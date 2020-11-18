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在綠意盎然的山腳下泡湯！ 抹茶山旁的呆水溫泉&楠西龜丹新興溫泉區

聯合新聞網 / 行遍天下
山林中的溫泉，不管哪一個看起來都好舒服放鬆啊。
山林中的溫泉，不管哪一個看起來都好舒服放鬆啊。

【圖／文：行遍天下】

不知不覺已經進入泡湯的季節，最近最熱烈討論的莫過於抹茶山腳下的新開設溫泉度假村—呆水溫泉，以及在南國之境的新興溫泉區—楠西龜丹溫泉，同樣在山林秘境中能夠享受綠意以及暖呼呼的溫泉，你會選擇哪一個呢？

今日無事泡泡呆水溫泉

占地約2千坪的呆水溫泉，於前棟建築設有40間客房，後棟則是提供會員入住的13間CLUBSUI俱樂部套房，每房都備有溫泉浴池，可自在體驗療癒人心的「美人湯」，而部分房型還備有冷山泉池、熱溫泉池兩種巧思享受。

呆水溫泉露天風呂，也提供俗稱美人湯的碳酸氫鈉泉。
呆水溫泉露天風呂，也提供俗稱美人湯的碳酸氫鈉泉。

主打一泊二食體驗的呆水溫泉，更招攬來自世界各地的年輕廚師，創立LeFlame「焰」餐廳，供應原木燒烤與融合義、法廚藝的無國界料理、手工製爐烤麵包、Pizza和每日手作甜點；用餐型態為單點、套餐，加上半自助式，讓人從早餐到晚餐，都能享用到牛排和龍蝦。

呆水溫泉Le Flame「焰」餐廳，從早到晚皆可吃到新鮮的龍蝦大餐。
呆水溫泉Le Flame「焰」餐廳，從早到晚皆可吃到新鮮的龍蝦大餐。

另一邊的清酒吧「和」Harmony還可在專業唎酒師服務下，品嘗到12支精選的日本清酒，與搭佐的西式冷肉盤和台式熟肉盤，以及宵夜可享食的牛肉麵、雞白湯拉麵，盡興一擁五感究極的湯泉旅宿饗宴。

宜蘭礁溪絕無僅有的清酒吧「和」Harmony就在呆水溫泉度假村。
宜蘭礁溪絕無僅有的清酒吧「和」Harmony就在呆水溫泉度假村。

鄰近人氣的宜蘭抹茶山下，花了約7年時間建造，於2020年10月才全新落成的「呆水溫泉」，特別邀請以清水混凝土建築聞名的建築大師毛森江團隊，為室內空間作設計，並引用毛森江所說的「今日無事，呆水溫泉」為渡假旅宿命名。

清水模風格外觀搭配天然景緻，讓人感受慢活且舒適的步調。
清水模風格外觀搭配天然景緻，讓人感受慢活且舒適的步調。

整體一派詩意清幽的溫潤風格，輔以實木及藝術家畫作在公共區域與房間、餐廳、湯屋、大眾浴池、美桃冰室等等區域，並用多種創辦人收藏多年或親自雕琢的木材傢飾，從台灣紅檜「花木水」大廳柱、柚木桌、樟樹柱、花梨木電梯牆、白橡木房、檜木池到檜木香衫客房、越南和寮國柚木的廊道，濃濃的日式禪靜充斥在前後兩棟建築物，同時引自然光影與青山綠水於內，處處堆疊出雅致質感。

每個房內都設有獨立溫泉浴池，也都是出自毛森江大師之手。
每個房內都設有獨立溫泉浴池，也都是出自毛森江大師之手。

到秘境山林龜丹泡暖湯

楠西龜丹溫泉是台南新興的溫泉區，座落在山林秘境裡，天然的碳酸氫鈉泉無臭無味，且還會讓肌膚變得滑嫩，有美人湯之稱。

龜丹六二溫泉山房戶外偌大的大眾池區。
龜丹六二溫泉山房戶外偌大的大眾池區。

2019年11月才剛剛開幕的「龜丹六二溫泉山房」，是當地最大型的溫泉民宿，有適合親子同樂的大眾池，也另外設有適合家庭與個人的湯屋，且每間房內都有對流窗與小陽台。而在每間住宿的客房內，也皆備有大浴缸，直接打開水龍頭一放，就是天然溫泉水，時時療癒身心。

龜丹六二溫泉山房的每間房間都有自己的大浴缸。
龜丹六二溫泉山房的每間房間都有自己的大浴缸。

位於龜丹溪與群山之間的園區，可漫步在梅樹步道上，欣賞四周種滿花旗木、阿勃勒、洋紅風鈴木、桂花、樹蘭等四季不同的花種。餐廳主打簡餐、火鍋，湯頭皆是自己熬煮，並嚴選新鮮食材，以在地土雞與產地直送的真空包裝鮮魚製作成一道道豐美餐點，而在餐廳外的百年茄冬樹下，更可悠閒享用咖啡、天然香草茶、手工餅乾、現做鬆餅。

龜丹六二溫泉山房的餐廳外佇立著百年茄苳樹。
龜丹六二溫泉山房的餐廳外佇立著百年茄苳樹。

　

景點介紹

呆水溫泉

地址：宜蘭縣礁溪鄉五峰路89-6號

電話：03-988-3566w

網址：呆水溫泉

營時：林澗山淥.戶外湯24小時、湯屋07:00 ∼ 凌晨02:00、美桃冰室10:00∼18:30、和Harmony清酒吧11:00∼24:00、焰LeFlame餐廳7:30∼21:30

價位：試營運價請電恰

　

龜丹六二溫泉山房

台南市楠西區龜丹里龜丹62號06-574-6363、0965-116-262

網址：luer.com.tw

營時：09:00 ∼ 19:00（除夕休）

價位：露天湯池平日350元、雙人套房平日3,720元

　

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