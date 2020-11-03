海上賞鯨、徜徉花海！「花蓮縱谷」還能暢遊全台最大平地森林

【圖／文：行遍天下】

花蓮面對著太平洋，同時身後就是廣闊的中央山脈縱谷，這回跟著閨蜜往山的方向親山去，在被中央山脈與海岸山脈包圍住的花東縱谷地區展開旅行。

大農大富平地森林裡，可以感受與大自然最親密的接觸，不知不覺被大樹療癒。

建議遊程 縱谷風光>>大農大富平地森林>>宿怡園渡假村





在山的懷抱被樹療癒

在這座台灣最大的平地森林「大農大富平地森林」裡，感受四季在植物上的痕跡，春天百花齊放、夏季則可看見龍貓隧道的點點螢火蟲、秋冬植物轉化成紅色時賞紅葉也是一絕；漫遊在廣大草原與山間風光，可悠哉散步或者騎乘自行車，看樹林綠影與鳥鳴、甚至還有蟻窩書店與咖啡。

草原裡還有仿造自然的蟻窩書店，很能在裡面開心玩耍。

而更有意思的事情就該跟著當地環頸雉的家永續發展協會走一趟認識森林之旅。循著老師的指示走入森林裡，讓心沉靜下來聽森林的聲音，選棵最喜歡的樹抱著他感受樹木要傳遞的訊息，最後更建議在小小的森林步道中躺下，眼前風景只剩下樹影搖曳與白雲緩飄，閉上眼睛打開五感，聽大地的聲音，不知不覺心都被森林療癒了。

搶救3千多棵老樹的怡園渡假村，處處都有感心故事。

傍晚前往有著老樹的家之稱的「怡園渡假村」，不明白的人進到渡假村內，總會疑惑於裡頭長得歪七扭八的大樹模樣，原來園區內3千多棵老樹都是老闆陳勝德、陳義豐父子的善心，兩人不忍看到老樹為種種開發而犧牲，在過去數10年來奔走救樹展開「留容路樹」計畫，將被怪手破壞的老樹移植回花蓮園區內延續生命，大茄冬、金氏榕及大葉欖仁這些年齡百來歲的樹木得以在此展開新生，怡園渡假村也甚至以「怡園生態小學塾」獲得國家環教獎;在樹的溫柔無私照護下，人們得以自在呼吸與乘蔭，但人類卻往往忘記照顧身邊大樹，漫步在怡園的空間裡，撿落葉做DIY體驗，仰頭看參天大樹自在模樣，打從心底由衷地感動。

怡園的壓花體驗，發揮創意做出自己的大自然相框。

回到花蓮，今日是屬於海洋的日子，登上賞鯨船來趟出海行，體會海水正藍、湛藍、深藍的太平洋。

建議遊程 出海賞鯨豚>>四八高地>>洄游吧>>返家





海躍鯨豚的驚呼印象

在花東賞鯨豚一年四季皆可出海，但以東海岸來說，天候與海況穩定期約為4-10月之間，而花蓮與台東地區因為黑潮流向與海溝深度關係，相對地比宜蘭更容易看到鯨豚，也因此如果想要看到鯨豚在海上的蹤跡，到號稱高達95%能看到鯨豚的花蓮出船是最佳選擇。

台灣海域還出現過俗稱殺人鯨的虎鯨，讓賞鯨遊客驚呼不已。(圖片提供：鯨世界賞鯨)

從花蓮港出航，能在湛藍的海洋上就近看見黑潮洋流地清楚痕跡;船行出港沒多久，幸運的話就能很快地發現海豚的蹤跡，順從船長指示去看，躍動的弗氏海豚突然出現在船頭、船身，時而穿梭到船底去時而倆倆交錯，甚至會隨著驚呼聲跳出海面，讓人超驚艷。幸運的話還可以看到虎鯨、抹香鯨等特殊鯨豚出沒在海域，那種又驚又喜的激動感，真的讓人由衷感動於台灣海域的生物豐富多樣性。

跟著賞鯨船出遊，在花蓮外海有高達95%機率看得到鯨豚。

返回陸地後，前往花蓮最美海灣七星潭，在嶄新景點四八高地與四季花園相遇，聽戰備坑道的過往駐軍鎮守故事，在坑道盡頭遠眺七星潭的月牙灣樣貌。不遠處的洄游吧跟著返鄉青年黃紋綺認識漁村文化，聽懂看懂吃魚捕魚文化，認識洄游魚類，最後再動手做出自己的魚料理，帶著滿足的食慾與食育一起豐收返家。

新開放的四八高地坑道底端能在制高點看七星潭風景。

四八高地的戶外則規劃成四季都有花可看的愜意花園。

洄游吧把食育融入互動解說裡，喝一口充滿「魚感」的飲料吧。





景點介紹

大農大富平地森林

地址：花蓮縣光復鄉農場路31號

電話：03-8700870#9

網址：大農大富平地森林園區

營時：08:00∼17:00（週一休）





怡園渡假村

地址：花蓮縣壽豐鄉豐坪村豐坪路三段6巷21號

電話：03-865-1166

網址：www.yiyuanresort.com.tw





鯨世界賞鯨

地址：花蓮市中美路315之1號

電話：03-8238000、0977-238000

網址：www.huadong.com.tw

營時：06:00、8:00、10:00、13:30、15:30出發。（每季節稍有更動，以船家公布為準，敬請預約）

價位：12歲以上成人定價1,000元、線上預定價850元；3至12歲定價750元、線上預定價650元。





四八高地

地址：花蓮市海岸路華東路

電話：03-8220652

網址：mambo.hl999.url.tw

價位：免費

營時：公園為開放空間，戰備坑道8:00~17:00（戰備坑道每整點10分有導覽解說，建議可上網預約）





洄游吧

地址：花蓮縣新城鄉七星街32號2F

電話：0910-443888

營時：09:00∼18:00（週二、三休）

價位：食魚教育產地體驗成人480元（含食魚解說與小遊戲、1道DIY魚點心、魚類觀察與獨家洄遊吧紀念商品）





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