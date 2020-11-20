神級行程！爬抹茶山、泡日式咖啡浴　再享宜蘭百萬蘭陽夜景

【圖／文：行遍天下】

說到宜蘭，不外乎就是登五峰旗山想一片抹綠的抹茶山景致，而因近日新開幕的呆水溫泉，五峰旗風景區勢必再度成為國旅熱潮。而同樣位在礁溪，有一間日式澡堂改裝的咖啡館，讓你能在日式浴池風裡一享秒到日本的樂趣。來礁溪也不要忘記蘭陽平原的百萬夜景，運用環保回收再製的概念規劃的園區加上全宜蘭最美景色的空ㄟ農場堪稱仙境。

爬抹茶山泡泡日系咖啡浴

堪稱深山最萌系草浪層巒的礁溪五峰旗山，被日本旅人小林賢伍意外邂逅後，取了個可愛的「抹山茶」外號，而成為朝聖景點，從離它最近的「呆水溫泉」出發，即能一路向上健行6公里的聖母山莊國家步道至攻頂處，將宜蘭綺麗絕景盡收眼底。

因為日籍攝影師小林賢武的一句話，宜蘭五峰旗山有了新的名字「抹茶山」。

爬完山，最適合用美食加咖啡來撫慰身心靈，即到訪今夏新開張的「咖啡浴FUROCAFE」。

咖啡浴如同日式澡堂的氣息，空間裝飾大量融合店主人陳小凱每年去日本十幾趟的收藏，並請設計師朋友巧思設計LOGO、MENU、暖簾、購物袋等等細節物品。

是原來在台北從事廣播工作20多年的陳小凱，返鄉把自家雜貨店倉庫老屋，重新以喜愛的日本文化元素，改造成一所日式澡堂風味的咖啡館，並特地引進日本空運LUPICIA特選茶，與三間烘焙工作室研發出多項時令甜點蛋糕和生吐司，及姐姐手工製蘋果派與咖啡機界勞斯萊斯Lamarzocco特調咖啡，琳瑯滿目用木盆和日式澡盆盛裝上桌後，每一口都美味無比地令人秒飛到日本的感覺，好吃極了！

咖啡浴濃醇的酷栗拿鐵與生吐司製作的秋天の蒙布朗，皆吃得到鬆軟栗子的香甜。

日式澡堂會出現的木盆，在這裡是承裝餐點、商品的餐盤。

登高空ㄟ農場盡享神級百萬夜景

擁有全宜蘭最美百萬夜景的「空ㄟ農場」座落在礁溪偏遠的山頭，是一處採預約制入場，並搭乘園區接駁車上山的仙境。

桌椅是以台電木頭與漂流木設計，空間以環保回收再製為概念，搭配著蘭陽平原景致讓人感到放鬆。

兩層樓半戶外用餐區，有店主人將四處收集而來的台電木頭和漂流木創作成的桌椅布置，以及運用環保回收再製的概念，用下水道水管蓋製的廁所空間。登高到空ㄟ農場，不論日夜都能有絕佳視野，邊品嚐有義大利披薩認證的Magliano窯烤Pizza和炸物、茶飲等，一覽180度無垠的蘭陽平原、龜山島之壯闊城鄉風情，與璀璨輝煌的夜色，全都美不勝收，令人陶醉。

點杯飲料，在入夜後的礁溪山頭好好感受蘭陽平原的遼闊。

來空ㄟ農場，一定要一嚐有義大利披薩認證的Magliano窯烤Pizza。





景點介紹

礁溪五峰旗山（抹茶山）

地點：從五峰旗瀑布風景區入口出發，走3.7公里往登山口通天橋，即進聖母山莊國家步道起點





咖啡浴FUROCAFE

地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽街3號

電話：03-988-8056

網址：咖啡浴FUROCAFE

營時：11:00∼19:00（週二、週三休）

價位：酷栗拿鐵130元、白桃煎茶130元、秋天の蒙布朗100元





空ㄟ農場

地址：宜蘭縣礁溪鄉白石腳路157巷31號

電話：0912-089-795

網址：空ㄟ農場

營時：週一至週五15:00∼23:00；週六、週日15:00∼24:00

價位：櫻桃鴨賞義式窯烤披薩360元，最低消費／大人300元、13歲以下小孩150元、7歲以下免收費





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