板打造，居家感濃，好舒服。

火車站前的露天溫泉池

頂樓的半露天溫泉池是番茄溫泉旅店的最有誠意賣點，溫泉池是男女共用的（某時段限女性使用），所以要穿著泳衣。一邊泡著溫泉，又一派悠哉地看著火車來來去去，與月台上熙來攘往的人群。

溫泉浴池使用礁溪天然溫泉，可以一邊泡湯一邊眺望蘭陽平原風景。

礁溪Gogoro電動機車租借

番茄溫泉旅店沒有提供機車租借，但是有推薦夥伴。可租到Gogoro電動機車的店家叫做胖胖機車，從番茄溫泉旅店走過去大約3分鐘，租車一日600元，車型為Gogoro S3。

租普通機車的價格如上，番茄住客每日可少50元租金，不過Gogoro除外。

退房當天行程是5點半出門爬抹茶山，我們走得很快，只為趕上番茄溫泉旅店退房時間，洗個澡再離開。就當我們回到番茄，差10分鐘就11點。接待我們的妹妹說「沒關係，去頂樓的露天溫泉浴室洗澡好了」。超阿莎力，我當然要立刻寫一篇文章分享番茄溫泉旅店。總之我是打從心底喜歡番茄，之後再來到礁溪跑這種早出晚歸的瘋狂Outdoor行程，番茄溫泉旅店就是我的住宿首選。

番茄溫泉旅店（Hostel Tomato）

官方網站：番茄溫泉旅店

官方臉書：番茄溫泉旅店

文章來源：瓦勒斯 Wallace FB：瓦勒斯 Wallace

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