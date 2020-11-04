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巴掌大「爆漿芝士蒜包」太欠吃！宜蘭盛和號獨家限定，生吐司、甜點系手搖全都有

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌

手搖店也吃得到韓國爆夯的「爆漿奶油大蒜麵包」？全台手搖飲市場競爭日益激烈，各大品牌都積極開發專屬特色，以殺出這片紅海。而主打甜點系奶蓋茶的「盛和號」近期進駐宜蘭，升級成超狂境界，不僅販售招牌飲品，還獨家供應「爆漿芝士蒜包」、握生吐司及多款手作甜點，讓大家在手搖店也能品嚐驚喜無極限的下午茶。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌

手搖品牌「盛和號」招牌特點為用喝的法式甜點，每家分店還有限定餐點品項，像是東區首店就吃得到日式和牛炸餅、銷魂和牛飯等鹹食。本回「盛和號 小盛號茶飲 宜大店」化身複合式飲料店，主打飲品及現烘料理麵包，其中韓國超人氣「爆漿蒜香奶油麵包」在本地就吃得到囉！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌

主廚阿成師共研發了八種口味，經典的芝士大蒜、韓國泡菜、明太子、咖哩雞肉、松露菌菇，還有採用無鹽奶油製成的花生、巧克力髒髒包、黑糖珍珠等甜味款。每顆跟手掌一樣大，上方划開6角，塞滿相對應的餡料及裝飾，吸睛之餘，外酥內軟的口感及特定風味也備受好評。每日限量300個，開放線上預訂搶購，目前人氣爆棚，想吃的人記得隨時關注官方消息。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌

而擅長手作甜點的主廚，與在地茶農合作，精心調配多層次的複方紅茶、綠茶、青茶，並堅持親自研發5種乳製品混合打發成的奶蓋，打造出不同滋味的「法式甜點系奶蓋茶」。宜蘭ㄚ欣的美食日誌貼心分享吃法，建議先用湯匙品嚐，再就口喝上層的起司奶蓋，經攪拌後則會變奶茶，多重口感獨特必試。而主廚也全新力推「妮妮娜緹奶酪飲」，口味有抹茶、巧克力、芒果、草莓，每杯以水果牛奶為基底，搭配綿密奶酪及手炒糖珍珠，堪稱喝的甜點2.0。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌
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圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌

除了鎮店奶蓋茶及爆漿蒜包，宜大店也獨家販售甜點盒，共有提拉米蘇、鮮果、糖蜜那緹，其中「芝士水果奶蓋那緹」吃得到起司奶蓋及五種水果，視覺也色彩鮮艷，十分受歡迎。另外，店內也提供韓系厚版握生吐司，同樣有8款種類任選，包含4款奶蓋風味，後續也預計推出新口味，吐司控可以期待不定時更新的菜單品項，而未來到訪宜蘭可以準備衝一波全新下午茶好去處啦！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌

盛和號 小盛號茶飲 宜大店

地址︰宜蘭市神農路一段176號

營業時間︰11:00-21:00(最後點餐20:30)

店家會在每個盒子上親手繪製可愛圖樣，十分用心。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌
店家會在每個盒子上親手繪製可愛圖樣，十分用心。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌

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