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品味冬山茶飄香！ 宜蘭「中山農業休閒區」茶鄉體驗Chill一下

欣傳媒 / 欣傳媒

位於冬山河上游的中山休閒農業區，園區內的作物以茶樹及文旦柚為主，是宜蘭地區重要的茶產區之一，周遭還有仁山植物園、新寮瀑布以及梅花湖等知名景點，遊客在品茶之餘也能順道走訪，每到假日總是人潮滿滿。

宜蘭知名景點梅花湖；攝影／嚴詩敏
宜蘭知名景點梅花湖；攝影／嚴詩敏

新寮瀑布步道平緩好走，適合親子前往踏青；攝影／嚴詩敏
新寮瀑布步道平緩好走，適合親子前往踏青；攝影／嚴詩敏

中山休閒農業區有不少茶園供遊客前往體驗茶鄉生活；攝影／嚴詩敏
中山休閒農業區有不少茶園供遊客前往體驗茶鄉生活；攝影／嚴詩敏

中山休閒農業區這裡有數十家茶園，近來國旅蓬勃發展，中山休閒農業區也順勢推出套裝行程，遊客白天來訪可前往各家茶園參與各式與茶相關的DIY體驗，肚子餓了園區內也有餐廳可以享用精緻美食，像是可以品嚐正宗放山土雞的「中山雞場」，常常是一位難求，晚上就住進中山休閒農業區內合作的農場民宿，包括「仁山民宿」、「三富休閒農場」都是不錯的選擇，旅人可在滿溢著茶香的徐徐微風和陣陣蟲鳴中入眠，感受農村生活的單純樸質，就算在這裏待上一、兩天也不會無聊！

中山雞場的放山土雞十分美味，有剝皮辣椒雞湯和白切雞等招牌料理；攝影／嚴詩敏
中山雞場的放山土雞十分美味，有剝皮辣椒雞湯和白切雞等招牌料理；攝影／嚴詩敏

不過園區內有這麼多家茶園，每家體驗又完全不相同，旅客前來時想多感受看看，又覺得一間間預約很麻煩該怎麼辦呢？別擔心，只要挑出屬意的景點，其他就交給中山旅遊服務中心吧！旅遊服務中心是農業區和旅客間的橋樑，協助行程安排、腳踏車出租以及各式套裝遊程販售。

內山茶園的DIY體驗茶葉香酥脆別處少見；攝影／嚴詩敏
內山茶園的DIY體驗茶葉香酥脆別處少見；攝影／嚴詩敏

不管是在「內山茶園」採茶後親自下油鍋煎出茶葉香酥脆，還是到「芳岳茶園」一邊品茗一邊進行綠茶糕DIY，或是去「鵝山茶園」製作茶燻蛋DIY，都是別處少有的獨特體驗。

在芳岳茶園體驗綠茶糕DIY可以選擇自己喜愛的內餡；攝影／嚴詩敏
在芳岳茶園體驗綠茶糕DIY可以選擇自己喜愛的內餡；攝影／嚴詩敏

鵝山茶園的茶燻蛋DIY看起來容易，其實火侯控制十分有技巧；攝影／嚴詩敏
鵝山茶園的茶燻蛋DIY看起來容易，其實火侯控制十分有技巧；攝影／嚴詩敏

除此之外，也推薦大家到「綠野茶園」跟著農場主人學習如何摘採適合烘焙的茶葉，接著一邊品嚐蜜香紅茶，一邊了解茶葉從摘採、殺青、揉捻、乾燥到烘焙的過程。

在綠野茶園學習茶葉從摘採到可以沖泡要經過許多道程序；攝影／嚴詩敏
在綠野茶園學習茶葉從摘採到可以沖泡要經過許多道程序；攝影／嚴詩敏

接下來也可以往前走幾步路，到「馨山茶園」的DIY教室，穿起幽默的圍裙，在老闆娘的風趣的教學之下，動手製作美味的綠茶麻糬，最後一口麻糬搭配一口茶，結束愜意的一天。

看老師示範得輕鬆自在，實際上要做得漂亮不簡單；攝影／嚴詩敏
看老師示範得輕鬆自在，實際上要做得漂亮不簡單；攝影／嚴詩敏

美麗的完成品送人也不會失禮；攝影／嚴詩敏
美麗的完成品送人也不會失禮；攝影／嚴詩敏

中山休閒農業區近來還有推出「1泊2食3體驗，兩人住宿$2980元」的活動，購買此套裝行程，可任選一家農場民宿過夜，還附贈早晚餐，同時還享有兩家農場DIY活動體驗與腳踏車使用唷！另也有販售內含四種農莊體驗的一日遊套票，且不限定購買後要要一次使用完畢，鼓勵遊客多多造訪中山農業園區。

更多資訊請洽中山休閒農業區

官網：http://www.jhongshan.org.tw 

電話：03-958-7010

文／Jill Yen

本文經授權轉載自欣傳媒 欣旅遊BonVoyage，未經允許請勿轉載！

DIY 民宿 綠茶

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