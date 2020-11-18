最夯網美山「宜蘭抹茶山」2天1夜攻略！步道難度、周邊吃喝玩樂、交通一次看

說到2020年最紅的網美山，當然就非抹茶山莫屬了！位在宜蘭的這座抹茶山因為濃綠的植被，讓人超想張嘴咬一口，但為什麼這座山被暱稱為「抹茶山」呢？抹茶山步道好走嗎新手能不能爬？抹茶山周邊還有哪些景點可看？快來讀這篇一次解惑！

宜蘭抹茶山簡介

▲宜蘭抹茶山聖母山莊步道。（圖／max__630, Instagram）

位在礁溪的抹茶山，其正式名稱為聖母登山步道。會獲得「抹茶山」這個暱稱，是因為日籍攝影師小林賢伍，登頂後有感而發把山岳的照片po在IG上，並寫下並寫下「臺灣の抹茶冰淇淋山」因此讓這座山在台日間爆紅。

抹茶山海拔為950公尺，路線全長來回需11公里，全程爬完需五到七小時，在登山分類種屬中級山。適合平常有運動習慣和登郊山經驗的朋友來攀登。

宜蘭抹茶山交通方式

自行開車

請將車子停在「五峰旗停車場」，再步行上山。小客車一次收費為 50 元，機車一次收費為 20 元。

搭計程車

自礁溪轉運站、礁溪火車站搭計程車前往「五峰旗瀑布風景區」，車程約10分鐘，車資約120~150元。

搭大眾運輸

自礁溪轉運站、礁溪火車站搭「台灣好行-礁溪線A線」在「五峰旗風景特定區」下車，步行約 15 分鐘即可到達抹茶山登山口，客運票價$20元。

抹茶山聖母山莊步道介紹

抹茶山聖母山莊步道小故事

▲宜蘭抹茶山聖母山莊步道。（圖／niny925, Instagram）

抹茶山除了被當作運動型網美的打卡聖地，也被視為天主教徒的聖山，其背後有一個特別的故事：

義大利的修士—巴瑞在羅東聖母醫院奉獻二十餘年，在台期間時常攀登這座山。有一天因為感受到天主的啟示，天主告訴他：將降福給於到此山的有心人，修士便在山上蓋了一座聖母山莊給來登山的人休息。

1980年代幾位登山客來此登山夜晚受困山中，他們虔誠的在聖母像前禱告，並從山莊拿了幾支蠟燭映著微弱的燭光下山，路途中聖母顯靈指路。在這個事件發生後，天主教信徒踴躍集資，蓋了天壇造型的聖母朝聖地，也讓此處成為教友心中的朝聖之路。

抹茶山聖母山莊步道難度

登山新手可以爬嗎？

抹茶山的難度屬中級山，建議平時有運動習慣或有登郊山經驗的朋友再前來攀登。抹茶山單日單攻來回需要6小時，全程來回路長為11公里，海拔為950公尺。

從五峰旗停車場出發到聖母山莊步道的登山口路程約4公里，這4公里為產業道路有碎石坡、泥濘路段，但路段平緩慢慢走這一段並不會太困難。

繼續前進到達通天橋(即聖母山莊步道登山口)後，就是一連串的陡上樓梯，最後登頂前的1.6公里是肌耐力與體力的考驗，建議大家攜帶登山杖輔助，下山後也要做好收操拉筋，不然未來幾天大小腿可是會有千斤重der！

怎麼作登山訓練？

上抹茶山前訓練腳力很重要，最日常又省時的方式就是有樓梯就別搭電梯，有腳踏車就別騎機車。與宜蘭一樣位在北部的七星山海拔達1120公尺，一樣有陡升的路段但上升路段與步道總長都比抹茶山短一些，想登抹茶山前可以先爬七星山訓練體力。

如果你真的沒時間到山區訓練，那麼把登山背包裝水瓶負重，揹著來回上下公寓大樓的階梯做體能和負重訓練也是不錯的選擇，過程中可以慢慢增加訓練時間以應付最後那一段朝聖之路。(最後一段1.6公里需走1.5~2小時)

除了抹茶山台灣還有哪些中級山呢？

從郊山健行到登百岳中間必須先跨出的第一步就是挑戰"中級山"，中級山又分為入門和進階的路線。除了抹茶山你也可以嘗試，司馬庫斯、馬那邦山、加里山、塔曼山等路線，為成為山系人做更充足的準備。

抹茶山聖母山莊步道景色

抹茶山自然景觀

終於講到大家最關心的景色啦！抹茶山一路上景色宜人，潮濕的宜蘭讓抹茶山的植被豐富，從闊葉林、綠苔到最後500公尺的衝風矮林、箭竹林，景致隨海拔變化路上還有許多昆蟲和鳥類相伴，深壑溪谷裡沁涼的瀑布和流水聲也讓疲憊的步伐得到一些心靈上的緩解作用。

抹茶山聖母朝聖地

▲宜蘭抹茶山-聖母朝聖地。（圖／susiping, Instagram）

從停車場開始爬約半小時後會經過一個聖母朝聖地(天主堂)，聖母朝聖地占地數百坪，有一座白色天壇造型的圓形天主堂，氣氛莊嚴又充滿靈氣。在聖母朝聖地這邊可以稍作休息、補水、上廁所。沿路上尚有三處廁所分別在：一心休息站附近路邊的流廁、通天橋、聖母山莊。至於水源的部分，過了聖母朝聖地在登頂前都沒有地方裝水，大家要特別注意一下。

通天橋聖母山莊登山口

▲宜蘭抹茶山-聖母山莊登山口。（圖／jieying1005, Instagram）

到了通天橋後許多遊客都會與這個立牌拍照，以紀念自己爬完前面4公里的產業道路，為準備登頂留下珍貴的紀念照。

抹茶山聖母山莊步道過夜

聖母山莊

聖母山莊提供木造通鋪空間供遊客休息、住宿，山莊空間有限要過夜的旅客須先行申請床位，山屋內無提供盥洗設備、餐食，但有提供水和電力，對於不想當天往返，想在山上看日落星辰變化的朋友來說，聖母山莊真的是抹茶山上的一大福音。

宜蘭抹茶山周邊推薦

宜蘭抹茶山周邊景點美食＃1

蔥澡文創澡堂

▲宜蘭抹茶山周邊景點美食-蔥澡文創澡堂。（圖／ruru1419, Instagram）

被譽為文創澡堂的蔥澡，湯屋以白色為主色給人清新放鬆的感覺，牆面漆上各式可愛又療癒的彩繪。爬完抹茶山後來泡個澡真的超享受！除了可愛的湯屋，蔥澡每天晚上18:30~23:30在蔥澡Bar還有提供酒精飲品，爬完聖母登山步道來這邊和朋友小酌一下真的超享受~

宜蘭抹茶山周邊景點美食＃2

白水豆花

▲宜蘭抹茶山周邊景點美食-白水豆花。 （圖／pomelo_1104, Instagram）

位在礁溪的巷弄裡的古早味豆花—白水豆花，使用太平洋海洋深層水和宜蘭雪山泉水製作，傳統工法製成的鹽滷豆花豆香濃郁，配上豆花甜湯最上層的當天刨麥芽花生糖和Q彈粉圓相當美味。

宜蘭抹茶山周邊景點美食＃3

渭水之丘

▲宜蘭抹茶山周邊景點美食-渭水之丘。（圖／ruru_0919, Instagram）

位在礁溪櫻花陵園中的渭水之丘是蔣渭水先生的長眠之地，此處可以環景俯瞰蘭陽平原、遠眺龜山島，位於陵園最上層的「渭水之丘」是全園區最適合賞景的風水寶地。此處沒有墓園那般沉重肅靜的氛圍，更因滿山綠草配上富設計感的建築，讓此地成為清新風的宜蘭景點。

宜蘭抹茶山周邊景點美食＃4

柯氏蔥油餅

從民國59年就開賣的柯氏蔥油餅，有別一般蔥油油餅口感更為蓬鬆吃起來又有飽足感。現桿餅皮放到油鍋裡炸到外皮酥脆、內層鬆軟，搭配綠蔥和辣醬那個美味在口中縈繞。吃過一次後柯式蔥油餅就成為小編不管隊伍多長都要排到的礁溪美食。

宜蘭抹茶山周邊景點美食＃5

天空島上的小木屋

▲宜蘭抹茶山周邊景點美食-天空島上的小木屋。（圖／weni_1107, Instagram）

天空島上的小木屋其實是一間民宿，繽紛的木屋外觀與前面的稻田相應，視野遼闊充滿鄉村感的溫馨景致吸引了許多遊客前來拍照。每年4~6月能拍到被綠田包圍的彩色小屋非常療癒！天空島上的小木屋周邊還有水鹿咖啡、金車養殖中心可以去走走吃吃東西。

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