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「2021台東跨年」活動推薦7選！划SUP追曙光、還能聽阿妹演唱會看星星

聯合新聞網 / Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家
（圖／louis.2.29, Instagram；Tripbaa趣吧！自由行專家）
（圖／louis.2.29, Instagram；Tripbaa趣吧！自由行專家）

各位計畫好跨年活動了嗎？眼看艱辛的2020年終於來到尾聲，還不痛痛快快地來去跨年，暢快結束2020年豈不是太哀傷了嗎？這次小編要帶大家來去台東跨年，趕快來看看有哪些台東跨年活動，一起迎接美好的2021年吧！

台東跨年活動推薦

台東跨年活動推薦＃1　台東跨年晚會

這次台東跨年晚會邀請了張惠妹合作，打造出了以她為中心的主題晚會，集結了她四年來的巡演精華，預計內容包含精彩的DJ秀、多為實力歌手暖場，周邊還有多元化的攤位與市集活動，要讓大家玩好玩滿！

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  • 市集時間：2020年12月31日 12:00~隔日01:00

  • 晚會時間：2020年12月31日 20:00~隔日00:30

  • 活動地點：台東市海濱公園國際地標

台東跨年活動推薦＃2　東河獨木舟

▲2021台東跨年活動推薦-東河獨木舟。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲2021台東跨年活動推薦-東河獨木舟。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

既然都來到台東了，當然要充分欣賞台東的好山好水囉！建議大家如果沒有想搶第一排的話，可以在下午先安排去台東的東河划獨木舟，接著參加熱鬧的BBQ烤肉大會，吃飽後再去逛逛市集聽演唱會，也不失為一種跨年活動玩法！

台東跨年活動推薦＃3　海瑞鄉跨年晚會

除了台東市區的跨年晚會之外，每年台東縣的海瑞鄉也會舉辦跨年晚會，邀請部落原住民來進行表演，還有美食攤販和煙火施放等活動，今年活動內容資訊尚未更新，還請大家稍等一下囉！

  • 地點：海瑞端鄉布農族文化館前方廣場

    • 台東跨年活動推薦＃4　賞夜景跨年

    ▲台東跨年美食-九伯羊肉爐。（圖／ann.ycchen, Instagram）
    ▲台東跨年美食-九伯羊肉爐。（圖／ann.ycchen, Instagram）

    如果不喜歡人擠人的話，小編推薦一個超私房的台東跨年景點，那就是位於台東卑南鄉山上的九伯羊肉爐，約個三五好友來圍一桌，一邊吃著暖暖的羊肉爐，一邊欣賞2020最後一晚的夜景，絕對是獨一無二的台東跨年活動！

    ▲台東跨年活動推薦-夜景跨年。（圖／louis.2.29, Instagram）
    ▲台東跨年活動推薦-夜景跨年。（圖／louis.2.29, Instagram）

    如果飯後還想喝杯咖啡解解膩，也可以到附近的星星部落去，那裡有文青最愛的咖啡廳，陪你度過一個安靜的夜晚，也不失為一種浪漫的跨年玩法。

    台東富源九伯羊肉爐

    • 地址：台東縣卑南鄉富源村5鄰63號

    • 電話：089-222314

    星星部落景觀咖啡

    • 地址：台東縣卑南鄉富源村8鄰富源116-3號

    • 電話：0911-238089

    台東跨年活動推薦＃5　太麻里迎曙光

    ▲2021台東跨年活動推薦-台東太麻里日出。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
    ▲2021台東跨年活動推薦-台東太麻里日出。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

    台東的太麻里可以說是最知名的跨年迎曙光景點，今年同樣會舉辦跨年晚會與迎曙光的活動，以原住民特色文化做為主題，在太麻里海邊舉辦沙灘音樂祭，和大家一起跨年high到早晨，再一起迎接曙光！今年活動詳細資訊尚未更新，還請大家稍等一下囉！。

  • 官方網站：太麻里公所

  • 跨年活動時間：2020年12月31日 19:00~05:30

  • 迎曙光活動：2021年1月1日 05:30~07:00

  • 地點：太麻里曙光園區

    • 台東跨年活動推薦＃6　三仙台看日出

    ▲2021台東跨年活動推薦-三仙台曙光。(圖／Pixabay）
    ▲2021台東跨年活動推薦-三仙台曙光。(圖／Pixabay）

    當然啦！除了太麻里之外，台東三仙台也是跨年看曙光的人氣景點，每年在這裡都會舉辦迎曙光的活動，今年也不例外，在臨海第一排欣賞太陽緩緩升起，充滿希望的一幕，絕對能為2021年帶來希望！

  • 迎曙光活動：2021年1月1日 04:00~08:30

  • 活動地點：三仙台遊憩區

    • 台東跨年活動推薦＃7　划SUP追曙光

    ▲2021跨年活動推薦-東河SUP。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
    ▲2021跨年活動推薦-東河SUP。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

    台東東河平常就是日出愛好者中的人氣景點，如果想要迎接一個與眾不同的2021年，推薦大家可以參加日出場的SUP體驗，划著SUP看著太陽緩緩升起，彷彿就像看見了新年新希望一般，多麼美好！

    你還有什麼獨一無二的台東跨年活動推薦玩法嗎？來到台東，別忘了放慢步調，好好享受台東生活的氛圍，讓自己放鬆一下，度過一個美好的台東跨年之旅吧！

    PS.本文章內跨年活動時間係參考去年與目前更新資訊，詳細資訊請以官方網頁公布為準

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    跨年 曙光 羊肉爐 市集

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