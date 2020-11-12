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雨天也能暢玩的樂園！宜蘭蘇澳「寶石博物館」大進化，遊樂場、鳥園、卡丁車賽道全都有

兔兒毛毛姊妹花 / 文、圖／兔兒麻

udn走跳旅遊／兔兒麻

宜蘭蘇澳【宜蘭綺麗觀光園區】大進化!! 除了原有的全台最大寶石博物館、上萬標本收藏的蝴蝶藝術館，全新增加了超大的兒童室內遊戲區、生態鳥園、星空牧場、氣墊床樂園～購票入園就能不限時暢玩！！還有卡丁車賽道、水槍射擊場、攀爬探索場、手作DIY~憑門票加價就能體驗～是雨天也能玩的室內景點。

兔兒毛毛家在 2019 年底曾經造訪過【宜蘭綺麗觀光工廠】和【綺麗蝴蝶藝術館】，當時這兩個場館比較偏向於靜態參觀～可以看到特殊的寶石、藝術品和豐富的蝴蝶標本收藏，2020 年底二訪，兩個場館擴大變為【宜蘭綺麗觀光園區】～除了原有的展示館，還多了好多好玩的設施～鳥園、農場、室內遊戲區、卡丁車賽車場、水槍射擊場、拓展遊戲區⋯沒花個 3-4 小時根本不夠玩啊！！

宜蘭綺麗觀光園區～珊瑚博物館進化而成的大型親子遊樂園

【宜蘭綺麗觀光園區】位在宜蘭蘇澳，是由原本的綺麗觀光工廠、綺麗蝴蝶藝術館變身而成的大型觀光園區，除了保有原來的寶石博物館、蝴蝶藝術館、戶外遊樂設施，還新增了好多親子遊樂設施～有鳥園、農場、室內遊戲區、卡丁車賽車場、水槍射擊場、拓展遊戲區、氣墊床，還有DIY活動和餐飲區，是親子旅客悠閒玩耍的好地方，也是個不錯的雨天室內景點。

◉ 宜蘭綺麗觀光園區怎麼去？

【宜蘭綺麗觀光園區】位在宜蘭縣蘇澳鎮龍德工業區，距離國道五號蘇澳交流道約 6 分鐘車程，下國道五號蘇澳交流道 → 左轉馬賽路 → 左轉省道 2 戊 → 右轉頂強路。

◉ 宜蘭綺麗觀光園區停車資訊

【宜蘭綺麗觀光園區】附設免費停車場，位在園區大門的左側。

◉ 宜蘭綺麗觀光園區收費/門票

【宜蘭綺麗觀光園區】門票有分普通票 $280 / 優待票 $220 / 特別票 $150 ，含 DIY、卡丁車、水槍射擊抵用券。購買門票可免費參觀寶石博物館、蝴蝶藝術館，免費逛鳥園、牧場，免費玩室內遊戲場、氣墊床遊戲區。園區中的拓展遊戲區、飄移卡丁車、水槍射擊場需額外收費 (可使用抵用券)。

◉ 宜蘭綺麗觀光園區地圖

宜蘭綺麗觀光園區｜生態鳥園~近距離看繽紛鸚鵡

一進入【宜蘭綺麗觀光園區】就會先來到〖生態鳥園〗，穿過白色隧道就進入了小鳥的家囉！！身邊有色彩繽紛的鸚鵡飛來飛去，鳥兒不時會停在走道旁的檯子上吃飼料～離我們非常近啊！！

〖生態鳥園〗後面還有兔子園唷，獅子兔蹦蹦跳跳的超可愛～

〖生態鳥園〗外面還有一些網美拍照場景～復古的偉士牌摩托車、腳踏車和扁擔～很好拍！！

宜蘭綺麗觀光園區｜星空牧場~近距離看羊咩咩、梅花鹿、孔雀

〖生態鳥園〗後方就是〖星空牧場〗～有羊咩咩、梅花鹿寶寶、大白鵝、烏骨雞、孔雀⋯好多動物，特定時間還會準備牧草，可以自行投幣購買後餵食給小動物吃唷！！

兔兒毛毛造訪時，還有一隻可愛的小白羊在園區逛大街～超可愛的！！

宜蘭綺麗觀光園區｜室內遊戲場~不限時、免加價放電好地方

【宜蘭綺麗觀光園區】全新增設超大的〖室內遊戲場〗，這應該是宜蘭最大的室內樂園吧！！購買園區門票就可以免費暢玩這個〖室內遊戲場〗～不限時玩到飽，真的很划算！！

大球池、攀爬區、好多個溜滑梯⋯真的太嗨了！！小朋友一進來就玩瘋啦～

溜索、彈跳床，還有旋轉火箭、搖擺海盜船⋯設施很豐富！！

〖室內遊戲場〗還有個超大的決明子沙坑～兔兒毛毛在裡面挖砂就可以挖好久，兔兒麻樂得輕鬆啊！！

〖室內遊戲場〗旁邊還有夜市遊戲可以玩～沙畫、套圈圈、打彈珠、釣鴨鴨～通通都是銅板價！！

〖室內遊戲場〗也附設餐飲區～爸媽可以點個飲料在這邊休息，孩子玩到肚子餓也能趕快買食物充飢～

〖室內遊戲場〗建築物外面也有戶外遊戲區～天氣好可以讓孩子在戶外跑跑跳跳放風一下～也不錯！！

宜蘭綺麗觀光園區｜氣墊床遊戲區～不限時、免加價跳到爽

【宜蘭綺麗觀光園區】除了有設超大的〖室內遊戲場〗可以玩，博物館內也設置了遊戲區唷～這裡有三座氣墊城堡，通通不用加價免費玩，爬上爬下、蹦蹦跳跳～讓孩子繼續放電！！

宜蘭綺麗觀光園區｜拓展遊戲區～加價 $150 體驗攀爬樂趣

【宜蘭綺麗觀光園區】除了有免加價的〖室內遊戲場〗、〖氣墊遊戲區〗可以讓孩子暢玩，園區內也有幾樣加價設施可以體驗～博物館內全新設置了〖拓展遊戲區〗，可以體驗攀爬、探索的樂趣～

收費｜$150/人

限制｜12歲以下，第一層100-150cm，第二層120-150cm

拓展探索區、攀岩牆、大型彩虹攀爬網～兔兒毛毛超愛！！

宜蘭綺麗觀光園區｜飄移卡丁車~加價 $150 體驗飆速快感

【宜蘭綺麗觀光園區】近期也新增了〖飄移卡丁車〗，賽車場很大，有髮夾彎還有上下坡～真的超刺激！！大人小孩都可以體驗飆速、甩尾的快感～兔兒毛毛整個嗨翻啊～

收費｜單人駕駛 $150；親子共乘 $200

遊戲時間｜5 分鐘

開放時間｜09:00-12:00, 13:00-17:00

宜蘭綺麗觀光園區｜水槍射擊區～加價 $200 體驗舒壓射擊

【宜蘭綺麗觀光園區】不是只適合小朋友放電，青少年、大朋友也可以玩唷～像是〖飄移卡丁車〗、〖水槍射擊〗都是老少咸宜的活動，大小朋友可以一起玩！！

〖水槍射擊〗採用的是水晶寶寶子彈，打到其實不太痛也不會受傷～假日來訪槍戰區會有大猩猩工讀生跟遊客對戰，也可以親友自己組一團進去場內槍戰～超紓壓的啊～

收費｜$200/把 (需至卡丁車櫃檯購票)

宜蘭綺麗觀光園區｜寶石博物館～珊瑚、珠寶藝品光彩奪目

【綺麗寶石博物館】是全台最大的寶石博物館～展出以台灣三寶～台灣碧玉、台灣藍寶、寶石珊瑚製作的藝品，一走進展覽區～走道中央長達36米，世界最長樹木化石馬上吸引大人小孩的目光！！

透過專業的解說和互動問答，讓大人小孩了解到什麼是寶石珊瑚、台灣出產的特殊寶石有哪些～長了不少知識！！館內好多寶石珊瑚製作的藝術品～隨著不同國家、不同文化～做出來的藝品非常不一樣！！

宜蘭綺麗觀光園區｜蝴蝶藝術館～上萬隻蝴蝶標本超壯觀

〖綺麗蝴蝶藝術館〗有上萬隻蝴蝶標本，還有甲蟲、多種昆蟲標本展示～是喜愛昆蟲的小朋友不能錯過的地方！！一走進大門，兔兒毛毛馬上變身為花蝴蝶，拍個漂亮的打卡照！！

全新的蝴蝶走廊也好美～是網美打卡的好地方！！

館內不只蝴蝶標本種類、數量都多得讓人目瞪口呆，有時一整片一樣的蝴蝶，或是用不同蝴蝶、昆蟲作畫～視覺上都很驚人～實在太壯觀、太美了！！

宜蘭綺麗觀光園區｜手作 DIY~珠寶馬賽克、期間限定手拉胚

【宜蘭綺麗觀光園區】也規劃了大小朋友喜愛的 DIY 活動，DIY 教室就位在博物館內～挑高空間、珊瑚造景～這個商品展示區真的好美唷！！

珠寶馬賽克拼貼收費方式是依照選擇的底版大小來計算～200元起，可使用門票做折抵唷！！

做拼貼時可以任意選擇桌面上各型各色的寶石，自行拼貼貼滿為止～桌面上的寶石真的太美了，兔兒毛毛光是選寶石就可以選好久，小女孩超愛！！

館內現在還有推出期間限定的收拉胚、捏陶、陶瓷彩繪的 DIY～感覺也很有趣！！

陶瓷撲滿彩繪｜$250 起

手作捏陶｜$400

手作拉胚｜$500

【宜蘭綺麗觀光園區】～2020 大進化！！從遠本的靜態展示館，變成超歡樂的親子園區~鳥園、農場、室內遊戲區、卡丁車賽車場、水槍射擊場、拓展遊戲區⋯很有得玩！！非常適合當成親子遊宜蘭的雨天備案，光是$220不限時玩遊樂園就很超值了呢～

宜蘭綺麗觀光園區

地址｜宜蘭縣蘇澳鎮利工一路一段6號

電話｜(03) 990-5388

營業時間｜09:00 – 17:30

收費｜普通票 $280；優待票 $220 (2-18Y, >65Y) ；特別票 $150 (宜蘭縣民12Y以下兒童/綺麗商旅住客)

停車｜免費

連結｜綺麗珊瑚官網宜蘭綺麗觀光園區粉絲頁

文章來源：兔兒毛毛姊妹花 FB：兔兒毛毛姊妹花

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