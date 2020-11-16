獨棟「粉色城堡」內吃道地泰式！宜蘭全新泰式廚房六日限定　平日採預約制

宜蘭頭城近期出現一座少女心爆發的粉色城堡，並非景點園區而是獨棟餐廳，乍看之下以為入內是吃歐式早午餐，實際卻顛覆想象，主打泰式料理。這家十月才開幕的「姆卡泰式廚房」六日限定營業，平日只接預約客，喜愛道地泰式的饕客可以先列入口袋名單囉！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌

「姆卡泰式廚房」建築外觀設計呈夢幻粉白，再用金黃點綴，打造出略帶泰國風情的特色城堡。實際走入店內，從餐桌、座位到櫃檯都遍佈泰國圖騰，搭配大理石花紋的亮黑地板，整體氛圍質感升級。而到店除了可以打卡戶外的粉嫩城堡，其實餐飲才是備受矚目的店內主人公。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌 圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌

本身熱愛泰國美食的店家，將自己住家延伸出泰式餐廳，推出一系列泰式料理。根據宜蘭ㄚ欣的美食日誌分享，重口味愛好者絕對不能錯過「泰式酸辣海鮮湯」，酸辣滋味可是泰式招牌必點；吃辣的人也可挑戰辣度高的「涼拌青木瓜」，回憶在地風味。另外，店內還有經典的泰式打拋豬、清蒸檸檬鱸魚等開胃又下飯的餐點，近期新推期間限定的咖喱小章魚，搭一杯手標現作奶茶，彷彿置身泰國吃美食呢！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌 圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌

值得一提的是，「姆卡泰式廚房」為寵物友善餐廳，周邊也鄰近頭城濱海森林公園、蘭陽博物館等人氣景點，代表毛小孩的主人們未來也能帶著寵物頭城一日遊。目前用餐打卡送療癒小物，由於老闆日常有工作，只開放六日營業，平日則採預約制，平日有空的人仍可提前預約吃一波，享受在城堡內開吃泰式料理的獨特體驗，新選擇快碼起來吧！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌 圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌

姆卡泰式廚房

地址：宜蘭縣頭城鎮文化路186號

營業時間：六日11:00－14:00、17:00－21:00；平日預約制（週二公休）

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌

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