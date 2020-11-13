台灣最東邊的無人車站！宜蘭隱世桃花源　坐擁山海賞日出

【圖／文：行遍天下】

「石城車站」為台灣最東邊的無人化島式平面月台站，位在人氣景點草嶺隧道南口以南1公里處，而成為北迴鐵路從新北市福隆進入宜蘭的第一個小站，並是宜蘭縣境內車站中位置最北者，同時也是台鐵列車行駛過草嶺隧道後，看見太平洋的第一站，因此被稱作是最佳聽濤望海的極東日出車站，尤其到了冬天，曙光恰巧會出現在遙遙相望的龜山島處，能觀賞到「龜山朝日」的舊蘭陽八景之一。

極東車站：宜蘭石城站．忘憂山海遊

如此自帶神秘色彩的石城車站，為東北角的隱密世外桃源，倚著純樸的民宅，僅以一座樓梯天橋連接無人檢售票的閘門口，坐擁著一望無際的蔚藍大海景觀，在浪濤聲不絕於耳下，可在襯著海天一色的荒煙蔓草中，與一列列擦身而過的火車，瞧見舊時岸式月台的遺跡風光。

石城車站保留昔日岸式月台古蹟。

雖然每天僅有數班停靠的區間車到達，但倒像是當地居民私藏的靜謐仙境，不自覺讓人在紛紛下車後，慢活於小鎮的悠閒氣息，以輕鬆的步伐，沿著海岸線遊走到有忘憂小漁村之稱的「石城漁港」。

鄰近車站的石城漁港，可見火車奔馳而過。 （圖片由讀者提供）

在浪貓喵喵叫的相伴下，坐在涼亭，邊吃台鐵便當，邊看著轟隆而過的列車行經山林間，邊欣賞岸邊漁民們修補漁網、整裝上船準備出海，亦或是村民們站在石崖上垂釣的景象。時間彷彿凝結在世間最難能可貴的簡單幸福裡，自在享受海風吹佛下的悠然，再啟程前往下一站美好。

從石城車城眺望太平洋的漁船景致。





極東車站

石城車站

地址：宜蘭縣頭城鎮石城里濱海路7段230號





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